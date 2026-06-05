成功した経歴が逆に足かせになっている！なぜドメニコ・テデスコはドイツで不当な評価を受けているのか

クラブ首脳陣が人気監督を突如解任する決め手となったのは、苦い5日間だった。カップ戦ではコニャスポルと延長戦の末、準々決勝で敗退。さらに、後に優勝するガラタサライとのダービーでも0-3で敗れ、リーグ優勝の望みも絶たれた。

テデスコは解任を予想していなかった。「数日前まで契約延長を話し合っていた」とドイツ通信社（dpa）に語った。 「今シーズン2度目のリーグ敗北で別々の道を歩むことになった。サッカーがどれほど移ろいやすいかを痛感した。就任時の目標は持続可能なものを築くことであり、過去とは異なるアプローチを試みたかった」

1月に加入した元ヘルタ・ベルリンのマッテオ・グエンドゥジは、以前ウナイ・エメリと比較していたテデスコ監督の解任に際し、「監督、私のためにしてくださったすべてに感謝します。これほど素晴らしい監督であり、人間である方と働けたことは光栄でした」と賛辞を贈った。