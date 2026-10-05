AFP
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感極まったフィルヒル・ファン・ダイク、オランダ代表通算100試合出場達成後に反応 リヴァプールのスターはEURO2028までプレーを続けると誓う
アイントホーフェンでの歴史的な一夜
ファン・ダイクは日曜夜、オランダサッカー史上屈指のDFとしてのレガシーを確固たるものとし、同国代表で通算100試合出場に到達した11人目の選手となった。リヴァプールのスターは息子のメイス君とともにピッチへ登場。両親やそのほかの家族はスタンドから見守っており、35歳にとって感慨深い夜となった。
「非常に特別な夜であり、美しい節目でもある。誇りに思う」と、ファン・ダイクはNOSに語った。「さっき更衣室ではこみ上げるものがあって、かなり感情的になっていた。こんなことは夢見ることすらできなかった。若い頃の自分にとっては、考えることさえできないほど遠いものだった。それだけに、なおさら美しい。スタッフの皆さん、そしてこれまで一緒に仕事をしてきたスタッフの方々にも感謝を伝えたい。ただ、最後に最も感謝しているのは家族だ。今夜もここに来てくれていたからね」
- Getty Images Sport
苦しみ抜いてつかんだセンチュリー
代表通算100試合出場に到達することは、特にこのベテランDFが歩みの中で直面した厳しい逆境を踏まえれば、忍耐によって勝ち取られた節目である。彼の節目までの道のりは、壊滅的な十字じん帯損傷によって大きく妨げられた。この痛手により、約1年に及ぶ長期リハビリを余儀なくされ、代表レベルでの歩みも一時的に止まった。
自身の歩みを振り返り、ファン・ダイクは、健康を維持できていれば歴代ランキングでさらに上位に位置していた可能性があったと認めた。「ここまでは最大限のものを引き出してきた。残念ながら、十字じん帯の負傷で1年間離脱した。そうでなければ、ウェスレイ・スナイデルにかなり近づけていたかもしれない。でも、私は誇りに思っているし、うれしく思っている。それでいい」と述べた。
未来とユーロ2028を見据えて
スナイデルの持つ通算134試合出場という記録は、依然としてオランダ代表の基準であり続けている。一方で、ファン・ダイクはまだ代表引退を考えてはいない。ベテランとなった今も、このセンターバックは2028年の欧州選手権までオランダ代表に尽くすことを正式に表明した。この長期的なコミットメントは、現体制の下で同選手が引き続き代表にとって重要な存在であることを示している。
「自分にとって、100試合で終わることはない。僕はあまり先を見すぎるタイプではない。毎回そこにいるためには、自分自身をとても大切にケアし、できることをすべてやらなければならない。今は良い感覚があるから、続けていくだけだ。フットボールはこの上なく最高のものだ。この競技では年齢が見られることも、よく理解している。物事がうまくいっている時には、『この年齢でなんて素晴らしいんだ』と言われるし、そうでなければ年寄り扱いされる。ピッチ内外でチームのためにできる限り良いパフォーマンスを見せられるようにするだけだ」と、ファン・ダイクは説明した。
- AFP
シャビ・エルナンデスの全面的な支持
代表キャリア継続の決断は、代表監督シャビ・エルナンデスとの実りある話し合いを経て下された。指揮官は就任以来、このDFがチームに与える影響力について繰り返し言及しており、そのプロフェッショナルな振る舞いとリーダーシップを高く評価している。シャビにとって、今後の大会を見据える中でも、ファン・ダイクは依然としてチームの紛れもない中心的存在である。
「私はすでにロッカールームでこう言った。フィルヒルは模範だ。彼と出会って以来、彼は素晴らしい働きをしてきた。個人としてだけでなく、チームという文脈でもだ。フィルヒルは真のリーダーだ。彼の監督でいられることをとても誇りに思う」とシャビは語った。
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