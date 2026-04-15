AFP
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感情的なアトレティコ・マドリードのディエゴ・シメオネ監督は、チャンピオンズリーグでラミン・ヤマル率いるバルセロナに勝利し、天才アントワーヌ・グリーズマンを絶賛した。
アトレティコ、準々決勝のジンクス打破
アトレティコはホームでのノックアウトステージで1997年以来の敗退を喫したが、2試合合計3-2で勝ち上がった。バルセロナは第2戦でヤマルとフェラン・トーレスのゴールで2-1と勝利したものの、アデモラ・ルックマンの決勝点がシメオネ率いるチームを次ラウンドへ導いた。 この結果、アトレティコが大会このステージでバルセロナを破るのは2014年と2016年に続き3度目となった。
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シメオネが14年間の歩みを振り返る
シメオネ監督は自チームの戦術進化とバルセロナへの勝利を振り返り、現在は攻撃を最優先していると強調した。
準決勝進出を決めた直後の会見で指揮官は語った。「チャンピオンズリーグの準々決勝でバルサを破るのは簡単ではない。 メッシのバルサにも、ヤマル率いるバルサにも勝ち、14年間で何度も再出発しながらも再び欧州ベスト4へ進んだ。準決勝を戦えることを幸せに思う」
また、今夏MLSオーランド・シティへ移籍するグリーズマンの才能がチームの成功を支えたと語り、「彼は天才だ。時が来れば、我々が本物の才能と個性を持つ選手と共にいたことに気づく」と締めくくった。
グリーズマンが「ミス」を認める
祝賀ムードの中でも、グリーズマンはバルセロナに得点を許した個人のミスについて厳しい姿勢を崩さなかった。特に2点目の失点につながるボールロストをした彼は、チームを勝利に導いたメトロポリターノのサポーターに感謝を述べた。
試合後、グリーズマンはモビスターにこう語った。「とても嬉しい。2つのミスを犯し、すぐに失点した。特に2点目は私がボールを奪われた。それでもサポーターの後押しとチームの力で逆転できた。 ボールを持ったときは落ち着きがなく、冷静さを欠いた。それでも準決勝に進めた。相手が誰であろうと関係ない」
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準決勝の準備が始まる
アトレティコは、アーセナル対スポルティングCPの勝者を待つ。現在、アーセナルが1-0でリード。シメオネ監督は過密日程の中、バルセロナ戦で守備の疲労が目立ったチームのコンディション管理が課題だ。欧州戦で36試合連続無得点引き分けなしの「ロヒブランコス」は、決勝進出へ新機軸の攻撃力を発揮するだろう。