「我々にはそんな問題はない」とクロップ監督はMagentaTVで語った。これより前、元スペイン代表のミシェル・サルガド氏は、ラミン・ヤマルがスペイン、リオネル・メッシがアルゼンチン、キリアン・ムバッペがフランス、ハリー・ケインがイングランドにとって不可欠だと述べていた。
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「我々にはそんな問題はない！」ユルゲン・クロップ監督は、ドイツ代表にはワールドカップの優勝候補であるフランスやイングランドにはない強みがあると見ている。
「我々のチームにはそういう選手はいない。イングランドからケインを抜くなんて――先日の試合を見ればわかる通り――想像できない」とクロップ監督は、ワールドカップ開幕戦でイングランドがクロアチアに4-2で勝った際、バイエルンのFWの活躍に言及した。だが、ドイツに絶対的なスーパースターがいないことは、クロップにとってデメリットではなく、むしろメリットだ。
「うちのチームでは全員が重要だが、基本的には――誤解しないでほしいが――誰でも代え可能だ」とクロップは語り、「ウォルテマデはまだ起用していないが、彼も間違いなく自分のスタイルでプレーできる。 マキシ・ベイアーもレヴェリングもまだ起用していないが、彼らがその役割をこなせる。 「ケインやムバッペ、ヤマルほどのレベルではない。それでも、彼らはクオリティを持っている」
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ムシアラとヴィルツ：重傷がスーパースターへの道を阻む
ナゲルスマン監督は、万が一の事態になっても、代えの利かない選手を交代させる必要はない。彼はムバッペを例に挙げた。「仮に彼がフランス代表で負傷しても、代わりに出場するデジレ・ドゥエも非常に優れた選手だ。それでもムバッペこそ『ディファレンス・メーカー』、試合の行方を左右する存在だ。」
ドイツ代表では、開幕2試合を終えた時点でデニズ・ウンダフがその役割を担っている。彼はこれまでナゲルスマン監督の下でベンチスタートだった。 キュラソー戦とコートジボワール戦で計56分出場し、3得点2アシストを記録。特にコートジボワール戦では2得点を挙げ、チームの勝利を導いた。
ドイツにはスーパースターの素質を持つフロリアン・ヴィルツとジャマル・ムシアラがいるが、2人とも怪我で代表を約1年間離脱した過去がある。 ヴィルツは2022年3月に前十字靭帯を断裂し、カタールW杯を欠場。一方、ムシアラは同大会で若くしてレギュラーとして活躍し、2年後の自国開催EUROでも3得点を挙げるなどチームの柱となった。
しかし昨年12月のクラブW杯でPSGのGKドンナルンマと衝突し、腓骨骨折と足首の脱臼・靭帯損傷を負った。今年初めに復帰し、完全復活を目指している。