FPF会長のプロエンサは、ロナウドが代表チームから突然離脱した後も、代表にとって不可欠な存在だと主張している。41歳のロナウドは、直近の代表活動期間中に合宿を離れた。これは、出場時間の少なさを巡ってジェズス監督と対立したためだ。

FPFはロナウドの離脱後、同選手に暫定的な出場停止処分を科したが、最終的な処分はまだ正式に発表されていない。規律上の問題が続く中でも、プロエンサは、代表チームの主将が今後も国際舞台で非常に大きな役割を果たすと確信している。