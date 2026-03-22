懸念が現実のものに！FCバイエルン・ミュンヘンのスター選手はドイツ代表への合流が難しそうだ――後任はVfBシュトゥットガルトから？

パブロヴィッチは、腰の痛みにより、昨日の土曜日に開催されたバイエルンのブンデスリーガの試合を欠場した。FCBのスポーツディレクター、クリストフ・フロイント氏によると、この22歳の選手は「最近非常に多くの試合に出場しており、痛みを訴えていた。もし彼がさらに深刻な怪我を負うことになれば、関係者全員にとって悪い結果となるだろう。 慎重にならなければならない」と語った。すでにチャンピオンズリーグのアタランタ・ベルガモ戦（4-1で勝利）でも、彼は体調不良のため途中交代していた。

パブロヴィッチが今後の代表戦に合流できるかどうかは不明だ。ビルト紙の情報によると、ナゲルスマン監督は少なくとも当面の間、VfBシュトゥットガルトのアンジェロ・スティラーを追加招集する見込みだ。24歳のスティラーは、デニス・ウンダフ、ジェイミー・レウェリング、アレクサンダー・ニュベル、ヨシャ・ヴァグノマンに続き、DFB代表メンバーに選出されたシュトゥットガルト所属の5人目のプロ選手となる。