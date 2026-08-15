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「感情的」なスタート！ シャビ・アロンソ、チェルシー勝利でモーガン・ロジャーズがデビュー戦ゴールを決める中、スタンフォード・ブリッジでの歓迎に喜び
アロンソがスタンフォード・ブリッジとのつながりを称賛
元バイエル・レバークーゼンおよびレアル・マドリーの指揮官は、ウェストロンドンでの初陣でチェルシーのサポーターから温かい歓迎を受けた。変化の多かった夏を経て、アロンソはスペインからの来訪チームに勝利した試合で、サポーターが生み出した雰囲気を早速たたえた。
その経験を振り返り、アロンソは次のように語った。「新しいホームでの初めての時間を感じられて、感慨深かった。サポーターはチームや新しいスタッフ、そして私も含めて素晴らしい歓迎をしてくれたので、とてもうれしい。良い結びつきを築き、そのサポートを得たい。私たちは彼らに良いフットボールを見せたい。そうすれば彼らは私たちにエネルギーを与えてくれるし、つながることができる。ここスタジアムで良い雰囲気が生まれれば、チームにとって大きな後押しになる」
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クラブ史上最高額で加入したロジャースが即座にインパクトを残す
ピッチ上では、アストン・ヴィラから英国記録となる1億1700万ポンドで移籍したモーガン・ロジャーズに視線が集まった。若きアタッカーは期待を裏切らず、デビュー戦の開始11分に至近距離から押し込んでネットを揺らした。前半終了間際にジョン・アランブルがレアル・ソシエダの同点弾を決めたものの、最終的には後半にチェルシーの地力が光った。
ジョアン・ペドロが勝負を分ける存在となった。キャプテンのリース・ジェームズからのクロスを頭で合わせて勝ち越し点を奪うと、さらに2点目も加えて2点差の余裕あるリードを確実なものにした。新加入選手と復帰組の活躍は、コーチングスタッフに多くの好材料をもたらした。アロンソは、チーム内でコンディションの差がある中でも、 squadの統合は順調に進んでいると指摘した。
復帰する主力選手たちにコンディション面で追い風
この試合では、アロンソがワールドカップでの戦いを終えたジェームズやマクサンス・ラクロワといった主力選手を再びチームに組み込むこともできた。さらに重要だったのは、スペイン人指揮官が3試合連続で自身の好む3-4-3システムを継続したことだ。これはレバークーゼンで歴史的なブンデスリーガ成功をもたらした布陣であり、以前の4-2-3-1システムから恒久的に離れる意向を示すものでもあった。
アロンソはこの実戦形式のトレーニングの重要性について、次のように説明した。「最後の準備試合として非常に良かった。ある選手にとっては最初の試合であり、最後の試合でもあった。我々には良かった点もあり、改善できる点もあった。この時期の一部の選手にとっては普通のことだ。チーム全員がそろったのは素晴らしかった。彼らの中には、3日後に60分プレーできた選手もいた。これが最後のテストだった」
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焦点はフラムとの開幕戦へ移る
レアル・ソシエダ戦の勝利は、チェルシーにとって浮き沈みのあるプレシーズンを締めくくるのにふさわしい結果となった。トッテナムとユヴェントスに敗れた後、ACミランとスペイン勢相手の勝利に加え、ジョホール・ダルル・タクジムとの3-3の引き分け、ウェスタン・シドニー・ワンダラーズとの6-4の打ち合いを経て、勢いを築き直した。これで今夏の日程を終えたチェルシーは、8月24日のプレミアリーグ開幕戦フラム戦へと目を向ける。アロンソには、クレイヴン・コテージへの短いアウェー移動を前に、自身の戦術を微調整するための9日間が与えられる。
指揮官は最後に、今週コブハムで待つ作業を見据えて総括した。アロンソは「これでフラム戦に向けて準備する時間が1週間あるが、スタジアムで良い感覚を得ることができた」と付け加えた。
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