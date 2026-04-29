感情的なエバートンのスター、ジャック・グリーリッシュが手術後の回復状況を報告

身体的な回復は順調だが、グリーリッシュは戦線離脱による精神的な負担が試練だと認めた。今シーズン、彼はエバートンで22試合に出場し、2ゴール6アシストを記録。特にマージーサイドダービーで力を発揮する彼にとって、スタンドから試合を見守ることは苦しかった。

観客席で過ごす辛さについて彼は「選手として怪我をするのはいつだって苦しい。マージーサイド・ダービーを観に行ったとき、感情が溢れた。ピッチに立ちたいと切実に思った」と語った。離脱中、フィンチ・ファームのスタッフ全員から受けたサポートが、彼のクラブへの愛をさらに深めた。