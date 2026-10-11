Eibner
翻訳者：
「感情が激しく揺さぶられるジェットコースターだった！」。VARでバイエルンの4ゴールが取り消され、ヴァンサン・コンパニが語る
コンパニ、劇的なダービーの引き分けを振り返る
バイエルン・ミュンヘンのヴァンサン・コンパニ監督は、アウクスブルクとのアウェーゲームでチームが2-2の引き分けに持ち込まれるという異例の午後を見届けた。ボール保持で圧倒し、6度ネットを揺らしながらも、4度のオフサイド判定によって王者は勝利を逃した。
バイエルン・ダービーは開始の笛から混乱に満ちた展開となり、アウクスブルクは9秒も経たないうちに先制した。
「感情のジェットコースターだった」と、コンパニ監督は試合終了後に語った。「6回ボールをネットに入れたが、4回は認められなかった。勝てなかったのだから、満足はしていない」
- Eibner
監督、攻撃陣を評価しつつも守備のミスを認める
コンパニ監督は、バイエルンが数多くのチャンスを作り出した一方で、守備のミスが最終的に勝ち点3を逃す原因になったと強調した。「これだけ多くのチャンスがあったということは、多くのことを正しくできていたということだ」とコンパニ監督は述べた。
「ただ、ああいうミスをして、それが2失点につながれば、勝てなかったのも当然だ」
「これほど多くのチャンスを作るとは思っていなかった。シュートは29本で、4ゴールがオフサイドで取り消された。今はつらいが、前に進む」
キミッヒとケイン、結果は不運だったと評価
MFジョシュア・キミッヒとFWハリー・ケインは、終盤の猛攻が決勝点につながらなかったことを受け、指揮官と同様のいら立ちを口にした。ケインはイスマエル・サイバリとナサニエル・ブラウンの得点をアシストした一方で、自身は試合序盤にクロスバーを直撃していた。
ケインは「別の日なら、僕たちがこの試合に勝っていただろう。相手に簡単なチャンスを2つ与えてしまい、そこで決められた」と語った。
キミッヒは「特に最後の20〜30分は完全に押し込んでいた。不運な引き分けだったと言いたい」と付け加えた。
- Eibner
チャンピオンズリーグでの欧州での戦いが待っている
この引き分けを受け、バイエルンはブンデスリーガ順位表で2位を維持している。すぐに視線を欧州の戦いへ切り替え、コンパニ監督のチームは火曜夜にチャンピオンズリーグでバイキングと対戦するため敵地へ向かう。
指揮官は、選手たちはこの失望を素早く消化しなければならないと強調した。
「ありがたいことに試合はたくさんある。だから切り替えなければならない」とコンパニ監督は締めくくった。
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