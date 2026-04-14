「我々に欠けているのは、特別なスキルを持つ選手たちだ」：ニコ・コヴァチがBVBに不足している4人のスター選手を指摘

コヴァチ監督は、BVBには卓越した個人技を持つ選手が不足しているという周囲の悲観論に触れた。「ファンが求めるのは、サンチョやハーランド、デンベレ、ロイスのような選手かもしれない」と54歳の監督は語った。

それでもコヴァチは「現在の選手たちで十分に戦えている。彼らは素晴らしく、一緒に働けることを喜んでいる。もちろん、さらに上を目指す」と強調した。