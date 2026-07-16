フランス代表としてスペインとの準決勝で苦い敗退を経験したばかりだが、24歳の攻撃的選手マイケル・オリゼにはピッチの外でも次の試練が待ち受けている。 英タブロイド紙『ザ・サン』は、インスタグラムに投稿されたロッカールームの写真をもとに、彼がW杯期間中、母国で違法となる製品をロッカーに隠していたと報じた。
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懲役の可能性も。FCバイエルンのマイケル・オリゼが、フランスで違法な物質をロッカールームに持ち込んでいたことが発覚。
この技術者がその物質を国境を越えて密輸した場合、最悪では厳しい罰則が科される恐れがある。フランス当局に違法品の持ち込みが摘発された者は、最高3年の懲役刑に処される可能性がある。
騒動の発端は7月4日、パラグアイとの決勝トーナメント1回戦を前にInstagramに投稿された1枚の写真だ。フランス代表のロッカールームに写った水色の丸いパッケージが目を引いた。
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マイケル・オリゼのトイレタリーバッグの隣には何がありましたか？
それはオリスのデザイナーズ・トイレタリーバッグのすぐ横、背番号11の青い代表ユニフォームの真下に、はっきりと見えるように置かれていた。缶の中身は、タバコを含まない経口ニコチンパケットで、スヌースとして知られている、あるいはそれに類するものである。
米国では合法的に購入できるが、フランスでは4月1日以降、販売も所持も禁止されている。
バイエルン所属のオリゼにとって問題は地理的なもの。多くの国では使用が合法だが、フランス司法は容認しない。帰国前に残りを米国で処分する必要がある。
ニコチンポーチは、プロサッカー選手の間ではとっくにライフスタイルアイテムとして定着している。
プロスポーツ選手の間では、上唇や下唇の下に挟む小さな袋は、とっくにライフスタイル製品として定着している。多くのサッカー選手は重要な試合の前に、集中力と覚醒度を高めるため、この「ニコチン爆弾」の刺激効果を意図的に活用している。
試合後はリラックスや精神的プレッシャー軽減に用いる。医療専門家も、従来の喫煙より害が少ないと評価している。
サッカー界では、クリスタル・パレスでプレーした元選手が今回のW杯で飛躍。ディディエ・デシャン監督の下、5アシストを記録したが、準決勝スペイン戦では敗退を防げず、「フリア・ロハ（赤い狂気）」に苦杯をなめた。
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