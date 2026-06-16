ドイツ代表の有望な若手といえば、たいていジャマル・ムシアラとフロリアン・ヴィルツの名が挙げられます。カイ・ハヴェルツやレロイ・サネもいますが、サネは大きな才能を持ちながら、それをあまり生かし切れていないのは周知の事実です。
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「我々が擁する最も才能ある選手の一人」：ヨシュア・キミッヒがドイツ代表のチームメイトを絶賛
ジョシュア・キミッヒは火曜日の会見で、ドイツ代表MFフェリックス・ンメチャを称えた。キュラソー戦で7－1勝利に貢献したンメチャについて、「代表屈指の才能」と絶賛した。
「彼は並外れたフィジカルを持ち、とても速く、タフで、体格の割に技術も高い」と絶賛。さらに「ボールを運べ、キープしながら前進できる。守備でもスピードを生かし、相手を追い越すことができる。チームに多くをもたらしている」と語った。
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フェリックス・ンメチャが先制点を決め、PKを獲得した。
Nmechaはキュラソー戦でフロリアン・ヴィルツとの狭いスペースでのワンツーから開始6分でドイツ代表に先制点をもたらした。キミッヒは「彼のゴールは素晴らしかった。シュートをフェイントで偽り、フロとのワンツーを経て最後に決めた」と語った。
前半終了間際にはPKを勝ち取り、ハヴェルツが3－1とした。さらに2本の危険なシュートも放った。キミッヒは「健康であれば非常に貴重なオールラウンドな選手だが、ここ数年はケガが課題だった」と語った。
ヌメチャは2023年、ヴォルフスブルクからドルトムントへ3000万ユーロで移籍。その後3度、数週間の負傷離脱があり、直近では4月に膝外側靭帯断裂で離脱した。 それでも本大会には間に合い、準備期間中にパブロヴィッチと組むダブルボランチの座をゴレツカから奪った。25歳になった今、代表で初めて定位置を掴んだ。この活躍は代表9試合目でのことだった。