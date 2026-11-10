「我々の世代のGOAT」ハリー・ケインも1966年のイングランドの「真の英雄たち」には及ばず。それでもマイカ・リチャーズは、バイエルン・ミュンヘンのストライカーが2026年バロンドールを「受賞するにふさわしかった」と語る
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イングランド、サッカーを「故郷」に持ち帰る日をいまだ待つ
得点力に優れ、バイエルン・ミュンヘンでも際立った個人としての水準を維持している元トッテナムのストライカーは、イングランド代表で主要タイトルを手にするまであと一歩のところに迫ってきた。キャプテンとして欧州選手権の決勝に2度出場し、ワールドカップでも2度、準決勝に進出している。
イングランド代表は今もサッカーを再び「故郷」に持ち帰ることを待ち望んでいるが、サー・ガレス・サウスゲートもトーマス・トゥヘルも、その目標を達成できていない。それでも、2028年に英国で開催される欧州選手権に向け、希望は尽きない。
ケインはその大会にも出場するはずだ。衰え知らずの33歳に、勢いが鈍る兆しはない。歴代の偉大な選手を並べたどのランキングでもボビー・ムーアやボビー・チャールトンらを上回るには、優勝が必要かもしれない。
ケインはイングランドサッカー史上最高の選手になれるか？
リチャーズもその点を認めている。元イングランド代表DFのリチャーズは、スペックセイバーズの『ベスト・ワースト・チーム』企画でボリントン・ユナイテッドの指導に2度目となる参加を果たし、GOALにこう語った。「世代も時代も違うから、比較するのはいつだって難しい。彼は僕たちの世代で史上最高の選手だと言える。でも、1966年にワールドカップを制した選手たちのことを振り返れば、あの優勝がどれほどの感動を生み、当時の国にどんな影響を与えたか、想像してみてほしい。
「もしハリー・ケインが何らかの形で、数年後の欧州選手権でタイトルをもたらせば、その地位を確固たるものにできるかもしれない。でも、ワールドカップを制した選手たちこそ英雄だろう？ 彼らこそ本当の英雄だ」
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ゴールを量産するストライカーが、今やバロンドール受賞者に
ケインは現代のレジェンドとなった。クラブと代表で見せる活躍は、時に常識では考えられないほどだ。2025-26シーズンにはバイエルンとイングランド代表で計73ゴールを挙げ、その間に2度目のブンデスリーガ制覇も果たした。
リオネル・メッシやクリスティアーノ・ロナウドを思わせる数字を残したケインは、自身の輝かしい経歴にバロンドール受賞を加えた。バルセロナのワンダーキッド、ラミン・ヤマルや、レアル・マドリーの「銀河系軍団」のスター、キリアン・エンバペらとの争いを制し、バロンドールを手にした両雄に肩を並べた。
ケインは「世界最高の選手」の称号にふさわしいかと問われたリチャーズは、こう語った。「3人とも、それぞれ違う形で受賞に値したと思う。例えばラミンは、もちろんワールドカップで優勝した。負傷を抱えて大会に臨んだので、最高の状態の彼を見ることはできなかった。でも、昨シーズンに時折見せたプレーは信じられないほど素晴らしかった」
「キリアン・エンバペもいる。私は以前から彼が好きだ。自分の力でゴールを生み出せるからね。サッカーを見に行きたい、あるいはお金を払ってでも見たいと思わせる選手といえば、私にとっては彼だ。とにかくダイナミックだし、多くのゴールを決めた。ワールドカップでも本当に良いプレーをした。ただ、もちろんフランスは優勝できなかった」
「そしてハリー・ケインだ。少なくとも昨シーズンのブンデスリーガでは、桁外れだった。ワールドカップでも、数々のゴールとアシストを記録して素晴らしかった。数字や安定感、そしてプレーの幅を広げた選手という点で見れば、彼はもはや、敬意を込めて言うが、単なる得点者ではない。今では万能な選手だ。彼の受賞が本当にうれしかった」
「3人の誰が受賞してもおかしくなかった。ハリー・ケインが受賞してうれしかったのは、彼が歩んできた道のりがあるからだ。何度もレンタル移籍を経験し、トッテナムでは何も勝ち取れないと皆にからかわれた。そしてバイエルン・ミュンヘンへ行くと、『そこで勝てるのはブンデスリーガだけなのに、正しい決断なのか？』と皆が言った。でも、すごいことだよ。彼の歩んできた道のりは本当に並外れている。彼を誇りに思う。間違いなく受賞にふさわしい選手だ」
リチャーズ、コーチとしてゴールへの報奨を提示
リチャーズはこれまで、代表でのウェイン・ルーニーをはじめ、伝説的なFWたちと共にプレーしてきた。そして、ボリンガム・ユナイテッド・サンデー・ブルーズに加わった今、その経験から得た知恵を伝えたいと考えている。
チェシャーを拠点とする同チームは昨季、全試合で敗れた。その中には、悪名高い31-1の大敗も含まれる。「ミークス・コーチ」は人脈を生かし、元代表選手や専門家、個性豊かな人物を招いて、セットプレーからプレッシャー下での冷静さまで、チームが抱える大きな課題の解決に取り組んでいる。
また、主力ストライカーのサム・「グッディ」・グッドウィンが今季40得点に到達すれば、5000ポンドの報奨金を支払うと約束した。ケインも再び追い求めているのは、そのような得点数だ。
選手から最高のパフォーマンスを引き出すには、今も昔も報奨が最善の方法なのかと問われたリチャーズは、こう答えた。「そうだな。目標は引き下げようと思う。40得点は多いと思うから、引き下げるつもりだ。25得点の方が現実的だと思わないか？」
「彼は良い選手だが、自分がどれだけ得点したかを自慢していた。だから40得点と言ったんだ。でも、もっと現実的な目標が必要だと思う。25得点にしよう。最後にちょっとしたボーナスがもらえるのは、誰だってうれしいだろう？ どんな仕事でも、少しの報奨があるのは良いことだ。だから、やってみようじゃないか。彼は素晴らしい青年で、性格もいい。本当に気に入っている。その得点数を達成したら、5000ポンドを払うよ」
得点を決める選手は、どのチームにとっても欠かせない。
グッドウィンの今後の試合での出来を注視する一方、リチャーズも、新たな選手を加えたイングランドがUEFAネーションズリーグの最後の2試合、クロアチア戦とスペイン戦でどう戦うかを楽しみにしている一人だ。
その初戦は木曜日にウェンブリー・スタジアムで行われる。キャプテンのケインは通算出場数で元GKピーター・シルトンを上回り、記録を塗り替えようとしている。
『スペックセイバーズのベスト・ワースト・チーム：シーズン5』で、ボリントン・ユナイテッドの歩みを追おう。全8話のYouTubeシリーズでは、専門家の助けを少し借りながら、これまでにないシーズンに挑む同チームのセットプレーでの失敗、守備のミス、予想外の妙技を余すところなく捉える。YouTubeで「Specsavers’ Best Worst Team」と検索し、シリーズを通じてボリントン・ユナイテッドの行方を見届けよう。
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