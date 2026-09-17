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「慎重にならなければならない」 マイケル・キャリックが沈黙を破る、15歳の逸材JJ・ガブリエルがレアル・マドリーとバルセロナの関心を受けてマンチェスター・ユナイテッド退団を要求し衝撃走る
試合のメンバーから外れた
JJ・ガブリエルは、マンチェスター・ユナイテッドがブライトンと戦うカラバオカップ3回戦で、トップチーム初出場を果たす見通しだった。高い評価を受けるこのFWは、そのわずか数日前にUEFAユースリーグのデビュー戦で圧巻のハットトリックを決めており、このチャンスはそこから生まれたものだった。
しかし、15歳のガブリエルは水曜日のメンバーから完全に外れた。その突然の除外は、カップ戦を前にした前夜に代理人が正式な退団要求を提出したことを受けたもので、オールド・トラッフォードでの将来に大きな注目が集まっている。
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選手の福祉を最優先にして
キャリックは、ガブリエルの予想外の姿勢を巡る内部での話し合いに自ら積極的に関わっていることを認めた。カップ戦での敗戦後に語ったマンチェスター・ユナイテッド指揮官は、大きな注目を集める移籍騒動の渦中にいる、まだ若い才能に対応する際には慎重さが必要だと強調した。
「この状況全体については、本当に慎重でなければならないと思っている」とキャリックは説明した。「彼はまだ若い子どもで、15歳だ。私にとって間違いなく最も大事なのは、そしてクラブとしての観点からも、若い選手たちを守ることだ」
キャリックは、アカデミーの有望株を守ることが当面の最優先事項であると強調した。さらにこう付け加えた。「彼らの福祉、健康、そしてさらされ方だ。この状況では、私たち全員がそのことを本当に強く意識しなければならないと思う。クラブとしても、もちろん私たちは皆その話し合いに関わっている。ただ、本当にそこは非常に慎重でなければならないと思う」
欧州の強豪クラブが厳戒態勢にある
この10代選手の契約を巡る膠着状態は、すでに欧州の強豪クラブの注目を集めている。リーガ・エスパニョーラの強豪 バルセロナとレアル・マドリーは状況を積極的に注視しており、来夏にこの神童との契約を取り付ける好機になり得ると見ている。
ガブリエルの置かれた状況は、欧州大陸のクラブにとって魅力的な獲得対象となっている。アイルランドのパスポートを保有しているため、このFWは法的にブレグジットの規則を回避し、欧州のクラブへ直接移籍することが可能だ。
ユナイテッドにとっては、今やこの対立を解決するための時間が刻一刻と過ぎている。ガブリエルは10月6日に16歳となり、その時点で奨学契約書に正式に署名する資格を得る。注目度の高い獲得希望クラブは今後数週間、オールド・トラフォードでの交渉がどのように進展するかを間違いなく注視し続けるだろう。
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フラム戦で迅速な対応を求める
クラブが舞台裏でガブリエウの不透明な去就への対応に追われる一方、キャリックは惨憺たるカップ戦敗退を受け、直ちにチームを立て直さなければならない。ユナイテッドはブライトン戦で2点のリードを無駄にして敗退し、指揮官には安定した結果を出すことへのプレッシャーが一段と強まっている。
マンチェスター・ユナイテッドは今季、全コンペティションの開幕6試合でわずか2勝にとどまっている。厳しい視線が強まる中、勢いを取り戻し、勝つ習慣を再構築するためにも、日曜日のプレミアリーグでのフラム戦で素早く結果を示すことが不可欠となっている。
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