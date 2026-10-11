バイエルン・ミュンヘンのヴァンサン・コンパニ監督は、アウクスブルクとのアウェーゲームでチームが2-2の引き分けに持ち込まれるという異例の午後を見届けた。ボール保持で圧倒し、6度ネットを揺らしながらも、4度のオフサイド判定によって王者は勝利を逃した。

バイエルン・ダービーは開始の笛から混乱に満ちた展開となり、アウクスブルクは9秒も経たないうちに先制した。

「感情のジェットコースターだった」と、コンパニ監督は試合終了後に語った。「6回ボールをネットに入れたが、4回は認められなかった。勝てなかったのだから、満足はしていない」