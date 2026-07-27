ピッチ上の活躍よりピッチ外の騒動が話題となった大会を受け、インファンティーノ氏は反撃に出た。 自身のインスタグラムやFIFA公式チャンネルを通じて、彼は2026年米加墨大会の運営や公正性を疑問視したジャーナリストや批評家を痛烈に批判した。大会を「団結の勝利」と位置づけたインファンティーノは、批判者たちが偏見に囚われ、スポーツがもたらす大きな喜びを見逃したと指摘した。

「子供たち、赤ちゃん、祖父母、親たちが『美しいゲーム』で一つになる姿を見逃した皆さんへ。試合は終わり、その喜びと一体感を逃したことを残念に思います」とインファンティーノ氏は述べた。「憎しみや批判に囚われ、すべてを見逃したことを残念に思います。

「ペンや紙の陰に隠れ、画面の向こうから憎悪や虚偽の噂を広めている人々へ。あなたがたが後ろに座っている間、私たちFIFAは最前線に立ち、組織運営に励み、懸命に働き、世界最高のショーを届けているのだ」と述べました。



