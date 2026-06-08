慎重に安堵：再び倒れたクリスティアン・エリクセンの容体

ボーゼン氏はエリクセンのペースメーカーが電気刺激を送ったと説明。34歳のエリクセンはすぐに意識を取り戻し、ピッチから救急車まで自力で移動したいと申し出た。

エリクセンは日曜、オーデンセでのウクライナ戦65分頃に倒れ、試合は中止となった。その後、オーデンセ大学病院で原因を調べる検査を受けた。 「我々は彼や病院の医師たちと常に連絡を取り合っている。だが、クリスティアンは元気だ。彼は私に、選手全員に挨拶を伝え、自分は大丈夫だと伝えてほしいと頼んできた」とボーセンは語った。