懸念される勢いの低下：BVBにとっては、今シーズンの成果さえも危うい状況となっている

ボルシア・ドルトムントの選手や関係者は、バイエル・レバークーゼン戦で0-1敗戦した後、DFニコ・シュロッターベックを公然と擁護し、先発発表時や試合中に起きた散発的なブーイングを批判した。
他の対応は想像できず、むしろ逆効果だっただろう。しかし、団結をアピールし、チームの一体感を示し、シュロッターベックを「ボルシアの一員」として批判の矢面に立たせないようにしたのは、明確な姿勢だ。
ボルシア・ドルトムントの選手や関係者は、バイエル・レバークーゼン戦で0-1敗戦した後、DFニコ・シュロッターベックを公然と擁護し、先発発表時や試合中に起きた散発的なブーイングを批判した。
他の対応は想像できず、むしろ逆効果だっただろう。しかし、団結をアピールし、チームの一体感を示し、シュロッターベックを「ボルシアの一員」として批判の矢面に立たせないようにしたのは、明確な姿勢だ。
前述の通り、ブーイングは散発的でファンなら理解できるものであり、それに対する非難は「許されない」（カールステン・クラマー代表）、「とんでもない」（DFヴァルデマール・アントン）と過度に厳しかった。しかもその日は、もっと議論すべき重要な問題があった。
ドルトムントは今シーズン、失速している。
とはいえ、ドルトムントは依然として2位をキープ。リーグではバイエルンに2敗、レバークーゼンに1敗しただけだ。内容的には美しいサッカーとは言い難いが、結果と精神力は健在である。 チャンピオンズリーグ出場権を争うレバークーゼンに負けても、この流れは変わらない。順位が数週間前からほぼ固定され、バイエルンには及ばず、ライプツィヒやシュトゥットガルトが背後にいる状況でも、チームが敗北に対して全力抵抗しなくなったのは理解できる。
それでも大きな「しかし」がある。チーム内の緊張感が薄れ、懸念が漂い始めている。
先週のシュトゥットガルト戦では、BVBはアディショナルタイムまで0-0で終わらせることしか考えていないように見えた。しかし交代出場したカリム・アデイエミ、 ユリアン・ブラント、ファビオ・シルバの交代3人がいずれもアシストと得点を記録し、出場機会を求めて奮闘した。その成果で2人はレバークーゼン戦で先発し、ブラントは0-1の敗戦の中でもチーム内で光るプレーを見せた。
代表戦中断前のハンブルガーSV戦でも、0－2から3－2で逆転したものの、チーム全体のパフォーマンスが上がったわけではなく、ニコ・コヴァチ監督が投入したラミー・ベンセバイニとファビオ・シルバの活躍が大きかった。
レバークーゼン戦でも序盤はボールを支配しながらも、ペナルティエリア内でのチャンスを創出できなかった。 だが後半、不運な失点後に反撃の兆しは見せられず、むしろ逆だった。スタンドでの緊急事態で両チームサポーターが応援を止め、スタジアムが静まり返った。その空気は、以前ブーイングを受けたシュロッターベックよりも、選手たちの心を大きく動かした。ブーイングの的となったシュロッターベックは、実のところ好プレーを見せていたが、それはさておき。
ニコ・コヴァチは木曜日に「ドイツの優勝チームはまだ決まっていない」と語った。理論上は上位にも下位にもまだ可能性がある。彼は現実主義者で、夢想家ではない。つまり、バイエルンを逆転できると主張したわけではない。
また、BVBがレバークーゼンに敗れたことでCL出場権がまだ確定していないという意味でもない。彼が望んだのは、選手たちがレバークーゼン戦やそれ以前のVfBシュトゥットガルト、ハンブルガーSV戦で見せた集中力の低下を防ぐことだった。
今季のドルトムントでコヴァッチが成し遂げた最大の成果は、「メンタリティ論争」を未然に防いだことだ。 ボール保持時のアイデアは依然として課題だが、彼は「諦めず、立ち直り、逆境を乗り越える」姿勢をチームに植え付けた。その精神は最近薄れつつある。土曜のホッフェンハイム戦でまた失態があれば、バイエルンに早期優勝を許すことになる。
ドルトムントにとってバイエルンの優勝がいつであろうと関係はない。だが、コヴァッチ流を標榜するなら、ホッフェンハイム戦でも同じ熱さで勝利を追い求めるべきだ。