Getty Images Sport
翻訳者：
「我々から奪った！」セビージャのルイス・ガルシア・プラサ監督、レアル・マドリー戦でのアルダ・ギュレルを巡る肘打ち騒動を受け、エル・クラシコに絡む審判の陰謀を示唆
ギュレル、ベルナベウでの敗戦で序盤の退場を免れる
セビージャは敵地ベルナベウでレアル・マドリーに1-4の大敗を喫した。しかし、試合結果以上に注目を集めたのは、序盤の判定を巡る議論だった。スコアレスで迎えた22分頃、ゴールに向かうボールを追っていたギュレルが、セビージャのFWペケに肘を当てる場面がカメラに捉えられた。
セビージャ側は抗議したが、審判団はトルコ代表選手を退場させず、プレーの続行を認めた。セビージャは、1時間以上にわたって10人の相手と戦うのではなく、同数のまま残りの試合を戦わざるを得なくなったとして、この判定に不満を抱いた。
レアル・マドリーはその後、快勝を収めた。一方、セビージャはホームチームの2点目に至るプレーでの別の判定にも不満を抱いていた。この敗戦を受け、アンダルシアのクラブは試合の流れを左右した重要な判定に疑問を呈している。
- AFP
ガルシア・プラサ、セビージャは公平に戦う機会を奪われたと主張
試合終了後、報道陣に対応した怒りのガルシア・プラサ監督は、11人同士ならレアル・マドリーが上回っていたと認める一方、ギュレルが退場にならなかったことで、セビージャの試合プランは大きく狂ったと主張した。
「皆さんには『肘打ち、それで終わり』という見出しを付けてほしい。11人対11人なら、彼らの勝利は妥当だった。だが、我々は違う試合を戦う機会を奪われた」。試合後、プラサ監督は報道陣にそう語ったと、『AS』が伝えている。「今日は25分から、我々が1人多い11人対10人でプレーするはずだった。その後の試合については話したくない。信じられない。私は見た。ハーフタイムにペケも『殴られた』と言っていた。レッドカードだ」
アウェーチームの指揮官は、マドリーの2点目に至る判定にも同様に批判的だった。得点前にDFウレに対するファウルがあったものの、見逃されたと主張した。
「2点目の場面では、確かにウレに対するファウルがあった。レッドカードに相当するプレーではなかったが、ファウルだった。テレビでは映らなかったと聞いているが、非常にはっきりしていた」と付け加えた。
エル・クラシコを巡る陰謀説とモウリーニョの断固たる反論
ガルシア・プラサはさらに、優勝争いを巡る大局的な圧力が主審の判定に影響したのではないかと考え、クラシコを前に審判団が優勝争いに影響を及ぼすことをためらったのではないかと疑問を呈した。
「勝てなかったかもしれない。だが、25分以降、スコアが0–0の状況で、我々は65分間、11人対10人で戦うはずだった。それがこの試合のすべてだ。いずれにせよ負けていたかもしれないが、11人対11人ならマドリーは勝利に値した」とプラサは続けた。「我々は数的優位を生かすはずだったが、そうはならなかった。なぜそうならなかったのか。我々が勝った場合、クラシコを前に勝ち点差がこれ以上広がることを望まなかったのかもしれない。分からないが」
しかし、モウリーニョは試合後の記者会見でこの主張を退け、セビージャの訴えを裏付ける映像はないと述べた。「彼らが起きたと言っていることを、誰も私に示せていない」とモウリーニョは語った。さらに、自身のチームの選手は不正行為を否定しているとし、相手側が大敗から注意をそらそうとしているとの見方を示した。
- Getty Images Sport
ベルナベウでの敗戦の余波が続く
セビージャは敵地での手痛い敗戦を受け、判定を巡る論争から速やかに気持ちを切り替え、立て直す必要がある。今後のリーグ戦でこの失望を乗り越えるには、冷静さと戦術面での集中力を保つことが不可欠だ。
一方、レアル・マドリーは4-1の快勝で、注目を集める宿敵バルセロナとのエル・クラシコを来週末に控えて勢いを維持した。試合後にはギュレルを巡る騒ぎもあったが、チームは首位の座を固めることに全力を注ぐ。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。