「我々が擁する最も才能ある選手の一人」：ヨシュア・キミッヒがドイツ代表のチームメイトを絶賛

Nmechaはキュラソー戦でフロリアン・ヴィルツとの狭いスペースでのワンツーから開始6分でドイツ代表に先制点をもたらした。キミッヒは「彼のゴールは素晴らしかった。シュートをフェイントで偽り、フロとのワンツーを経て最後に決めた」と語った。

前半終了間際にはPKを勝ち取り、ハヴェルツが3－1とした。さらに2本の危険なシュートも放った。キミッヒは「健康であれば非常に貴重なオールラウンドな選手だが、ここ数年はケガが課題だった」と語った。

ヌメチャは2023年、ヴォルフスブルクからドルトムントへ3000万ユーロで移籍。その後3度、数週間の負傷離脱があり、直近では4月に膝外側靭帯断裂で離脱した。 それでも本大会には間に合い、準備期間中にパブロヴィッチと組むダブルボランチの座をゴレツカから奪った。25歳になった今、代表で初めて定位置を掴んだ。この活躍は代表9試合目でのことだった。