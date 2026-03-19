「我々に実力はある」――ノッティンガム・フォレストがヨーロッパリーグで勝ち進み、トッテナムとの「6ポイントマッチ」を控える中、ヴィトール・ペレイラ監督は喜びを隠せない

日曜日にトッテナムとのプレミアリーグ残留をかけた大一番を控える中、ペレイラ監督は先発メンバーを9人も入れ替えるという大胆な決断を下した。大幅なメンバー入れ替えにもかかわらず、フォレストの指揮官は、チームが欧州の舞台にふさわしい理由をまさに示したと断言した。試合終了後、TNTスポーツの取材に応じた同監督は、過密日程の中でチームのコンディションを管理することの重要性を強調した。

「我々は非常に満足しているし、ここに来て戦うために来たことを証明した。我々は優れた選手、才能ある選手を擁している。前半は素晴らしいプレーができた」とペレイラ監督は語った。「すべてをやり尽くし、あらゆる手を尽くしたから非常に満足している。そして、次の試合に向けて選手たちの体力を調整する機会を得られた。素晴らしいことだ。交代を行ったのは、プレーが悪かったからではなく、体力を調整し、日曜日の試合に備えるためだった。」







