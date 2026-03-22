『BILD Sport bei WELT TV』の番組で、『BILD』紙のサッカー担当チーフであるクリスチャン・ファルク氏が明らかにしたところによると、ドイツの最多優勝クラブに所属するこのミッドフィールダーは、当初の予定通り月曜日にドイツ代表チームに合流するのではなく、ミュンヘンに残り、そこで怪我の療養に専念することになる。
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懸念が現実のものに！FCバイエルン・ミュンヘンのスター選手は、ドイツ代表チームへの合流が叶わない見通し
したがって、彼は金曜日のスイス戦および翌月曜日のガーナ戦という2つの親善試合において、ドイツ代表チームおよびユリアン・ナーゲルスマン監督の下でプレーすることは、おそらくできない見込みだ。
この決定は、日曜日に実施された再検査の結果を受けて下された。バイエルンの関係者は、ドイツサッカー連盟（DFB）と協議し、この22歳の選手にリスクを負わせないことで合意したという。
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パブロヴィッチ、股関節の不調によりバイエルン戦を欠場
パブロヴィッチは、腰の痛みにより、昨日の土曜日に開催されたバイエルンのブンデスリーガの試合を欠場した。FCBのスポーツディレクター、クリストフ・フロイント氏によると、この22歳の選手は「最近非常に多くの試合に出場しており、痛みを訴えていた。もし彼がさらに深刻な怪我を負うことになれば、関係者全員にとって悪い結果となるだろう。 慎重にならなければならない」と語った。チャンピオンズリーグのアタランタ・ベルガモ戦（4-1で勝利）でも、彼は体調不良のため途中交代していた。
パブロヴィッチが今後の代表戦に合流できるかどうかは不明だ。ナゲルスマン監督は、バイエルンのこのMFに代わる選手を指名する可能性もある。VfBシュトゥットガルトのアンジェロ・スティラーがその候補の一人となるだろう。
FCバイエルン・ミュンヘン、試合日程：FCBの今後の試合
日付
時間
試合
4月4日（土）
15時30分
SCフライブルク 対 FCバイエルン（ブンデスリーガ）
4月7日（火）
21時
レアル・マドリード 対 FCバイエルン（チャンピオンズリーグ）
4月11日（土）
18時30分
FCザンクト・パウリ 対 FCバイエルン（ブンデスリーガ）
4月15日（水）
21時
FCバイエルン - レアル・マドリード（チャンピオンズリーグ）
4月19日（日）
17時30分
FCバイエルン - VfBシュトゥットガルト（ブンデスリーガ）
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