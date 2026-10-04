スタディオ・ダッラーラでは、主力選手のフィジカル面の負荷管理を図るマンチーニ監督の下、顔ぶれを入れ替えたイタリア代表が臨む見通しだ。アズーリはネーションズリーグ初戦でベルギーにホームで0-2の失望的な敗戦を喫したが、その後はブルサで4-1の快勝を収め、さらにスタッド・ド・フランスでフランスと1-1の激闘の末に引き分けた。

報道によれば、先発復帰の有力候補はニコロ・バレッラとアレッサンドロ・ロマーノで、マンチーニ監督が求める技術力と中盤での運動量をもたらす存在とみられている。さらに守備陣の調整も見込まれており、右サイドバックではジョバンニ・ディ・ロレンツォがマイケル・カヨデに代わって起用される可能性が高い。