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「成功する要素はすべて揃っている」――カゼミーロは、「素晴らしい」マイケル・キャリックがマンチェスター・ユナイテッドの正式な監督に就任するのは「当然のことだ」と語った。
オールド・トラッフォードでのキャリックの変革
1月にルーベン・アモリムが解任され、指揮権を継いだキャリックは、マンチェスター・ユナイテッドのシーズンを大きく好転させた。交代時、ユナイテッドは20試合で31ポイント、6位だった。しかし彼は14試合で10勝2分け、CL出場権を確定させた。
指揮した14試合で10勝2分け、敗れたのはリーズとニューカッスル戦だけだ。この快進撃で来シーズンのチャンピオンズリーグ出場権も確定した。
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カゼミーロの絶賛
暫定監督の下で活躍するカゼミーロは、次期正式監督の決定はクラブ理事会にとって簡単な判断べきだと語る。「彼はマンチェスター・ユナイテッドの監督として完全にふさわしい。すでにその資質を示している」とESPNブラジルのジョアン・カステロ・ブランコに語った。
「選ぶのはクラブだが、私なら彼に任せる。着任以来、彼は素晴らしい仕事をしている。時間さえあれば、偉大な監督になる資質は十分だ」
中盤の指揮術の模範
伝説的MFキャリックは、ベテランのブラジル人選手カゼミーロに深い共感を抱いている。カゼミーロは今シーズンプレミアリーグで9得点をマーク。成功の要因の一つとして、クラブのアイコンであるキャリックのキャリアを挙げている。 「彼はクラブを熟知する監督だ。かつてアイドルとして多くの試合に出場し、タイトルを獲得し、マンチェスター・ユナイテッドとは何かを知っている」とカゼミーロは語った。
時間が限られていたにもかかわらず、彼はシーズン真っ只中で就任し、難しい試合を勝ち取った。 それでも彼は短期間でクラブを変え、特に私を成長させてくれた。彼が元MFだったからこそ、その影響は大きかった。心から尊敬している。彼は素晴らしい人物であり、今の成功は当然だ」
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頂点を目指して
キャリックへの敬意はあっても、カゼミーロは今シーズン限りでオールド・トラッフォードを去る意向を変えない。元レアル・マドリードの彼は、クラブが3位以内を狙うべきだとしつつも、自身は最高の形で退団すると決めた。マンチェスター・ユナイテッドのような名門にとって、チャンピオンズリーグ出場はあくまで最低限の目標だと主張した。
彼はこう結んだ。「ユナイテッドは常にタイトルと勝利を追い求めなければならない。私はタイトルを取るのが好きだ。今シーズンは理想通りではないが、状況を考えれば上出来だ。 それでも、タイトルを見据えるべきだ。ユナイテッドは3位で満足してはいけない。常にタイトルと首位での勝利を目標にすべきだ」