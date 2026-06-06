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Antonee Robinson, USMNTGetty
Ryan Tolmich

翻訳者：

「我々にとって良い兆しだ」――アントニー・ロビンソンが活躍、マリク・ティルマンが多才さを発揮、マイルズ・ロビンソンは苦戦：ドイツ戦敗北における勝者と敗者

Winners & losers
アメリカ合衆国
ドイツ
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Analysis
アメリカ合衆国 対 ドイツ
親善試合
アントニー・ロビンソン
フォラリン・バログン
マイルズ・ロビンソン
カイ・ハヴァーツ
マリク・ティルマン

米国代表はワールドカップ直前の最終調整試合でドイツに敗れた。しかしポチェッティーノ監督は、アントニー・ロビンソンの見事なゴール、マリク・ティルマンの深い位置での活躍、マイルズ・ロビンソンの苦戦から進歩の兆しを見た。

シカゴ発――土曜日のワールドカップ前哨戦で、アメリカ男子代表は開始1分余りで先制点を許した。マウリシオ・ポチェッティーノ監督の最初の反応は、当然、苛立ちだった。親善試合でも「非公式戦」でも、序盤の失点は避けたい。

しかし直後、彼は興奮を覚えた。失点という事態が、チームに「学ぶ」機会をもたらしたのだ。

「私は幸運だと思った」と彼は語った。「ドイツのような強豪に先制されたことで、チームの反応や団結、プレッシャー下的でのプレーを見極める絶好の機会になった」

「その瞬間は悲しかったし、悔しかった。でもすぐに考えが変わった。チームがどう反応するかを見られるのは、良い機会だからだ」

試合は2-1で敗れたが、彼は求めていたものを得た。米国は前半、世界ランク10位の相手に攻勢を続けた。後半、アントニー・ロビンソンの電光石火のゴールでシカゴの観衆を沸かせた。 アメリカは2点目を奪えず、ドイツは後半大量交代しながらも1－2で逃げ切った。

親善試合は結果より反応が重要だ。ポチェッティーノは勝利を望むが、選手の反応を見ることも楽しんだ。土曜の最終調整ではその反応を得た。本番が迫り、チームは整った。それがこうした試合の意義だ。

「統計を見れば両チームとも数字は近く、我々にも有利なデータがあった。選手たちの献身性とチームの考え方にとても満足している。良い兆候だ」とポチェッティーノ監督は語った。

GOALがソルジャー・フィールドでの勝者と敗者を分析する……

  • Antonee Robinson, USMNTGetty

    優勝者：アントニー・ロビンソン

    これほど見事なシュートはめったに見られない。ボレーでワンタッチ、完璧な一撃だ。ワールドカップは 아직始まっていないが、ロビンソンは米国代表として今夏最高のゴールを決めた。

    「ボールが自分の方へ飛んでくるのが見えた」と彼は振り返る。「だから、思い切って行くしかないと思ったんだ。全力で蹴って、ゴールを狙う。外れたらまたやり直せばいい。幸運にも、ボールはネットの奥に飛び込んだんだ」

    ドイツの先制後、アメリカは盛り返していたがまだ勢いが足りなかった。その活力をロビンソンの一撃が呼び込んだ。直後、チームとソルジャー・フィールドが同時に沸き立った。



    ロビンソンは普段得点を奪う機会が少ないが、この瞬間はまさに彼の真価を示した。ドイツはそれを痛感した。

    長年のチームメイト、ティム・リームは笑いながらこう語った。「『もっと完璧なシュートは打ったことがあるか』と尋ねたら、『あるよ』と答えたんだ。信じられないような一撃だった。ボールが浮いた瞬間、『まさか』と思ったが、案の定、彼はやってのけた」

    • 広告
  • Miles RobinsonGetty

    敗者：マイルズ・ロビンソン

    ロビンソンに全責任があるわけではないが、ドイツの早い時間帯のゴールについては、彼にも少なからず責任がある。

    ドイツ代表は完璧なセットプレーの連係を見せ、ニコ・シュロッターベックがペナルティエリア中央でティム・リームをブロック。その結果、ロビンソンはカイ・ハヴェルツと1対1になり、ハヴェルツは瞬く間にゴールを決めた。

    セネガル戦でミスを犯し、この試合でも好スタートを切れたとは言えないロビンソン。挽回が期待されたが、それは叶わなかった。

  • Malik Tillman, USMNTGetty

    優勝者：マリク・ティルマン

    土曜日の試合では、ティルマンに新しい役割が求められた。タイラー・アダムスやウェストン・マッケニーと連携する際、彼は時折中盤の深い位置に下がるよう指示された。強力なドイツ代表を相手にティルマンが苦戦する様子はほとんど見られなかったため、この采配は成功だったと言える。

    ティルマンは「守備的なポジションだが、多くの自由がある」と語った。

    彼はその自由を活かし、この試合最多タイの3チャンスを創出した。1対1は9回中6回勝利。タックル4回、最終ラインへのパス3本も記録した。ピッチの至る所で存在感を示し、目視でもその活躍は明らかだった。異なる位置から仕掛けたプレスは、米国代表にとって決定的な要因となった。

    「時々6番（守備的MF）としてもプレーしたことがある。何をすべきか、どう動くべきか、どうボールに絡むべきかは分かっている。ポジションにはかなり柔軟に対応できると思う」と彼は語った。

  • United States v Senegal - International FriendlyGetty Images Sport

    敗者：フォラリン・バログン

    バログンにとって厳しい試合だった。原因は彼のプレーではなく、やれなかったことにある。

    72分間出場した彼のボールタッチはわずか20回、パスも9本だった。そのほとんどが前線への縦走で、スペースを作り出す役割に終始した。チームにはプラスでも、ドイツの堅い守備の前に自身にスペースは生まれなかった。

    それでもチャンスはあった。ティルマンはオフサイドで取り消されたものの、彼へスルーパスを送る機会を逃した。プリシッチもバログンへ出すべき場面でボールを保持しすぎた。デストは右サイドで好機を創出したが、決定的なラストパスは送れなかった。

    チャンスは少なかったが、存在感を示した。本物の試合が始まれば、彼はより多くのボールタッチとチャンス、そして影響力を求めるだろう。

  • Kai Havertz Felix Nmecha Germany 2026Getty Images

    受賞者：カイ・ハヴェルツ

    彼は立ち上がりの得点が得意だ。今回は試合の流れも崩れず、ハヴェルツにとって好結果となった。彼がそう導いたのだ。

    試合開始1分で先制点を奪ったドイツ人アタッカーは、チャンピオンズリーグ決勝に続く早い時間帯の得点でチームを勢いづけた。前回はアーセナルがパリ・サンジェルマンに敗れたものの、ハーヴェッツのゴールが唯一の光明だった。今回はチームが追加点も奪い、その原動力となった。

    決勝点はレロイ・サネが挙げ、称賛は彼に向かうだろう。しかし、そのチャンスを作ったのはハーヴェッツのファーストタッチとパスだった。1ゴール1アシストで2-1の勝利に貢献し、ハーヴェッツはCL決勝の悔しさを少しは拭えたはずだ。