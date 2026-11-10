ケインは現代のレジェンドとなった。クラブと代表で見せる活躍は、時に常識では考えられないほどだ。2025-26シーズンにはバイエルンとイングランド代表で計73ゴールを挙げ、その間に2度目のブンデスリーガ制覇も果たした。

リオネル・メッシやクリスティアーノ・ロナウドを思わせる数字を残したケインは、自身の輝かしい経歴にバロンドール受賞を加えた。バルセロナのワンダーキッド、ラミン・ヤマルや、レアル・マドリーの「銀河系軍団」のスター、キリアン・エンバペらとの争いを制し、バロンドールを手にした両雄に肩を並べた。

ケインは「世界最高の選手」の称号にふさわしいかと問われたリチャーズは、こう語った。「3人とも、それぞれ違う形で受賞に値したと思う。例えばラミンは、もちろんワールドカップで優勝した。負傷を抱えて大会に臨んだので、最高の状態の彼を見ることはできなかった。でも、昨シーズンに時折見せたプレーは信じられないほど素晴らしかった」

「キリアン・エンバペもいる。私は以前から彼が好きだ。自分の力でゴールを生み出せるからね。サッカーを見に行きたい、あるいはお金を払ってでも見たいと思わせる選手といえば、私にとっては彼だ。とにかくダイナミックだし、多くのゴールを決めた。ワールドカップでも本当に良いプレーをした。ただ、もちろんフランスは優勝できなかった」

「そしてハリー・ケインだ。少なくとも昨シーズンのブンデスリーガでは、桁外れだった。ワールドカップでも、数々のゴールとアシストを記録して素晴らしかった。数字や安定感、そしてプレーの幅を広げた選手という点で見れば、彼はもはや、敬意を込めて言うが、単なる得点者ではない。今では万能な選手だ。彼の受賞が本当にうれしかった」

「3人の誰が受賞してもおかしくなかった。ハリー・ケインが受賞してうれしかったのは、彼が歩んできた道のりがあるからだ。何度もレンタル移籍を経験し、トッテナムでは何も勝ち取れないと皆にからかわれた。そしてバイエルン・ミュンヘンへ行くと、『そこで勝てるのはブンデスリーガだけなのに、正しい決断なのか？』と皆が言った。でも、すごいことだよ。彼の歩んできた道のりは本当に並外れている。彼を誇りに思う。間違いなく受賞にふさわしい選手だ」