この移籍は、ロンドン・スタジアムで現代のレジェンドとなった選手にとって、イングランドの舞台への重要な復帰を意味する。アントニオは2015年9月にウェストハム・ユナイテッドへ加入して以降、10年間にわたって同クラブでプレー。323試合に出場して83ゴールと43アシストを記録し、チームの中心的存在としての地位を確立した。

しかし、ウェストハムでの最後の章は、ピッチ外で起きた衝撃的な出来事によって影を落とされた。2024年12月、アントニオはエッピング・フォレストで車が木に衝突する重大な単独事故に巻き込まれた。この事故により、FWはロンドン中心部の病院に3週間入院し、下肢の骨折の手術を受けなければならなかった。