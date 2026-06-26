技術指標ではネイマールが3つの得点チャンスを作ったと示されたが、その動きは元MFバーリーを納得させなかった。ESPNのインタビューでバーリーはこう語った。「ネイマールがピッチに入った瞬間、スタジアムもブラジル中も大いに盛り上がった。この象徴的な選手が代表に選ばれ、ついに登場したからだ。

ジョアン・ペドロなど選ばれなかった選手たちが「感情的な選出だ」と感じてもおかしくない。出場時間が少なく、動きは鈍く、試合のペースについていけていなかった。

大会後半で彼を起用する必要がある場合、それが大きな疑問だ。彼は実力のある選手相手に試合に影響を与えられるのか？スコットランド戦でも苦戦していた。

イゴール・チアゴやマテウス・クーニャ、エンドリックもいるが、彼らは経験不足だ。大会を制するには、ベンチから流れを変えられる選手が必要だ。

「彼を起用したのは、単なる感情的な選択に過ぎないように私には見える。」