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成立へ！ コーディ・ガクポがトッテナム移籍に合意も、リヴァプールはブラッドリー・バルコラの移籍をめぐって膠着状態に直面
ガクポ、トッテナム移籍に前進
トッテナムは、ロベルト・デ・ゼルビ監督が野心的なスカッド刷新を進める中、ガクポと個人条件で合意に達したと報じられている。クラブはプレミアリーグで2季連続17位となり、いずれも辛うじて降格を免れたことを受け、市場で積極的に動いており、すでにサンドロ・トナーリ、マテウス・フェルナンデス、ヤン・パウル・ファン・ヘッケらの獲得に総額約2億3700万ポンドを投じている。
オランダメディア『Voetbal International』によると、選手とトッテナムは最終合意に向かって前進しているものの、トッテナムとリヴァプールの間の移籍金はまだ最終決定していない。ガクポの退団の可能性は、モハメド・サラーの退団とアンドニ・イラオラ監督の就任を受けて、リヴァプールが新時代への準備を進める中で浮上している。
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リヴァプール、バルコラの評価額が障壁に
ガクポが退団に向けて準備を進める中、リバプールによる目玉級の後継者探しは大きな障害に直面している。リバプールは、その穴を埋める最優先ターゲットとしてパリ・サンジェルマンのブラッドリー・バルコラを特定したと報じられているが、フランス王者は移籍金をめぐって強気の姿勢を崩していない。
ミカ・ゴッツやフェラン・トーレスといった新たなアタッカーがパルク・デ・プランスに加われば、ルイス・エンリケ体制で理論上はバルコラの序列が下がる可能性もある。それでもPSGは、貴重な戦力である同選手をクラブ記録を更新する1億4500万ポンドの要求額を下回る金額で売却する差し迫った必要はないようだ。
リバプール、内部昇格での解決を模索か
バルコラ獲得は依然として不透明な状況にある一方で、リバプールは今夏、すでにオサスナからビクトル・ムニョスを攻撃陣に加えている。スペイン人ウインガーは主に左サイドでプレーし、イラオラに即戦力の層の厚みをもたらす存在だ。しかし、クラブは内部からの解決策にも目を向けており、若き才能リオ・ングモハにも大きな期待を寄せている。
アンフィールドでの移行期はすでに本格化しており、サラーの退団はクラブ史の中でも最も成功した時代の一つの終わりを意味している。イラオラには、若いタイプの選手を組み込みながらクラブの競争力を維持する役割が託されている。ガクポの売却が実現すれば追加資金を確保できるが、ここまでバルコラ獲得に至っていないことで、厳しい国内戦と欧州での日程を前に、前線3枚の層の厚さに対するファンの不安は高まっている。
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移籍市場最終盤
期限が迫る中、PSGがバルコラに対する要求額を引き下げない場合、リバプールは代替ターゲットに目を向けざるを得なくなる可能性がある。リバプールはバルコラのPSGのチームメート、イブラヒム・ムバイェとも関連づけられており、アンフィールドのスカウト陣がフランス首都のタレント層を綿密に注視していることを示している。
トッテナムにとっては、引き続きガクポ獲得の成立が焦点であり、さらにマンチェスター・シティのサビーニョを加えることで、刷新された攻撃ユニットを完成させる可能性もある。昨季の危機一髪を受けてデ・ゼルビには大きな後押しが与えられており、ガクポのようなプレミアリーグで実績のある選手の加入は、最後のピースとなるかもしれない。
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