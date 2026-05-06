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「感情的になってしまった」――ネイマールは、コパ・スダメリカーナでサントスのチームメイトとゴールを祝った後にロビーニョ・ジュニアを平手打ちした件について、公に謝罪した。
ネイマールが練習中の口論を認める
火曜日のコパ・スダメリカーナ、デポルティーボ・レコレータ戦（1-1）で得点を挙げた背番号10は、週末の練習で18歳の若手と口論になり、それが身体的な衝突に発展したことを認めた。
ESPNによると、ネイマールは「練習中の誤解で僕が過剰反応した。すぐにロッカールームでジュニアと話し合い、謝罪した。サッカーではよくあることだ。兄弟や友人と喧嘩することもある」と語った。
メディア向けの謝罪が必要なら、これがそうだ。 彼にも家族にも謝った。感情的になりすぎた。誰にでも過ちはある。私がより悪く、彼にも非があった。だが、もう謝り、ロッカールームで解決したと思っていた。月曜にチーム全員の前で再び謝罪し、彼も謝罪した。私たちとしては終わった話だったが、第三者が介入し、大きく取り上げられてしまった」
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ロビーニョ・ジュニアが殴られたことを認めた
ネイマールの発言を受け、ロビーニョ・ジュニアは練習中に平手打ちされたことを認め、相手への恨みは一切ないと強調した。また、代理人と怒りに任せて行った契約解除の申し入れは軽率だったとし、すでに取り下げ2031年3月までの契約を全うする意向を示した。
「顔を叩かれたのは事実ですが、彼はすぐに謝罪しました」と若手選手は語った。「やりすぎたことに気づき、何度も謝ってくれ、私はその謝罪を受け入れました。今は結果と、サントスにとって重要なことに集中する時です。子供の頃から私のアイドルだったからこそ、この出来事は悲しかったです。 彼は幼少期から憧れの人。8歳のときにくれた初めてのプレゼントは今でも大切に持っている。過ちを認め、謝罪する彼の度量に感服した。 私も彼に直接話せたので、今はすべてうまくいっている。周囲の噂は事実ではなく、事態がここまで大きくなったのは悲しい。だが私は落ち着いている。話し合いも済み、すべて解決した」
パラグアイでの祝福の抱擁
火曜日のデポルティーボ・レコレタ戦では、ピッチ上で和解の動きが明確に表れた。40分に先制したネイマールは、ロビーニョ・ジュニアと抱擁を交わし、彼の顔を軽く叩いて和解を象徴した。これは、ヴィラ・ベルミーロの内部対立が解消されたことをファンやメディアに示す試みだった。
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大陸の戦況は予断を許さない。
サンタスは好調ながら勝ち点3を逃した。終盤にレコレータのフェルナンド・ガレアーノが同点弾を挙げ、試合は1－1の引き分け。ペイシェは依然として厳しい状況だ。
4試合を終えて勝ち点3の最下位で、グループDではまだ勝利がない。 決勝トーナメントへ進出すべく、残るホーム2試合（サン・ロレンソ、デポルティーボ・クエンカ）の勝利は必須だ。グループ1位のみがコパ・スダメリカーナへ進めるため、ネイマールらは練習の激しさを試合当日の集中力へ確実に結びつけ、早期敗退を避けたい。