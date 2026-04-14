「我々には、ここで誰もが欲しがるような特別なスキルを持った選手がいない」とコヴァチは、レヴァークーゼンの伝説的元GMライナー・カルムントが開催し、自身も参加したトークセッションで認めた。
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「我々に欠けているのは、特別なスキルを持つ選手たちだ」：ニコ・コヴァチがBVBに不足している4人のスター選手を指摘
コヴァチ監督は、BVBには卓越した個人技を持つ選手が不足しているという周囲の悲観論に触れた。「ファンが求めるのは、サンチョやハーランド、デンベレ、ロイスのような選手かもしれない」と54歳の監督は語った。
それでもコヴァチは「現在の選手たちで十分に戦えている。彼らは素晴らしく、一緒に働けることを喜んでいる。もちろん、さらに上を目指す」と強調した。
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ジャドン・サンチョは再びBVBに復帰するのか？
コヴァチが挙げた選手の中で、ロイスとサンチョはBVBを去った最後の2人だった。 ユース時代からクラブに所属したロイスは2024年に新契約を結ばず、ロサンゼルス・ギャラクシーへ移籍。サンチョは2017～2021年にドルトムントでトップスターに成長し、2023/24後半戦にレンタルで復帰していた。
ルア・ナッハリヒテン紙によると、ドルトムント首脳陣はコヴァチ監督の下でもサンチョの能力を活かせる確信を強めており、ファンも早期復帰を期待している。 現在アストン・ヴィラにレンタル中のサンチョは調子を上げ、マンチェスター・ユナイテッドとの契約は6月末で終了するため、移籍金なしで獲得できる。ドルトムントは年俸最大700万ユーロを提示する構えだ。
BVBは夏にユリアン・ブラントの代役が必要だ
ドルトムントは、契約満了でユリアン・ブラントが移籍金なしで退団するため、今夏は攻撃陣の補強が急務だ。 一方、ニコ・シュロッターベックは2031年まで契約延長したが、W杯後に6000万ユーロで移籍できる条項があるという。
2027年まで契約があるコヴァチ監督率いるチームは、今シーズン終盤を迎えている。首位バイエルンに12ポイント差で優勝は難しいが、5位レバークーゼンに12ポイント差をつけており、CL出場権はほぼ確定だ。 土曜のホッフェンハイム戦を含む残り5節では、2位死守が目標。3位シュトゥットガルトとは8点差で、こちらも安全圏だ。
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BVBの今後の試合
日時
試合
4月18日 15時30分
TSGホッフェンハイム vs. BVB（ブンデスリーガ）
4月26日17:30
BVB対SCフライブルク（ブンデスリーガ）
5月3日 17:30
ボルシア・メンヒェングラートバッハ対BVB（ブンデスリーガ）