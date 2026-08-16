バルコラ獲得は依然として不透明な状況にある一方で、リバプールは今夏、すでにオサスナからビクトル・ムニョスを攻撃陣に加えている。スペイン人ウインガーは主に左サイドでプレーし、イラオラに即戦力の層の厚みをもたらす存在だ。しかし、クラブは内部からの解決策にも目を向けており、若き才能リオ・ングモハにも大きな期待を寄せている。

アンフィールドでの移行期はすでに本格化しており、サラーの退団はクラブ史の中でも最も成功した時代の一つの終わりを意味している。イラオラには、若いタイプの選手を組み込みながらクラブの競争力を維持する役割が託されている。ガクポの売却が実現すれば追加資金を確保できるが、ここまでバルコラ獲得に至っていないことで、厳しい国内戦と欧州での日程を前に、前線3枚の層の厚さに対するファンの不安は高まっている。



