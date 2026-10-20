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感極まるジェームズ・マディソン、536日ぶりの公式戦先発で夢のようなゴール！トッテナムはついにリーグ戦初勝利
マディソン、復帰直後から存在感を発揮
マディソンはトッテナムの先発メンバーに復帰し、夢のような活躍を見せた。536日ぶりの先発出場でゴールを決め、重要な勝利への流れをつくった。膝の靱帯を相次いで負傷しながら復帰したイングランド代表の司令塔は、開始わずか14分で存在感を示す。ダイレクトで巧みなシュートを放ち、GKカール・ラッシュワースの頭上を越えるゴールを決めると、ホームの観客に向けておなじみのダーツを模したポーズを披露した。マディソンにとって、2024-25シーズンのヨーロッパリーグ準決勝、ボデ／グリムト戦以来のゴールだった。
試合終了後、マディソンは自身のゴールが持つ意味を振り返った。「ああいう瞬間こそ夢見ていたものだ。あまり深くは話さないけど、昨年、前十字靱帯の負傷からの復帰を目指していたつらい日々には、ああいう瞬間やゴールを夢見ていた。それが苦しい日々の先にある希望なんだ」と『スカイスポーツ』に語った。
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デ・ゼルビに負傷者を巡る2つの朗報
マディソンがチームを鼓舞した一方、この試合はデヤン・クルゼフスキにとっても記念すべき復帰の場となった。スウェーデン代表の同選手は後半から途中出場し、負傷による過酷な17カ月間の戦線離脱に終止符を打った。ピッチに姿を現すとスタンディングオベーションで迎えられた。58分にオマル・マルムシュに再びリードを奪われ、その後はコンディション面の懸念から3選手が交代を余儀なくされたトッテナムにとって、その復帰は精神的な後押しとなった。
マディソンは、チームメイトの苦闘に強く共感していたことを認め、こう語った。「だから少し感情が高ぶったし、復帰したデヤン・クルゼフスキを本当に誇らしく思った。長い離脱を経てピッチに立つときの気持ちは、私にもよく分かる。でも、ああいう瞬間やゴールがあるからこそ、すべてが報われるんだ」
トッテナム、戦術面の話し合いが奏功
マディソンの先発起用は、デ・ゼルビ監督が熟慮の末に下した決断だった。シーズン序盤から出場が途切れがちだったマディソンについて、監督は慎重に起用を進めてきた。マディソンは、実戦で自身のコンディションを試すには今が適切な時期だと考え、自ら先発出場を希望したと明かした。また、監督の信頼に感謝し、サポーターやスタッフに自身が中盤にもたらせる力を改めて示したかったと語った。
「今週、先発について監督と話した。シーズン序盤から出場したりしなかったりだったけど、先発に戻るには今がちょうどいいタイミングだと感じたんだ。いいプレーをして、自分の力を示したかった。最後に先発してから18カ月か、それくらいの間、チームが何を欠いていたのかを見せたかったんだ。監督は僕にプレーしてほしいと言ってくれて、ピッチ脇から僕のプレーを見るのを楽しみたいとも言っていた。そうできていたらいいね」とマディソンは説明した。
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スタンフォード・ブリッジを前に、新たな希望
ジェームズ・マディソンとデヤン・クルゼフスキの際立った活躍は、厳しい試合が続くトッテナム・ホットスパーに大きな弾みをつけた。最下位でこの試合を迎えたが、重要な勝利によって16位に浮上。勝ち点6でコヴェントリーに並び、得失点差で対戦相手を上回った。
苦闘の末につかんだこの結果は、厳しいシーズン序盤を過ごしてきたチームにとって、劇的かつ待望の後押しとなった。最下位を脱してチームに新たな自信が芽生えるなか、次の目標はこの勢いを維持し、勝利を足がかりにすることだ。今後はスタンフォード・ブリッジに乗り込み、ロンドンのライバルであるチェルシーとの重要な一戦に臨む。
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