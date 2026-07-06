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USMNT HIC 2-1GOAL
Ryan Tolmich

翻訳者：

「我々にとって公平な条件」――フォラリン・バログンが復帰、クリスチャン・プリシッチの復帰も間近、マウリシオ・ポチェッティーノ監督率いる米国代表はベルギー戦で証明すべき5つのポイントがある。

Analysis
アメリカ合衆国
フォラリン・バログン
クリスティアン・プリシッチ
ワールドカップ
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アメリカ合衆国 対 ベルギー
ベルギー
M. Pochettino

物語は一人の選手を中心に展開しているが、月曜日のベスト16の試合ではUSMNTがチーム一丸となって戦う必要がある。

シアトル発――試合前会見でポチェッティーノ監督は、月曜のベルギー戦を前にFIFAがバログン選手への1試合出場停止を保留にした件について、詳細は把握していなかったと認めた。その日は多忙だったという。 ワールドカップ決勝トーナメント1回戦を翌日に控え、チームのトレーニングや雑務に追われ、食事の時間もなかったという。

「移動してシャワーを浴びて、急いで食事。ブリトーを半分食べただけで、コーヒーは車の中で」

それでも彼は、この決定が米国代表のノックアウトステージ準備を大きく変えたと認め、「正しい判断であり、サッカー界の勝利だ」と語った。ボスニア・ヘルツェゴビナ戦で30分間10人で戦った罰を受けた後、誤りが是正された形だ。 彼は、役員たちがリプレイブースの判定を覆し、選手がプレーする機会を守ったと述べ、常識が勝ったと感じた。

「議論の余地はない。称賛すべき決定だ。もう1人選手を使える我々だけでなく、サッカー全体にとって良いこと。誤った判定を正す道が開けた」

「これ以上罰しないという判断は公平だ。それだけで十分だった。今は試合に集中すべきで、こうした話はサッカーのプラスにならない。強いベルギーに挑むため、集中して明日を迎えたい。厳しい試合になるが、公平な条件だ」

ポチェッティーノ監督が言うように、試合は目前だ。バログンが出場できるのは確かだが、ピッチには試合を支配できる選手が他にも多い。そこでGOALは、米国代表対ベルギー戦の勝敗を左右する5つのポイントを分析する。

  • BalogunGetty Images

    バログンの起用

    このニュースは即座にスポーツ界を揺るがした。バログンはベルギー戦に出場できる。試合の行方を左右する決定で、展開は大きく変わるだろう。

    代役候補とは異なるタイプで、この夏はゴール前で自信と決断力を示し、攻撃だけでなく米代表のプレスの起点としても相手守備を苦しめている。

    プリシッチは「バロはいつでも戦力だ」と語った。「僕がボールを持っても、他の選手が持っても、彼は常に走り込んでいる。彼はタフで速く、多くの素晴らしいプレーを見せてくれる」

    戦術面だけでなく精神面でも影響は大きい。バログンの復帰でチームは士気が上がり、シアトルの観客も彼の名前が呼ばれた瞬間に沸き立つだろう。一方、直前の決定で試合前の計画が狂ったベルギーは、戦術的にも感情的にもこれをどう受け止めるか。不条理か、FIFAの陰謀か、それとも単に止めなければならない選手一人か。

    試合前は欠場が最大の話題だったが、今は出場が焦点だ。関係者は全員出場なしと受け入れていた一週間を経て、それが米国代表に何を意味するのかが問われている。

    「行いを正せば、報われることもある」とポチェッティーノ監督。「そんな心構えは素晴らしい。彼がこうしてくれたことをとても嬉しく思う。試合後に動揺し、不公平だと気づいたとき、わずかな罪悪感が生まれるものだ。

    彼はよく対処し、乗り切った。その姿勢をとても嬉しく思う」

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  • Christian Pulisic USMNT 2026 World Cup ParaguayGetty

    プリシッチの存在

    ピッチに立つプリシッチは、いつも通りの活躍を見せる。パラグアイ戦ではアシスト後に負傷交代。トルコ戦で復帰し、ボスニア・ヘルツェゴビナ戦では1、2点を決めるチャンスもあった。大会前もセネガル戦で1ゴール1アシストと好調だ。

    それでもワールドカップでのゴールはなし。今こそ決めるべきだ。大舞台ではスターが輝くべきだからだ。

    とはいえ、USMNTのスターはプリシッチだけではない。この夏学んだのは、彼が必ずしも「主役」でなくてもいいということだ。自分の役割に集中し、チームメイトを信頼すればよい。USMNTには十分な才能があり、一人に過度な重圧をかける必要はない。

    それでもプリシッチは優れた選手であり、今こそW杯で輝くときだ。2022年イラン戦では得点直後に負傷し、残りを欠場した。

    「そういうこともある」と彼は2024年にGOALの取材で語った。「どんなことがあっても、あの瞬間は変えたくない。起きたことは起きたこと。残念ながら、ゴールネットに横たわったまま祝うしかなかった」。

    「これからも多くの輝かしい瞬間を経験したい。象徴的なセレブレーションが必要だなんて思っていない。大会に出て、勝ちたいんだ。人々はそれを語り、記憶するだろう」

    月曜の試合が記憶に残る一日になることを彼は願っている。その瞬間が訪れれば、キャリアを通じてこの舞台を目指してきた彼にとって、何よりも特別な瞬間となるだろう。

  • Belgium v Egypt: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    ドク一味の対処

    今回のワールドカップで米国代表はサイド攻撃で成果を挙げている。だが、ベルギー代表には要注意人物がいる。サイドを切り裂くジェレミー・ドクだ。

    彼は現在、世界で最も危険でトリッキーなウインガーの一人だ。3月の米国代表戦では、守備力に定評のあるウイングバックではないティム・ウィーアと対戦したにもかかわらず、彼は何度も米国代表の守備陣を混乱させた。右でも左でもプレーできるドクは大きな脅威だ。では、米国代表は彼を封じるためにどのような対策を講じるのだろうか？

    その答えは、少なくとも部分的には「攻撃」だ。USMNTのサイドの選手たちも侮れない。サイドで勝つには、ベルギー代表に自分たちが受ける以上のプレッシャーをかけるしかない。

    セルジーノ・デストは「試合は中央だけでなくサイドでも展開される」と語る。「チームとしてプレーし、サイドバックも守備で協力する。相手のウインガーが背後に抜け込むのを徹底的に防ぐ。同時に、相手がどれだけのスペースを与えてくるかを見極める」。

    「断言は難しいが、両チームにとって素晴らしい試合になることを願っている」

    サイドの勝者が試合の行方を左右する。

    「彼らは間違いなくワールドクラスだ」とクリス・リチャーズはドクとケヴィン・デ・ブライネについて語った。「90分以上集中し、ミスを減らすことが不可欠だ。彼らはヨーロッパ屈指の強豪で、ミスが大きく響く。」

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  • United States v Belgium - International FriendlyGetty Images Sport

    過去のレッスン

    デストは2014年のワールドカップで米国代表とベルギー代表が対戦した試合についてほとんど覚えていないと語った。その試合は彼の人生の半分以上前の出来事だ。

    「あれは本当に何年も前の試合だ」とデスト。「今の状況では、2014年より3月の試合でリベンジしたほうが良いと思う」と続けた。

    3月の試合では、USMNTはマッケニーのゴールで先制したが、ハーフタイム直前にベルギーのロングシュートで同点にされた。その後崩れ、5－2で敗れた。この敗北には背景がある。 その試合では先発DF3人がMFとして起用され、さらに出場時間が多い3人がW杯代表から外れていた。

    しかし、あの試合以降、状況は大きく変わった。ポチェッティーノ監督は、米国代表がチーム史上最大の試合に臨み、勝利を収めるには十分な変化があったと確信している。

    「ベルギーには最大限の敬意を抱いている」とポチェッティーノ。「彼らは経験豊富な素晴らしい選手揃いで、このワールドカップの優勝候補だ。3月の試合前も、大会前も、今も、その考えは変わらない。

    「明日の試合は世界屈指の強豪との素晴らしい挑戦だ。我々は3月より成長しており、その成果を示すつもりだ」

  • USA v Australia: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    「レガシーとは、たった一つの結果に左右されるものではない」

    ポチェッティーノ監督の試合前会見は、ほぼFIFAの決定に費やされ、米国代表の現状にはほとんど言及しなかった。それでも、局面の現実味やプレッシャーは変わらない。

    現実として、これは大きな一戦となる。試合会場がシアトルであることを考えれば、その重要性はさらに高まる。シアトルは、アメリカサッカー界で最も熱狂的なホームグラウンドであることを証明してきた街だ。観客は熱狂し、このスポーツをアメリカ国内で新たな高みへと押し上げる可能性を秘めたベスト16の試合にふさわしい華やかさも存分に盛り上がるはずだ。

    バログン騒動は話題をそらすかもしれないが、試合自体は厳しく、チーム史に残る瞬間になるだろう。

    ポチェッティーノ監督は「もしトロフィーを掲げるチャンスがあれば、トロフィーを手放した時のことなど覚えてはいないだろう」と語った。「私たちが共に歩んできたこの旅路、その記憶を、いつまでも心の中に刻み続けるだろう。だからこそ、レガシーは一つの結果――明日の勝敗――に左右されるものではないのだ」

    旅は続く。この試合は、USMNTの心、闘志、才能、冷静な判断力、試合運び、運、決定力が問われる。USMNTにとってもベルギーにとっても、大きな瞬間だ。 この瞬間をうまく乗り切ることが、両チームにとってレガシーを築く次のチャンスにつながる。

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