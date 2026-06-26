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「感情的な選択」――元スコットランド代表スター、ブラジル代表としてワールドカップに復帰したネイマールは「動きが鈍かった」と主張
名フォワードが復帰
ブラジル代表のスーパースターは、マイアミのハードロック・スタジアムで行われたスコットランド戦（3－0）でカルロ・アンチェロッティ監督率いる代表に復帰した。 後半30分に途中出場し、2023年10月の重傷膝のけがから981日ぶりとなる復帰を果たした。記念すべき出場には大きな期待が寄せられたが、テレビ解説者は試合でのコンディションを厳しく批判した。
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バーリー氏、「感傷的」な選手選考を痛烈批判
技術指標ではネイマールが3つの得点チャンスを作ったと示されたが、その動きは元MFバーリーを納得させなかった。ESPNのインタビューでバーリーはこう語った。「ネイマールがピッチに入った瞬間、スタジアムもブラジル中も大いに盛り上がった。この象徴的な選手が代表に選ばれ、ついに登場したからだ。
ジョアン・ペドロなど選ばれなかった選手たちが「感情的な選出だ」と感じてもおかしくない。出場時間が少なく、動きは鈍く、試合のペースについていけていなかった。
大会後半で彼を起用する必要がある場合、それが大きな疑問だ。彼は実力のある選手相手に試合に影響を与えられるのか？スコットランド戦でも苦戦していた。
イゴール・チアゴやマテウス・クーニャ、エンドリックもいるが、彼らは経験不足だ。大会を制するには、ベンチから流れを変えられる選手が必要だ。
「彼を起用したのは、単なる感情的な選択に過ぎないように私には見える。」
節目を迎え、涙がこぼれる
長いリハビリを終え、試合終了のホイッスルとともに感情が溢れ出した。このフォワードはピッチ上で涙した。チームの象徴的存在である彼は、代表から約3年間離れていた後、その涙は身体的な緊張を解き放つために必要だったと語った。
ネイマールは「心臓がドキドキして、すごく緊張していた……でも、幸せだった！誇らしいし、すべてがうまくいった。3年ぶりに代表のユニフォームを着ることができて、とても嬉しい。身体的にも調子は良い。神様に感謝している。
「離脱中はつらかったが、何もしなかったわけではない。試合に向けて25日間ハードにトレーニングを積んだ。だからとても幸せで、満足している。ピッチに入ったときは複雑な気持ちだった。長い間代表を離れていたが、神に感謝して、ようやく戻ることができた。」
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日本戦がセレサオを待ち受ける
ブラジルはグループCを首位で突破し、32強入りを果たした。チーム全体の士気は高まっている。アンチェロッティ監督率いるチームは6月29日（月）、規律正しい日本代表と対戦する。相手はこれまでで最も手強い戦術的課題だ。ベテラン監督が伝説的なプレイメーカーを先発させるか、ベンチから若くダイナミックな攻撃手を起用するか、注目される。