それはオリスのデザイナーズ・トイレタリーバッグのすぐ横、背番号11の青い代表ユニフォームの真下に、はっきりと見えるように置かれていた。缶の中身は、タバコを含まない経口ニコチンパケットで、スヌースとして知られている、あるいはそれに類するものである。

米国では合法的に購入できるが、フランスでは4月1日以降、販売も所持も禁止されている。

バイエルン所属のオリゼにとって問題は地理的なもの。多くの国では使用が合法だが、フランス司法は容認しない。帰国前に残りを米国で処分する必要がある。