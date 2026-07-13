「感情が湧くのは当然。でも、その先どうする？」――ディエゴ・ルナが語る、W杯代表落選と失望を原動力に変える方法。

ディエゴ・ルナは、マウリシオ・ポチェッティーノ監督が選んだワールドカップ26人の代表に選ばれなかったと知って以来、深く自省を重ねてきた。その過程で、彼は今、あることを率直に認められるようになった。

まず、これは辛い。発表の日も、今も、辛さは変わらない。代表落ちが判明して1か月半が過ぎたが、一日として頭から離れない。避けられないことだった。 報道は続き、質問も絶えない。まだ乗り越えられておらず、馴染み深いはずの痛みが、今回は初めて感じるほど新鮮だ。

第二に、彼は自分の行動にも責任があると感じている。世界が敵だと思ったり、責任を逃れたりするのは簡単だ。しかし、彼はそうせず、自分の選択を省みている。 もっと良いやり方があったと認め、もっとうまく対処できた場面もあったと語る。何より、自分が先走りすぎたことが失敗の原因だったのではないかと考える。

「ワールドカップはまさにその象徴だ」と彼はGOALに語る。「サッカー選手として、ワールドカップに出場すれば、それを達成したとして『チェック』できるものだろう？ 僕にとっては、それは依然として大きな目標であり、2030年の大会に出場できるよう、これから4年間、全力を尽くすつもりだ。だが、その中には小さな目標もあるんだ。」 あれが目標、これが目標と先走りすぎた。本当は日々の小さな目標が大切だと気づいた。

その気づきから、彼は「行き先」ではなく「どうたどり着くか」を再考し始めた。

以前は心から信じて行動できていなかった。ただ「これが目標だ」「この方法でいく」と口にするだけだった。違う。大切なのは明日、トレーニングで最高の選手になることだ。来週は試合で最高のコンディションを作り、90分間プレーしてチームに貢献することだ。毎日実践し、規律を守る。 そうすれば2030年の舞台に立てる可能性が高まると彼は語る。大切なのは、口先だけでなく、小さな目標を立て、規律を守り、行動し続けることだ。」

そのプロセスは今始まったのではなく、数週間前から続いている。振り返りの真の目的はそれだったのだ。 ただ、その学びをまだ行動に移せていないのが難しい。この夏がキャリアの分かれ目だと思われていたし、今もその可能性はある。だが、最も重要な瞬間は、サッカーに打ちのめされた時だった。

動揺もするし感情も揺れる。でもその先はどうする？ 僕は22歳という恵まれた年齢で、うまくいけばもっと多くのワールドカップに出られる。この世界がどう回っているかを学び、何も与えられてはいないと理解した。こういうことは起こり得る。 だから、高いレベルでプレーするために、心と体を正しく整える必要がある」

「それはもう過去のことだ」と彼は続ける。「起きたことは起きた。だから、これからどうする？ 僕たちは前へ進み、それが現実になるまで努力し続けるんだ。」

ただ、前を向く前に、22歳のレアル・ソルトレイク所属のスターは立ち止まり、謙虚になり、この夏の結果を受け入れる時間が必要だった。