感情的なアトレティコ・マドリードのディエゴ・シメオネ監督は、チャンピオンズリーグでラミン・ヤマル率いるバルセロナに勝利し、天才アントワーヌ・グリーズマンを絶賛した。

シメオネ監督は自チームの戦術進化とバルセロナへの勝利を振り返り、現在は攻撃を最優先していると強調した。

準決勝進出を決めた直後の会見で指揮官は語った。「チャンピオンズリーグの準々決勝でバルサを破るのは簡単ではない。 メッシのバルサにも、ヤマル率いるバルサにも勝ち、14年間で何度も再出発しながらも再び欧州ベスト4へ進んだ。準決勝を戦えることを幸せに思う」

また、今夏MLSオーランド・シティへ移籍するグリーズマンの才能がチームの成功を支えたと語り、「彼は天才だ。時が来れば、我々が本物の才能と個性を持つ選手と共にいたことに気づく」と締めくくった。