キャリックは、ガブリエルの予想外の姿勢を巡る内部での話し合いに自ら積極的に関わっていることを認めた。カップ戦での敗戦後に語ったマンチェスター・ユナイテッド指揮官は、大きな注目を集める移籍騒動の渦中にいる、まだ若い才能に対応する際には慎重さが必要だと強調した。

「この状況全体については、本当に慎重でなければならないと思っている」とキャリックは説明した。「彼はまだ若い子どもで、15歳だ。私にとって間違いなく最も大事なのは、そしてクラブとしての観点からも、若い選手たちを守ることだ」

キャリックは、アカデミーの有望株を守ることが当面の最優先事項であると強調した。さらにこう付け加えた。「彼らの福祉、健康、そしてさらされ方だ。この状況では、私たち全員がそのことを本当に強く意識しなければならないと思う。クラブとしても、もちろん私たちは皆その話し合いに関わっている。ただ、本当にそこは非常に慎重でなければならないと思う」



