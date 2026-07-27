Getty Images
翻訳者：
「憎しみに囚われたとは残念だ！」――「史上最高」のワールドカップ後、ジャンニ・インファンティーノがFIFA批判者を痛烈に非難。
インファンティーノ氏が批判者に反論
ピッチ上の活躍よりピッチ外の騒動が話題となった大会を受け、インファンティーノ氏は反撃に出た。 自身のインスタグラムやFIFA公式チャンネルを通じて、彼は2026年米加墨大会の運営や公正性を疑問視したジャーナリストや批評家を痛烈に批判した。大会を「団結の勝利」と位置づけたインファンティーノは、批判者たちが偏見に囚われ、スポーツがもたらす大きな喜びを見逃したと指摘した。
「子供たち、赤ちゃん、祖父母、親たちが『美しいゲーム』で一つになる姿を見逃した皆さんへ。試合は終わり、その喜びと一体感を逃したことを残念に思います」とインファンティーノ氏は述べた。「憎しみや批判に囚われ、すべてを見逃したことを残念に思います。
「ペンや紙の陰に隠れ、画面の向こうから憎悪や虚偽の噂を広めている人々へ。あなたがたが後ろに座っている間、私たちFIFAは最前線に立ち、組織運営に励み、懸命に働き、世界最高のショーを届けているのだ」と述べました。
- Getty Images Sport
ビザをめぐる論争と安全対策への対応
大会では、イランやハイチなどからのサポーターや関係者が米国の厳しいビザ制限に直面し、ソマリア出身の審判オマル・アルタン氏も入国を阻まれた。 しかしインファンティーノ氏は、総参加者数に比べれば些細な問題だと一蹴。200カ国以上から700万人のファンが参加し、「100％の安全・治安」を実現できたと強調し、暴力のない環境づくりに尽力した開催国政府に謝意を示した。
「あなたはビザ発給を拒否されたごく少数の人々について言及したが、世界中からビザが承認された何百万人もの人々については見落としている」とインファンティーノ氏は付け加えた。「サッカーは世界を一つにするものであり、この夏、それは見事に実証された」
バログン氏をめぐる政治的騒動への対応
大会で最も物議を醸した出来事は、米国代表フォラリン・バログンに関する騒動だった。ボスニア・ヘルツェゴビナ戦でレッドカードを受け1試合の出場停止となったが、その処分が覆された。 この決定は、ドナルド・トランプ米大統領がインファンティーノ会長と出場可否について直接協議したと明かした直後に下された。UEFAやベルギーサッカー協会が政治介入の可能性に疑問を呈する中、インファンティーノ会長は「大リーグでも判定や処分の一貫性欠如は日常茶飯事だ」と反論した。
この件には直接言及しなかったが、インファンティーノは「『議論の余地がある』審判の判定や『奇妙な』懲戒処分――誤ったレッドカードやイエローカード、あるいは選手を出場停止にしない決定など――は世界の一流リーグでは日常茶飯事で、広く受け入れられている」と語った。
「そうした慣行を持つ国々が批判の矢面に立つのは興味深い」とも語った。この説明にもかかわらず、ノルウェーサッカー連盟はトランプ氏の介入が疑われるこの判定について正式に抗議する意向を示している。
- Getty Images
瞑想とサッカーで平和を呼びかけます
サッカーの未来を見据えるインファンティーノ氏は、反対派に視点を変え、サッカーが持つ感情の力を受け入れるよう訴えた。FIFAを「平和の担い手」と位置づけ、批判者には内省と冷静さを求めた。
「私たちを憎むことに時間とエネルギーを費やしている方々へ。少し時間を取って内省し、瞑想し、祈り、あるいはサッカーの試合を観戦し、選手たちの顔や目、感情をじっくり観察してみてください」とインファンティーノ氏は述べた。
皆さんが平和を見出せますように。FIFAはすでに平和を見出し、この素晴らしいワールドカップを通じて届けています。サッカーがあらゆる憎しみを乗り越えることを願います。最後に、FIFA会長としてこの大会に少しでも貢献できたことを誇りに思います。素晴らしい気分です！皆さん、愛を込めて。」
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。