Getty
翻訳者：
感情的なエバートンのスター、ジャック・グリーリッシュが手術後の回復状況を報告
外科医からの朗報
30歳のイングランド代表選手は、古巣アストン・ヴィラを1-0で下した試合で疲労骨折し、10週間前に手術を受けた。エヴァートンにとっては大きな損失だったが、最新の医療報告では回復は順調だ。グリーリッシュは「今は体調が本当に良い」と医療関係者の報告に安堵した。 手術から10週間、担当医とはZoomで連絡を取り合ってきたが、先日は『回復は現時点で考えられる最高レベル』と言われた」とBBCスポーツに語った。「本当に嬉しい日々だ。こんな報告が聞けて幸せだ」
- Getty Images Sport
「本当にやりたくてたまらないこと」
身体的な回復は順調だが、グリーリッシュは戦線離脱による精神的な負担が試練だと認めた。今シーズン、彼はエバートンで22試合に出場し、2ゴール6アシストを記録。特にマージーサイドダービーで力を発揮する彼にとって、スタンドから試合を見守ることは苦しかった。
観客席で過ごす辛さについて彼は「選手として怪我をするのはいつだって苦しい。マージーサイド・ダービーを観に行ったとき、感情が溢れた。ピッチに立ちたいと切実に思った」と語った。離脱中、フィンチ・ファームのスタッフ全員から受けたサポートが、彼のクラブへの愛をさらに深めた。
マンチェスター・シティの将来は不透明
エバートンでの活躍にもかかわらず、グリーリッシュの将来には依然として憶測が飛び交っている。彼は今シーズン終了後にマンチェスター・シティへ復帰する予定で、契約はあと1年残っている。しかし、エバートンは金銭面で合意すれば完全移籍の可能性を探りたいとしている。
最大の争点は移籍金で、シティは5000万ポンド前後を求めているとされる。 グリーリッシュ本人は「怪我をしてから、スタッフ、選手、監督が示してくれた姿勢には感謝してもしきれない」と語り、エバートンとデイヴィッド・モイーズ監督との強い絆を強調した。
ピッチ外での影響力とアンバサダーとしての役割
怪我から回復したグリーリッシュは、スペシャルオリンピックス・グレートブリテンの主席アンバサダーをさらに3年間務める。彼はロンドンマラソンを完走した選手たちを招待し、「信じられない」と語った。家族の影響と社会への恩返しから、このミッドフィールダーは慈善活動に力を入れている。
グリーリッシュは「私の妹は脳性麻痺を患っており、この問題はとても身近です。日々、人々を笑顔にできるよう努力しています。ただ、できる限り助けたいのです」と語った。