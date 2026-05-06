伝説的MFキャリックは、ベテランのブラジル人選手カゼミーロに深い共感を抱いている。カゼミーロは今シーズンプレミアリーグで9得点をマーク。成功の要因の一つとして、クラブのアイコンであるキャリックのキャリアを挙げている。 「彼はクラブを熟知する監督だ。かつてアイドルとして多くの試合に出場し、タイトルを獲得し、マンチェスター・ユナイテッドとは何かを知っている」とカゼミーロは語った。

時間が限られていたにもかかわらず、彼はシーズン真っ只中で就任し、難しい試合を勝ち取った。 それでも彼は短期間でクラブを変え、特に私を成長させてくれた。彼が元MFだったからこそ、その影響は大きかった。心から尊敬している。彼は素晴らしい人物であり、今の成功は当然だ」