元バイエル・レバークーゼンおよびレアル・マドリーの指揮官は、ウェストロンドンでの初陣でチェルシーのサポーターから温かい歓迎を受けた。変化の多かった夏を経て、アロンソはスペインからの来訪チームに勝利した試合で、サポーターが生み出した雰囲気を早速たたえた。

その経験を振り返り、アロンソは次のように語った。「新しいホームでの初めての時間を感じられて、感慨深かった。サポーターはチームや新しいスタッフ、そして私も含めて素晴らしい歓迎をしてくれたので、とてもうれしい。良い結びつきを築き、そのサポートを得たい。私たちは彼らに良いフットボールを見せたい。そうすれば彼らは私たちにエネルギーを与えてくれるし、つながることができる。ここスタジアムで良い雰囲気が生まれれば、チームにとって大きな後押しになる」