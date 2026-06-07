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「我々のトレーニングにはない」――トーマス・トゥヘル監督は、ワールドカップでニュージーランドに辛勝したイングランドの「フリースタイルなプレー」を批判した。
トゥヘル監督は戦術的な規律を求めている
レイモンド・ジェームズ・スタジアムで行われたイングランド対ニュージーランド戦で辛勝したイングランド代表。トゥヘル監督は前半の組織力の欠如に不満を示した。ハリー・ケインのゴールで勝ちはしたものの、北米大会を控えるチーム戦術に不安が残った。
「まあ、いいだろう」と、元チェルシーおよびバイエルン・ミュンヘンの指揮官は語った。「大満足というわけではないが。 後半はポジションを活かして速さが増し、プレスも鋭くなった。前半はポジションが乱れ、フリースタイルになりすぎてペースが落ち、カウンタープレスも機能しなかった。攻撃時に適切な位置を取れていなかったからだ。以上が私の総括だ」
- The FA
練習場でのもどかしさ
トゥヘル監督が苛立ちを覚えたのは、トレーニングキャンプで練習した戦術が試合で実践できなかったためだ。チームはロングボールや個人判断に偏り、彼がイングランド代表監督に就任して以来浸透させようとした組織的な動きが見られなかった。
彼はこう続けた。「フィールドの幅が不足し、選手たちが内側に寄りすぎて陣形が狭まり、動きが鈍くなった。クロスやロングシュート、ロングボールを多用したが、それは我々のスタイルではない。ポジションチェンジにも時間がかかりすぎた。これらは過去4日間のトレーニングで練習した内容ではない。」
ベリンガムが火付け役となる
イングランド代表にとって唯一の明るい材料は、後半に途中出場したジュード・ベリンガムの活躍だった。怪我から復帰したばかりのレアル・マドリードのスターはモーガン・ロジャースに代わりピッチに立つと、即座にチームのペースを上げた。トゥヘル監督もこのMFのインパクトを絶賛し、6月17日のクロアチア戦までにベストコンディションを取り戻しつつあると語った。
「ジュードには決断力と闘志がある」とトゥヘル監督は説明した。 「彼には決定力と鋭さがある。怪我から戻った彼はエネルギーに満ち、ピッチに戻れたことを喜んでいる。シーズン中に離脱したのは残念だが、今は絶好調だ。フレッシュな状態でプレーしたいという意欲があり、コンディションも最高だ」
79ゴール目を挙げた試合の勝者、ケインについては「彼は常にゴールを決める準備ができている。決定的なゴールだ。ハリーは最高のコンディションにある。プレッシャーがかかり、大会が始まれば、それが我々の全選手から最高のパフォーマンスを引き出すだろう」と語った。
- GOAL
暑さへの対処
タンパの暑さは選手の体力を奪い、パフォーマンス低下の一因となった。しかしトゥヘル監督は「この苦戦は必要な試練だ。ワールドカップで似た環境に備えるためだ」と語った。代表チームはオーランドへ移動し、水曜日にコスタリカと最終親善試合を行う。
トゥヘル監督は「日差しの中で一度練習しただけなのに、今日はとても違和感があった」と認めつつ、「だが、この環境に身を置くのは良いことだ。ワールドカップで必ず直面するから、慣れておく必要がある」と語った。