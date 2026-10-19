セビージャは敵地ベルナベウでレアル・マドリーに1-4の大敗を喫した。しかし、試合結果以上に注目を集めたのは、序盤の判定を巡る議論だった。スコアレスで迎えた22分頃、ゴールに向かうボールを追っていたギュレルが、セビージャのFWペケに肘を当てる場面がカメラに捉えられた。

セビージャ側は抗議したが、審判団はトルコ代表選手を退場させず、プレーの続行を認めた。セビージャは、1時間以上にわたって10人の相手と戦うのではなく、同数のまま残りの試合を戦わざるを得なくなったとして、この判定に不満を抱いた。

レアル・マドリーはその後、快勝を収めた。一方、セビージャはホームチームの2点目に至るプレーでの別の判定にも不満を抱いていた。この敗戦を受け、アンダルシアのクラブは試合の流れを左右した重要な判定に疑問を呈している。











