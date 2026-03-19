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「我々に実力はある」――ノッティンガム・フォレストがヨーロッパリーグで勝ち進み、トッテナムとの「6ポイントマッチ」を控える中、ヴィトール・ペレイラ監督は喜びを隠せない
フォレストがデンマークで劇的な巻き返しを見せる
フォレストは木曜日、デンマークで行われた試合で、デンマークの対戦相手を、手に汗握るPK戦の末に下した。ホームチームはプレッシャーに押しつぶされ、チョ・ゲソンとアラル・シムシルがそれぞれポストを2度叩いた後、エドワード・チルフィヤが完全に枠を外すなど苦戦を強いられたが、フォレストは冷静沈着だった。モーガン・ギブス＝ホワイト、イブラヒム・サンガレ、ネコ・ウィリアムズがいずれもPKを成功させ、3-0でPK戦を制し、次ラウンドへの進出を決めた。
- AFP
ペレイラ、トッテナム戦を前に調子を上げている
日曜日にトッテナムとのプレミアリーグ残留をかけた大一番を控える中、ペレイラ監督は先発メンバーを9人も入れ替えるという大胆な決断を下した。大幅なメンバー入れ替えにもかかわらず、フォレストの指揮官は、チームが欧州の舞台にふさわしい理由をまさに示したと断言した。試合終了後、TNTスポーツの取材に応じた同監督は、過密日程の中でチームのコンディションを管理することの重要性を強調した。
「我々は非常に満足しているし、ここに来て戦うために来たことを証明した。我々は優れた選手、才能ある選手を擁している。前半は素晴らしいプレーができた」とペレイラ監督は語った。「すべてをやり尽くし、あらゆる手を尽くしたから非常に満足している。そして、次の試合に向けて選手たちの体力を調整する機会を得られた。素晴らしいことだ。交代を行ったのは、プレーが悪かったからではなく、体力を調整し、日曜日の試合に備えるためだった。」
チーム内に自信と勢いが芽生えている
この勝利は、フェネルバフチェとのプレーオフを制して以来、フォレストにとって初の勝利であり、それはペレイラ監督の就任時期とも重なっていた。監督は、国内リーグ戦に戻るにあたり、欧州での勝利がもたらす心理的な後押しが極めて重要になると考えている。彼はチームの団結力を称賛し、ヨーロッパリーグとプレミアリーグの両方で待ち受ける困難な課題を乗り越えるために必要な資質を、このチームは備えていると強調した。
「勝つと、何かが違う。チームの気風も、エネルギーも違う。選手たちは素晴らしい集団だから、この勝利に値する。非常に優れた選手たちで、チームスピリットと気概があり、今日はそのすべてを見せることができた」とペレイラ監督は付け加えた。「我々に質があり、目標達成に向けて戦えることは間違いない。サポーターの皆さんに感謝したい。今日、彼らがヨーロッパリーグでの戦いを続けるに値する結果をもたらしてくれたからだ」
- AFP
チャンスを掴んだイェーツ、チームの層の厚さを称賛
今シーズンは先発の機会が限られていたライアン・イェーツが、本編で得点を挙げ、延長戦ではオフサイドの判定で勝ち越しゴールが取り消されるなど、際立った活躍を見せた。彼のプレーは、シーズンがクライマックスを迎える中、ペレイラ監督が求めている闘志を体現するものだった。イェーツはチーム全体の団結力を称え、北ロンドン遠征を控えて勝利の勢いを維持することの重要性を強調した。
「勝ち上がれて最高に興奮している。PK戦はいつも緊張するし、厳しいものだが、チームメイトたちがしっかり応えてくれたし、本当に嬉しい」とイェーツは語った。「メンバーの入れ替えを考慮すれば、我々の選手層の厚さとチームスピリットが示されたと言える。シーズンのこの段階では、その団結力を示し、互いのために戦うことが重要だ。 「今日は出場機会の少なかった選手たちが多くプレーし、その多くがチャンスをものにした。勝利の感覚は格別だ。この勢いを維持したい。シーズン終盤における勢いは極めて重要だ。しっかりと回復し、トッテナム戦に集中して、さらに勢いを増し、勝利を掴みに行きたい」
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