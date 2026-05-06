「感情的になってしまった」――ネイマールは、コパ・スダメリカーナでサントスのチームメイトとゴールを祝った後にロビーニョ・ジュニアを平手打ちした件について、公に謝罪した。

火曜日のコパ・スダメリカーナ、デポルティーボ・レコレータ戦（1-1）で得点を挙げた背番号10は、週末の練習で18歳の若手と口論になり、それが身体的な衝突に発展したことを認めた。

ESPNによると、ネイマールは「練習中の誤解で僕が過剰反応した。すぐにロッカールームでジュニアと話し合い、謝罪した。サッカーではよくあることだ。兄弟や友人と喧嘩することもある」と語った。

メディア向けの謝罪が必要なら、これがそうだ。 彼にも家族にも謝った。感情的になりすぎた。誰にでも過ちはある。私がより悪く、彼にも非があった。だが、もう謝り、ロッカールームで解決したと思っていた。月曜にチーム全員の前で再び謝罪し、彼も謝罪した。私たちとしては終わった話だったが、第三者が介入し、大きく取り上げられてしまった」