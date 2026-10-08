AFP
翻訳者：
「我々がまだここにいるには幸運でなければならない！」。ジョゼ・モウリーニョがマンチェスター・シティの裁判を皮肉り、レアル・マドリーと審判スキャンダルにも言及。
モウリーニョ、マンチェスター・シティの法的遅延を標的に
マンチェスター・シティは、独立委員会が115件の財務違反 आरोपのうち114件でクラブに有罪判断を下したことで、前例のない危機にのみ込まれている。プレミアリーグによるこの告発は2009-10シーズンから2017-18シーズンまでに及び、人為的に水増しされたスポンサー収入と、正確な財務記録を提出しなかったことが中心となっている。シティは断固として潔白を主張し、正式に控訴を開始しているものの、クラブは依然として厳しい処分を科される脅威に直面している。
モウリーニョは『コリエレ・デロ・スポルト』に対し、「少し笑っていたい。最終的には終わりが来ると思っているからだ。だが、60代の私たち2人は、最終判決が出る時にまだここにいられる幸運が必要だ。なぜなら今後、判決が出て、その後に控訴があるからだ……」と語った。この発言は、強豪クラブが関わる重大な懲戒事案の処理に時間がかかっていることへの、サッカー界で高まりつつある不満を浮き彫りにしている。
- Getty Images Sport
ネグレイラ・スキャンダルを振り返る
インタビューの中でモウリーニョは、2001年から2018年にかけてバルセロナが元審判委員会副会長ホセ・マリア・エンリケス・ネグレイラに730万ユーロ超を支払っていたことに端を発するネグレイラ事件にも改めて言及し、これを2010年から2013年までのレアル・マドリーでの最初の在任期間と結びつけた。バルセロナは支払いが正当な技術レポートに対するものだったと主張しているが、レアル・マドリーは被害当事者として法的手続きに加わり、スペインサッカー界における制度的危機をさらに深める形となった。
モウリーニョは「私はここに来て、レアル・マドリーでネグレイラの重要な時期を過ごした。誰もそれを知らなかったが、我々はそれを生きていた」と述べた。さらに、物議を醸す審判組織との自身の歴史について話を広げ、別の場所でも似たようなパターンがあったと指摘した。「その後、私は去り、今ではそれが知られている。だがトルコでは大きなスキャンダルがあった。あの後、この種の状況は私によく起きた」と付け加え、トルコの審判統括トップが最終的に収監されたことに言及した。
ベルナベウへの帰還
このポルトガル人指揮官は今夏、昨季に無冠に終わったレアル・マドリーの指揮を執るため、スペインの首都に復帰した際の異例の経緯についても語った。モウリーニョはベルナベウでの最初の在任期間に良い思い出を持っており、その間にラ・リーガ、コパ・デル・レイ、スペイン・スーパーカップを制している。
「普通はまず接触があって、その後にうわさが始まる。ここではまったく逆で、接触がゼロの時にうわさが始まった」と説明した。モウリーニョは、憶測が強まった当時はベンフィカで落ち着いていたと明かし、最終的には以前3年間を過ごしたクラブへの感情的な復帰につながったという。また、クラブを離れていた10年間も、フロレンティーノ・ペレス会長との強い関係を維持していたと述べた。
- AFP
監督の役割の変化
現代サッカーについて最後の振り返りとして、モウリーニョは指導者を取り巻く環境の変化を嘆いた。長期にわたって続く「キャリア監督」の時代は薄れ、より速く、より不安定な監督交代のサイクルに置き換わっていると指摘。さらに、サー・アレックス・ファーガソンやアーセン・ヴェンゲルのような伝説的な人物たちとともにUEFAの会議に出席していた自身の初期の頃と、現在の周囲の状況を対比した。
「今日では監督のキャリアははるかに短い。彼らはすぐにやって来て、すぐに去っていく。そうしたキャリア監督の典型は、もはやそれほど存在しない」と語った。それでも業界の変化やスタッフ陣の大幅な拡大があっても、モウリーニョは自身の根本的なアプローチは変わっていないと強調している。そして、サッカーが絶えず変化を遂げる一方で、自身の職業的アイデンティティは不変だと主張し、こう締めくくった。「DNAは変わらない。多くのことは変わり得るが、DNAは変わらない」
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