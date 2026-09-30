クロップがついに、マンチェスター・シティに向けられてきた長年の財務上の疑惑について自身の見解を示した。プレミアリーグの強豪は、2009年から2018年にかけての重大な財務規則違反115件の疑いを独立委員会が審査する中、トップリーグの歴史における最も重大な危機と表現される事態に直面している。

木曜日のドイツ対セルビア戦を前に話したクロップは、イングランドサッカー界を揺るがすこの件について質問を受けた。クロップは特徴的な笑いを交えながら記者団に対し、「もちろんそのことは聞いている。でも、あまり深く考えてはいない。私にできるのは、ただ成り行きを見守ることだけだ」と語り、事実上この論争から距離を置いた。