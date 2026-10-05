スナイデルの持つ通算134試合出場という記録は、依然としてオランダ代表の基準であり続けている。一方で、ファン・ダイクはまだ代表引退を考えてはいない。ベテランとなった今も、このセンターバックは2028年の欧州選手権までオランダ代表に尽くすことを正式に表明した。この長期的なコミットメントは、現体制の下で同選手が引き続き代表にとって重要な存在であることを示している。

「自分にとって、100試合で終わることはない。僕はあまり先を見すぎるタイプではない。毎回そこにいるためには、自分自身をとても大切にケアし、できることをすべてやらなければならない。今は良い感覚があるから、続けていくだけだ。フットボールはこの上なく最高のものだ。この競技では年齢が見られることも、よく理解している。物事がうまくいっている時には、『この年齢でなんて素晴らしいんだ』と言われるし、そうでなければ年寄り扱いされる。ピッチ内外でチームのためにできる限り良いパフォーマンスを見せられるようにするだけだ」と、ファン・ダイクは説明した。