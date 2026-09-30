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「成り行きを見守るつもりだ」 ユルゲン・クロップがマンチェスター・シティの115件の告発と、将来的にさかのぼってプレミアリーグ優勝タイトルを獲得する可能性について沈黙を破る
クロップ、シティを巡る財務上の暗雲に言及
クロップがついに、マンチェスター・シティに向けられてきた長年の財務上の疑惑について自身の見解を示した。プレミアリーグの強豪は、2009年から2018年にかけての重大な財務規則違反115件の疑いを独立委員会が審査する中、トップリーグの歴史における最も重大な危機と表現される事態に直面している。
木曜日のドイツ対セルビア戦を前に話したクロップは、イングランドサッカー界を揺るがすこの件について質問を受けた。クロップは特徴的な笑いを交えながら記者団に対し、「もちろんそのことは聞いている。でも、あまり深く考えてはいない。私にできるのは、ただ成り行きを見守ることだけだ」と語り、事実上この論争から距離を置いた。
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グアルディオラへの敬意は変わらず健在だ
法的手続きが非公開で続くなか、クロップはペップ・グアルディオラとそのチームが示してきたフットボールの水準への敬意を、すぐさま改めて強調した。アンフィールドでの9年間の在任期間中、このドイツ人指揮官はリヴァプール監督としてマンチェスター・シティと25回対戦し、激しいライバル関係のなかで10勝と7引き分けを記録した。
「私はペップ・グアルディオラとシティのフットボールスタイルをとても尊敬している。彼らは素晴らしいフットボールを見せていたし、我々にとって最高レベルの相手だった」とクロップは述べ、両者の間に常に存在してきたプロフェッショナルとしての敬意を保った。さらに、自身は法的手続きに関与していないと明確にし、「もし何らかの制裁が科されるとしても、私はそれに何の関係もない。成り行きを見守るだけだ。タイトルの準備だとか、そういうことからは程遠い」と語った。
リヴァプールの実績に関する内容
マンチェスター・シティの事案をめぐって最も多く議論されている仮定上の結末の一つが、タイトル剥奪を含む可能性のある遡及的な処分だ。クロップはマージーサイドでの輝かしい在任期間中、リヴァプールを2019-20シーズンのプレミアリーグ優勝、2018-19シーズンのチャンピオンズリーグ制覇をはじめとする数々の主要タイトルに導いたが、仮に事務的な修正が行われたとしても、それによってそうした功績への誇りが揺らぐことはないと強調している。
このドイツ人指揮官は、記録上の変更よりもピッチ上での戦いの記憶の方が価値を持つと強調した。『リヴァプールで自分たちが成し遂げたことには完全に満足している。自分たちはピッチ上で激しく戦った。これ以上、そのことについて言えることはない』と付け加えた。
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財政論争に終止符を打つ
クロップのコメントは、プレミアリーグの収益性・持続可能性ルールの複雑な中身や、115件の告発の具体的な内容を掘り下げる意思がないことを示している。ドイツ代表監督としての新たな役割で厳しい船出を迎えており、UEFAネーションズリーグ最初の2試合でオランダと1-1で引き分け、ギリシャに0-1で敗れた59歳は、過去の国内での争いではなく、自身の代表チームでの責務に完全に集中している。
「私は（財務違反の）詳細を知らないし、興味もない」とクロップは述べ、この件に関するそれ以上の質問を打ち切った。
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