今夏にリバプールへ加入したムニョスが、オサスナから4000万ユーロで移籍した後、プレミアリーグの圧倒的なスピードとフィジカルの強さへの称賛を口にした。ウインガーのムニョスは、アンドニ・イラオラ監督の下でアンフィールド加入1号となり、ニューカッスルとの争奪戦を制した末に6年契約へサインした。

土曜日に行われるスペインのネーションズリーグ、チェコ戦を前に、代表活動中の記者会見に臨んだムニョスは、ラ・リーガからマージーサイドへ移って以降、自身が必要とした適応について詳しく語った。ムニョスは木曜日、報道陣に対して「ラ・リーガとプレミアリーグの違いは間違いなく感じている。ラ・リーガはより戦術的だ。プレミアリーグの試合はよりフィジカル色が強い。あちらではトレーニングの強度も非常に高く、その違いを実感する。それが自分の成長につながっている」と話した。