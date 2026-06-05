FCボローニャの広報は、ここ数日、予想外の事態に直面した。通常、クラブのSNS投稿に100件以上のコメントが付くことは稀だが、今回の発表には反響が殺到した。ドメニコ・テデスコ氏が新監督に就任し、40歳の同氏は2028年までの契約にサインした。契約には1年の延長オプションが付いている。
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成功した経歴が逆に足かせになっている！なぜドメニコ・テデスコはドイツで不当な評価を受けているのか
Xには現在1200件以上のコメントが寄せられており、ほぼすべてがフェネルバフチェのファンによるものだ。イスタンブールの名門クラブは4月末、2度目のリーグ戦敗北を受けてテデスコ監督を突如解任した。
この解任に熱狂的サポーターは猛反発。サデッティン・サラン会長はわずか1日後、週末の選挙に立候補しない意向を示した。テデスコがフェネルバフチェのサポーターからいかに愛されていたかは、現実の世界でも示された。それも2つの空港で。
テデスコがアンカラを発つ際も、シュトゥットガルトに着陸した際も空港はファンで埋め尽くされ、警察や警備員の支援でようやく場を離れた。
テデスコはフェネルでの最初の22試合で無敗を維持した
冷静に考えても、感情的なサポーターが那样反応するのは当然だ。結局、テデスコはフェネルバフチェに成功をもたらした。タイトルにはつながらなかったが、ボスポラス海峡での成績は評価に値する。
第5節にジョゼ・モウリーニョ体制のチームを引き継ぎ、リーグ22試合無敗で11年ぶりのスーパーカップも獲得。解任時点でも12年ぶりのリーグ優勝の可能性が残っていた。
さらに、就任13日後に会長アリ・コチがサランに交代。 12月初めには、賭博スキャンダルで主将メルト・ハカン・ヤンダシュが勾留された。さらに、6人以上の負傷者が同時に出る時期もあった。
- AFP
グエンドゥジはテデスコをエメリと比較した
クラブ首脳陣が人気監督を突如解任する決め手となったのは、苦い5日間だった。カップ戦ではコニャスポルと延長戦の末、準々決勝で敗退。さらに、後に優勝するガラタサライとのダービーでも0-3で敗れ、リーグ優勝の望みも絶たれた。
テデスコは解任を予想していなかった。「数日前まで契約延長を話し合っていた」とドイツ通信社（dpa）に語った。 「今シーズン2度目のリーグ敗北で別々の道を歩むことになった。サッカーがどれほど移ろいやすいかを痛感した。就任時の目標は持続可能なものを築くことであり、過去とは異なるアプローチを試みたかった」
1月に加入した元ヘルタ・ベルリンのマッテオ・グエンドゥジは、以前ウナイ・エメリと比較していたテデスコ監督の解任に際し、「監督、私のためにしてくださったすべてに感謝します。これほど素晴らしい監督であり、人間である方と働けたことは光栄でした」と賛辞を贈った。
- AFP
テデスコの海外での評判は、ドイツ国内とは全く異なる。
就任からわずか7か月で退任したテデスコ。彼の平均勝ち点は2.0で、直近3監督（モウリーニョ2.02、カタル2.4、ジーザス2.23）と同様、高い数値を残しても解任された。 この運命を辿ったのは、モウリーニョ（2.02）、イスマイル・カルタル（2.4）、ホルヘ・ジェズス（2.23）も同じだった。テデスコはフェネルバフチェで45試合中26勝7敗、平均2.0ポイントで、これは自身最高だ。
7つ目の監督就任となるボローニャ（イタリア）では、5カ国目で指揮を執ることになったが、長く待たされることはなかった。彼は一度も2年目を迎えたことがなく、7か月以上休んだこともない。
テデスコの“問題”と呼ぶなら、それは海外と母国ドイツでの評価が全く異なる点だ。ドイツでは2017～2019年率いたシャルケ04の成績（2位とCLベスト16）がまだマイナスに捉えられているが、海外では成功と認められている。
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テデスコは今日でもアウエで伝説として崇敬されている。
当時、テデスコは後に率いたチームとは異なり、実用性を重視したサッカーをさせていた。順位表では2位ながら「史上最も醜いサッカー」と批判されることもあった。イタリア人の両親を持つ彼は、ゲルゼンキルヒェンに来る前の在籍先をほとんど評価されていない。
シャルケ就任からわずか4か月前、31歳の彼は2部で降格危機にあったクラブでプロ監督デビューを飾った。 しかしテデスコは就任後、11試合で平均勝ち点1.82をマークしチームを残留させた。この功績から、いまだにウィスムートでは伝説として語り継がれている。
シャルケ退団後、スパルタク・モスクワで指揮したが、20か月後にコロナ禍で帰国。その後RBライプツィヒに移籍した。 就任1年目でDFBポカールを制しクラブに初タイトルをもたらしたが、契約延長を拒否したためリーグ5節で解任された。
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テデスコにはイギリスとドイツからもオファーがあった。
ベルギー代表を率いるテデスコ監督は2023年就任。2試合目で69年ぶりにドイツに勝利し、初黒星まで16か月かかった。 ドイツ開催の欧州選手権では目立った成果はなかったものの、優勝候補フランスに85分のオウンゴールで敗れベスト8進出を逃した。
この実績から、国内での低評価は不当だと分かる。海外での高評価との差は顕著だ。イタリアメディアは「ボローニャに理想的な監督」と称え、攻撃的スタイル、ハイプレス、高いボール支配率、戦術の柔軟性を評価した。
SPOXによると、イングランドやドイツからもオファーがあったが、彼は両親の故郷で働くという夢を選んだ。以前もナポリやアタランタが興味を示していた。
- AFP
ボローニャのサルトリは以前からテデスコに接触していた。
ジョヴァンニ・サルトーリにとって、テデスコとのタッグが実現したのは最近のことだ。69歳のサルトーリは2022年からボローニャのテクニカルディレクターを務め、その前はベルガモで8年間同職にあった。テデスコとは長年にわたり交流があり、彼がイスタンブールで解任される前から再び連絡を取り合っていた。
フェネルバフチェの激動期を経験したテデスコにとって、ボローニャの落ち着いた環境は好ましいだろう。 1909年創設の古豪は近年急成長を遂げ、2024年に60年ぶりCL出場権を獲得。翌年にはコッパ・イタリアで51年ぶり優勝を果たした。
前任者のヴィンチェンツォ・イタリアーノは8位でフィニッシュし、欧州大会出場を逃したばかり。
テデスコのデビュー戦の相手は未定だ。フェネルバフチェのファンは、新体制が実現すれば、両クラブの親善試合で最後の願いを叶えてほしいとボローニャに訴えている。