ナゲルスマン監督は、万が一の事態になっても、代えの利かない選手を交代させる必要はない。彼はムバッペを例に挙げた。「仮に彼がフランス代表で負傷しても、代わりに出場するデジレ・ドゥエも非常に優れた選手だ。それでもムバッペこそ『ディファレンス・メーカー』、試合の行方を左右する存在だ。」

ドイツ代表では、開幕2試合を終えた時点でデニズ・ウンダフがその役割を担っている。彼はこれまでナゲルスマン監督の下でベンチスタートだった。 キュラソー戦とコートジボワール戦で計56分出場し、3得点2アシストを記録。特にコートジボワール戦では2得点を挙げ、チームの勝利を導いた。

ドイツにはスーパースターの素質を持つフロリアン・ヴィルツとジャマル・ムシアラがいるが、2人とも怪我で代表を約1年間離脱した過去がある。 ヴィルツは2022年3月に前十字靭帯を断裂し、カタールW杯を欠場。一方、ムシアラは同大会で若くしてレギュラーとして活躍し、2年後の自国開催EUROでも3得点を挙げるなどチームの柱となった。

しかし昨年12月のクラブW杯でPSGのGKドンナルンマと衝突し、腓骨骨折と足首の脱臼・靭帯損傷を負った。今年初めに復帰し、完全復活を目指している。