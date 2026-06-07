「我々のトレーニングにはない」――トーマス・トゥヘル監督は、ワールドカップでニュージーランドに辛勝したイングランドの「フリースタイルなプレー」を批判した。

イングランド代表にとって唯一の明るい材料は、後半に途中出場したジュード・ベリンガムの活躍だった。怪我から復帰したばかりのレアル・マドリードのスターはモーガン・ロジャースに代わりピッチに立つと、即座にチームのペースを上げた。トゥヘル監督もこのMFのインパクトを絶賛し、6月17日のクロアチア戦までにベストコンディションを取り戻しつつあると語った。

「ジュードには決断力と闘志がある」とトゥヘル監督は説明した。 「彼には決定力と鋭さがある。怪我から戻った彼はエネルギーに満ち、ピッチに戻れたことを喜んでいる。シーズン中に離脱したのは残念だが、今は絶好調だ。フレッシュな状態でプレーしたいという意欲があり、コンディションも最高だ」

79ゴール目を挙げた試合の勝者、ケインについては「彼は常にゴールを決める準備ができている。決定的なゴールだ。ハリーは最高のコンディションにある。プレッシャーがかかり、大会が始まれば、それが我々の全選手から最高のパフォーマンスを引き出すだろう」と語った。