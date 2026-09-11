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「成功をもたらせる！」 元ウェストハムFWミカイル・アントニオ、ワトフォード加入がフリー移籍で決着
ヴィカレージ・ロードでの新たな章
ワトフォードは、36歳のFWアントニオをフリーで獲得したと正式発表した。新天地はヴィカレージ・ロードとなる。経験豊富なアタッカーは、今年前半にカタールのアル・サイリヤを退団した後、新たな挑戦の場を探していた。アル・サイリヤでは出場はわずか4試合だった。
契約締結後、クラブの公式メディアに対し、アントニオはアレッシオ・ディオニージの下でチームに加わることへの興奮を語った。移籍発表後、アントニオは「ここにはいい選手たちがそろっている。みんな集中していて、今季は自分たちの力を示す準備ができている。ワトフォードは大きなクラブだし、自分も加わって成功をもたらし、できる限りチームの力になれればと思う。ワトフォード相手に何点か決めてきたからね。だから、完全に調子が上がった時には、今度はワトフォードのためにゴールを決められればと思う」と述べた。
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ウェストハムのレガシーを受け継いで
この移籍は、ロンドン・スタジアムで現代のレジェンドとなった選手にとって、イングランドの舞台への重要な復帰を意味する。アントニオは2015年9月にウェストハム・ユナイテッドへ加入して以降、10年間にわたって同クラブでプレー。323試合に出場して83ゴールと43アシストを記録し、チームの中心的存在としての地位を確立した。
しかし、ウェストハムでの最後の章は、ピッチ外で起きた衝撃的な出来事によって影を落とされた。2024年12月、アントニオはエッピング・フォレストで車が木に衝突する重大な単独事故に巻き込まれた。この事故により、FWはロンドン中心部の病院に3週間入院し、下肢の骨折の手術を受けなければならなかった。
個人的なトラウマを乗り越えて
アントニオは、プロサッカーへの復帰を目指す中で、事故が自身に与えた精神的、そして肉体的な代償について、驚くほど率直に語ってきた。2025年3月の事故を振り返り、この出来事が自身の心身の健康に深い感情的影響を及ぼしたことを認めている。「人に見られたくなかった」と、アントニオは2025年3月の事故について語った。「もう少しで死ぬところだったし、それほどひどい状態だったことが恥ずかしかった。3週間前にその車を見に行ったが、胃のあたりに妙な感覚がした。見るのはつらかった」
現在は完全に回復し、なお高いレベルで戦えるだけのフィジカル能力が自分に残っていることを証明したいと意気込むアントニオは、ワトフォードにとってローリスク・ハイリターンの補強となる。ワトフォードは現在、チャンピオンシップで開幕6試合を終えて勝ち点8を積み上げ、12位につけている。
- AFP
ウェストハム再会まで長い待ち時間
ワトフォードのファンは新戦力のプレーをすぐにでも見たいはずだが、古巣との対戦で先発に名を連ねる姿を見るには、かなり待たなければならない。両クラブは今季すでに対戦しており、8月29日に1-1で引き分けているため、アントニオがウェストハムと対戦する機会は4月の再戦まで訪れない。
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