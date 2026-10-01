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「成長の助けになっている！」 ビクトル・ムニョス、リヴァプールで早くも存在感を示しプレミアリーグの強度を称賛
イングランド・フットボールのフィジカルへの適応
今夏にリバプールへ加入したムニョスが、オサスナから4000万ユーロで移籍した後、プレミアリーグの圧倒的なスピードとフィジカルの強さへの称賛を口にした。ウインガーのムニョスは、アンドニ・イラオラ監督の下でアンフィールド加入1号となり、ニューカッスルとの争奪戦を制した末に6年契約へサインした。
土曜日に行われるスペインのネーションズリーグ、チェコ戦を前に、代表活動中の記者会見に臨んだムニョスは、ラ・リーガからマージーサイドへ移って以降、自身が必要とした適応について詳しく語った。ムニョスは木曜日、報道陣に対して「ラ・リーガとプレミアリーグの違いは間違いなく感じている。ラ・リーガはより戦術的だ。プレミアリーグの試合はよりフィジカル色が強い。あちらではトレーニングの強度も非常に高く、その違いを実感する。それが自分の成長につながっている」と話した。
- AFP
負傷による逆境を乗り越えて
元レアル・マドリーの下部組織出身の有望株は、急速にその名を高めてきた。今夏にはスペインのワールドカップ優勝メンバーに選ばれたものの、大会期間中は負傷により無情にもピッチに立つことができなかった。現在は完全復調を果たし、今回の代表ウインドーで再び代表メンバー入り。火曜日のクロアチア戦では後半から途中出場し、復帰を果たした。
このアタッカーはすでにプレミアリーグで5試合に出場し、イラオラの攻撃システムに適応を進める中で1得点を記録している。目まぐるしいキャリアの歩みを振り返り、ムニョスは「すべてがあまりにも早く進んでいて、しっかり受け止める時間がない。家族と一緒に、一瞬一瞬を楽しもうとしている。今の自分はいい状態にある」と付け加えた。
スペイン代表で世界最高の選手たちと競い合う
ムニョスは現在、UEFAネーションズリーグを戦うスペイン代表に再合流しており、火曜日のクロアチア戦では後半から途中出場した。リヴァプール所属のこの選手は先発の座を巡って厳しい競争に直面しており、とりわけバルセロナの新星でバロンドール候補のラミン・ヤマルが大きな壁となっている。ヤマルは最近セビージャで行われたクロアチア戦の4-1勝利で2ゴール1アシストを記録し、大きく報じられた。
それでも、出場時間を争う状況にひるむのではなく、ムニョスはこのチーム内競争を最高レベルで学ぶ上で欠かせない要素だと捉えている。ムニョスはヤマルについて「彼から多くを学ぼうとしている。彼は僕の良き友人で、一緒に多くの時間を過ごしている。ああした競争があり、彼のトレーニングを見ることができるのは、僕にとって特権だ」と語った。
- AFP
スペインの次戦とネーションズリーグでの順位
チェコとの一戦を終えたスペインは、このウインドー最終戦となる火曜日のクロアチア戦に向かう。リヴァプールのウインガー、ビクトル・ムニョスが、オサスナからの4000万ユーロでの移籍と、プレミアリーグでアンドニ・イラオラの下でプレーする際に求められるフィジカル面の負担について語った。スペインは現在、2試合で勝ち点6のパーフェクトな成績でグループ3の首位に立っており、イングランドとクロアチアに勝ち点3差をつけている。一方、チェコは勝ち点なしで最下位に沈んでいる。
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