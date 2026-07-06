シアトル発――試合前会見でポチェッティーノ監督は、月曜のベルギー戦を前にFIFAがバログン選手への1試合出場停止を保留にした件について、詳細は把握していなかったと認めた。その日は多忙だったという。 ワールドカップ決勝トーナメント1回戦を翌日に控え、チームのトレーニングや雑務に追われ、食事の時間もなかったという。

「移動してシャワーを浴びて、急いで食事。ブリトーを半分食べただけで、コーヒーは車の中で」

それでも彼は、この決定が米国代表のノックアウトステージ準備を大きく変えたと認め、「正しい判断であり、サッカー界の勝利だ」と語った。ボスニア・ヘルツェゴビナ戦で30分間10人で戦った罰を受けた後、誤りが是正された形だ。 彼は、役員たちがリプレイブースの判定を覆し、選手がプレーする機会を守ったと述べ、常識が勝ったと感じた。

「議論の余地はない。称賛すべき決定だ。もう1人選手を使える我々だけでなく、サッカー全体にとって良いこと。誤った判定を正す道が開けた」

「これ以上罰しないという判断は公平だ。それだけで十分だった。今は試合に集中すべきで、こうした話はサッカーのプラスにならない。強いベルギーに挑むため、集中して明日を迎えたい。厳しい試合になるが、公平な条件だ」

ポチェッティーノ監督が言うように、試合は目前だ。バログンが出場できるのは確かだが、ピッチには試合を支配できる選手が他にも多い。そこでGOALは、米国代表対ベルギー戦の勝敗を左右する5つのポイントを分析する。