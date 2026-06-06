シカゴ発――土曜日のワールドカップ前哨戦で、アメリカ男子代表は開始1分余りで先制点を許した。マウリシオ・ポチェッティーノ監督の最初の反応は、当然、苛立ちだった。親善試合でも「非公式戦」でも、序盤の失点は避けたい。

しかし直後、彼は興奮を覚えた。失点という事態が、チームに「学ぶ」機会をもたらしたのだ。

「私は幸運だと思った」と彼は語った。「ドイツのような強豪に先制されたことで、チームの反応や団結、プレッシャー下的でのプレーを見極める絶好の機会になった」

「その瞬間は悲しかったし、悔しかった。でもすぐに考えが変わった。チームがどう反応するかを見られるのは、良い機会だからだ」

試合は2-1で敗れたが、彼は求めていたものを得た。米国は前半、世界ランク10位の相手に攻勢を続けた。後半、アントニー・ロビンソンの電光石火のゴールでシカゴの観衆を沸かせた。 アメリカは2点目を奪えず、ドイツは後半大量交代しながらも1－2で逃げ切った。

親善試合は結果より反応が重要だ。ポチェッティーノは勝利を望むが、選手の反応を見ることも楽しんだ。土曜の最終調整ではその反応を得た。本番が迫り、チームは整った。それがこうした試合の意義だ。

「統計を見れば両チームとも数字は近く、我々にも有利なデータがあった。選手たちの献身性とチームの考え方にとても満足している。良い兆候だ」とポチェッティーノ監督は語った。

GOALがソルジャー・フィールドでの勝者と敗者を分析する……