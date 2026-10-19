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翻訳者：
「我々のキャプテンだ！」FPF会長ペドロ・プロエンサ、クリスティアーノ・ロナウドがジョルジェ・ジェズスとの確執を解消し、ポルトガルに戻ることを支持
出場停止中の主将の復帰を支持
FPF会長のプロエンサは、ロナウドが代表チームから突然離脱した後も、代表にとって不可欠な存在だと主張している。41歳のロナウドは、直近の代表活動期間中に合宿を離れた。これは、出場時間の少なさを巡ってジェズス監督と対立したためだ。
FPFはロナウドの離脱後、同選手に暫定的な出場停止処分を科したが、最終的な処分はまだ正式に発表されていない。規律上の問題が続く中でも、プロエンサは、代表チームの主将が今後も国際舞台で非常に大きな役割を果たすと確信している。
- AFP
「我々のキャプテン」
選手と監督の間に生じた摩擦の背景には、サウジアラビアで共に仕事をした2人が、最近、代表の舞台で再会したことがある。ジェズスは昨季、アル・ナスルでベテランFWを指導し、2人は共にサウジ・プロリーグのタイトルを獲得。その後、ジェズスは代表チームの指揮を執った。ロナウドの出生地フンシャルで開かれたFPFのイベントで、プロエンサはこのベテランがポルトガルサッカーにとって重要な存在であることを公の場で改めて強調した。
「私たちは、ポルトガルサッカーがこれまでに生み出した最大の財産、我々のキャプテンであるクリスティアーノ・ロナウドの故郷にいる」とプロエンサは語った。『ESPN』が伝えた。「我々のキャプテン、クリスティアーノ・ロナウドは、我々にとって重要な存在の一人だ」
ロナウド、ペナルティーを受け入れる意向
ロナウドは公の声明で、代表チームの合宿から予期せず離脱したことに伴う当面の処分について言及した。FPFによる正式な審査の結果、どのような処分が下されても受け入れると明言した。
ジェズスとの関係が悪化したものの、経験豊富なFWは母国への献身が変わらないことを明確にした。また、可能な限りポルトガル代表としてプレーし続けたいとの意向を改めて示した。
- AFP
11月の代表戦が迫る
ポルトガルにとって、連盟がロナウドの暫定的な出場停止処分について正式な結論を下すまでの重要な時期が訪れている。連盟幹部は、今後も協力できる関係を築くため、主将と監督の間を取り持つ方針だ。
ポルトガルは来月、重要なUEFAネーションズリーグの2試合で公式戦に復帰する。勢いをつけたい11月の対戦相手は、デンマークとウェールズだ。
対立がそれまでに解消されるかどうか、次にジェズス監督が選ぶ代表メンバーに注目が集まる。サポーターも、ロナウドが早期に代表へ復帰するかを見守ることになる。
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