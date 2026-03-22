パブロヴィッチは、腰の痛みにより、昨日の土曜日に開催されたバイエルンのブンデスリーガの試合を欠場した。FCBのスポーツディレクター、クリストフ・フロイント氏によると、この22歳の選手は「最近非常に多くの試合に出場しており、痛みを訴えていた。もし彼がさらに深刻な怪我を負うことになれば、関係者全員にとって悪い結果となるだろう。 慎重にならなければならない」と語った。チャンピオンズリーグのアタランタ・ベルガモ戦（4-1で勝利）でも、彼は体調不良のため途中交代していた。

パブロヴィッチが今後の代表戦に合流できるかどうかは不明だ。ナゲルスマン監督は、バイエルンのこのMFに代わる選手を指名する可能性もある。VfBシュトゥットガルトのアンジェロ・スティラーがその候補の一人となるだろう。