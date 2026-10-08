マンチェスター・シティは、独立委員会が115件の財務違反 आरोपのうち114件でクラブに有罪判断を下したことで、前例のない危機にのみ込まれている。プレミアリーグによるこの告発は2009-10シーズンから2017-18シーズンまでに及び、人為的に水増しされたスポンサー収入と、正確な財務記録を提出しなかったことが中心となっている。シティは断固として潔白を主張し、正式に控訴を開始しているものの、クラブは依然として厳しい処分を科される脅威に直面している。

モウリーニョは『コリエレ・デロ・スポルト』に対し、「少し笑っていたい。最終的には終わりが来ると思っているからだ。だが、60代の私たち2人は、最終判決が出る時にまだここにいられる幸運が必要だ。なぜなら今後、判決が出て、その後に控訴があるからだ……」と語った。この発言は、強豪クラブが関わる重大な懲戒事案の処理に時間がかかっていることへの、サッカー界で高まりつつある不満を浮き彫りにしている。