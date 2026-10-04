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慢心は許されない！ マンチーニ監督、低調なトゥルキエを相手にしてもイタリア代表の選手たちへ警鐘
ケアンが戦列を離れる中、マンチーニはメンバーを入れ替える
モイーズ・キーンが代表キャンプからの離脱を余儀なくされたことで、イタリアの攻撃陣の層の厚さが月曜夜に試されることになった。FWは週を通してコンディション面の問題を抱えており、代表のチームメートとフルメニューの練習に参加できなかったため、さらなる検査と回復のため所属クラブへ戻す決定が下された。
「モイーズは良い状態ではない。回復していないので、今夜帰宅することになる」とマンチーニ監督は『Sky Sport Italia』のインタビューで認めた。指揮官は、ネーションズリーグの過密日程によってチーム選考でこうした判断を迫られたと説明し、さらにこう付け加えた。「試合間隔が短い中で何試合もあったので、疲労が生まれている。そのため何人か異なる選手を試している。[ジャンルカ]・スカマッカがピオ・エスポジトに代わって先発する可能性はある。特徴が似ているからだ。しかし、我々には多くの選手がいる」
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ボローニャではフレッシュな戦力の起用が見込まれる
スタディオ・ダッラーラでは、主力選手のフィジカル面の負荷管理を図るマンチーニ監督の下、顔ぶれを入れ替えたイタリア代表が臨む見通しだ。アズーリはネーションズリーグ初戦でベルギーにホームで0-2の失望的な敗戦を喫したが、その後はブルサで4-1の快勝を収め、さらにスタッド・ド・フランスでフランスと1-1の激闘の末に引き分けた。
報道によれば、先発復帰の有力候補はニコロ・バレッラとアレッサンドロ・ロマーノで、マンチーニ監督が求める技術力と中盤での運動量をもたらす存在とみられている。さらに守備陣の調整も見込まれており、右サイドバックではジョバンニ・ディ・ロレンツォがマイケル・カヨデに代わって起用される可能性が高い。
油断への厳しい警告
グループAで両国の間に統計上の大きな差があるにもかかわらず、マンチーニ監督は警戒を緩めていない。トゥルキエは現在、順位表の最下位に沈み、3連敗を喫した上に、惨憺たる戦いの中で得点はわずか1、失点は8となっている。
「トゥルキエは強いチームだ。決して当然視できる試合ではない」と、マンチーニ監督は試合前の記者対応で警告した。同監督は、月曜夜の一戦では選手たちの戦術遂行と同じくらい、メンタル面でのアプローチも重要になると強調した。
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未来に向けた強固な基盤づくり
イタリア代表は現在、UEFAネーションズリーグのグループAで勝ち点4の3位につけており、首位フランス（勝ち点7）、2位ベルギー（勝ち点6）を追う状況だ。その中で、3つの重要な勝ち点獲得を目指す中、マンチーニは引き続き長期的な安定感とチームとしてのアイデンティティー構築に集中している。
「重要だったのは、このチームに安定感を与え、彼らが自分たちへの信頼を取り戻すことだった。明日の相手を過小評価するリスクはまったくない」とマンチーニは締めくくり、月曜日の一戦を前に、チーム内の基準と取り戻した自信を最優先していると強調した。
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