感極まるジェームズ・マディソン、536日ぶりの公式戦先発で夢のようなゴール！トッテナムはついにリーグ戦初勝利

マディソンがチームを鼓舞した一方、この試合はデヤン・クルゼフスキにとっても記念すべき復帰の場となった。スウェーデン代表の同選手は後半から途中出場し、負傷による過酷な17カ月間の戦線離脱に終止符を打った。ピッチに姿を現すとスタンディングオベーションで迎えられた。58分にオマル・マルムシュに再びリードを奪われ、その後はコンディション面の懸念から3選手が交代を余儀なくされたトッテナムにとって、その復帰は精神的な後押しとなった。

マディソンは、チームメイトの苦闘に強く共感していたことを認め、こう語った。「だから少し感情が高ぶったし、復帰したデヤン・クルゼフスキを本当に誇らしく思った。長い離脱を経てピッチに立つときの気持ちは、私にもよく分かる。でも、ああいう瞬間やゴールがあるからこそ、すべてが報われるんだ」