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Diego Luna, RSLGOAL
Ryan Tolmich

翻訳者：

「感情が湧くのは当然。でも、その先どうする？」――ディエゴ・ルナが語る、W杯代表落選と失望を原動力に変える方法。

Analysis
アメリカ合衆国
ディエゴ・ルナ
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M. Pochettino

ディエゴ・ルナはGOALのインタビューで、ワールドカップ出場を逃した悔しさとそこから得た教訓を語った。さらに、より良い選手になるには日々の取り組みを変える必要があると述べた。

ディエゴ・ルナは、マウリシオ・ポチェッティーノ監督が選んだワールドカップ26人の代表に選ばれなかったと知って以来、深く自省を重ねてきた。その過程で、彼は今、あることを率直に認められるようになった。

まず、これは辛い。発表の日も、今も、辛さは変わらない。代表落ちが判明して1か月半が過ぎたが、一日として頭から離れない。避けられないことだった。 報道は続き、質問も絶えない。まだ乗り越えられておらず、馴染み深いはずの痛みが、今回は初めて感じるほど新鮮だ。

第二に、彼は自分の行動にも責任があると感じている。世界が敵だと思ったり、責任を逃れたりするのは簡単だ。しかし、彼はそうせず、自分の選択を省みている。 もっと良いやり方があったと認め、もっとうまく対処できた場面もあったと語る。何より、自分が先走りすぎたことが失敗の原因だったのではないかと考える。

「ワールドカップはまさにその象徴だ」と彼はGOALに語る。「サッカー選手として、ワールドカップに出場すれば、それを達成したとして『チェック』できるものだろう？ 僕にとっては、それは依然として大きな目標であり、2030年の大会に出場できるよう、これから4年間、全力を尽くすつもりだ。だが、その中には小さな目標もあるんだ。」 あれが目標、これが目標と先走りすぎた。本当は日々の小さな目標が大切だと気づいた。

その気づきから、彼は「行き先」ではなく「どうたどり着くか」を再考し始めた。

以前は心から信じて行動できていなかった。ただ「これが目標だ」「この方法でいく」と口にするだけだった。違う。大切なのは明日、トレーニングで最高の選手になることだ。来週は試合で最高のコンディションを作り、90分間プレーしてチームに貢献することだ。毎日実践し、規律を守る。 そうすれば2030年の舞台に立てる可能性が高まると彼は語る。大切なのは、口先だけでなく、小さな目標を立て、規律を守り、行動し続けることだ。」

そのプロセスは今始まったのではなく、数週間前から続いている。振り返りの真の目的はそれだったのだ。 ただ、その学びをまだ行動に移せていないのが難しい。この夏がキャリアの分かれ目だと思われていたし、今もその可能性はある。だが、最も重要な瞬間は、サッカーに打ちのめされた時だった。

動揺もするし感情も揺れる。でもその先はどうする？ 僕は22歳という恵まれた年齢で、うまくいけばもっと多くのワールドカップに出られる。この世界がどう回っているかを学び、何も与えられてはいないと理解した。こういうことは起こり得る。 だから、高いレベルでプレーするために、心と体を正しく整える必要がある」

「それはもう過去のことだ」と彼は続ける。「起きたことは起きた。だから、これからどうする？ 僕たちは前へ進み、それが現実になるまで努力し続けるんだ。」

ただ、前を向く前に、22歳のレアル・ソルトレイク所属のスターは立ち止まり、謙虚になり、この夏の結果を受け入れる時間が必要だった。

  • Diego Luna, USMNT new kitNike

    その理由

    米国男子代表がワールドカップで敗退してから1週間がたった今も、ルナが代表から外されたことは最大の話題だ。ワールドカップに向けた1年間、このMFは米国サッカーのブレイクスターとなった。鼻を骨折しながらもプレーする姿は、粘り強いスタイルと代表のあるべき姿を象徴していた。 2025年末までに代表戦17試合に出場し、候補選手中で最多だった。最後の代表戦はウルグアイ戦（5－1）で、彼は得点を挙げた。その後、W杯キャンペーンの顔としても活躍したため、不在は大きな衝撃となった。

    「周囲の騒ぎは尋常じゃない」と彼は語る。「注目を浴びるし、調子が良い時は最高だ！でも、調子が悪い時は、本当に、本当にひどいことになる。 僕にとっては、そのバランスを理解し、安定した心構えを保ち、物事に振り回されないことが大切だ。それが一番大事なことなんだ。良い時も悪い時も、バランスの取れた心構えを持つこと。良い状態が永遠に続くわけじゃないし、悪い状態も永遠に続くわけじゃないから。」

    「去年を見ればわかる。2025年は僕、ディエゴ・ルナ一色だった」と彼は付け加える。「メディアの報道や写真、すべてがそうだった。21歳の僕にとっては『うわっ、すごい！』という感じだった。でも、すべてが学びの経験だ。」

    彼の人生を変えたのは、怪我でMLSシーズンの出遅れと3月の合宿欠場だった。それでも本大会出場は確実視されていた。しかし彼は選ばれなかった。代表メンバーが公式発表前に流出した際、最大の話題はルナの不在だった。

    その後、USMNTのマウリシオ・ポチェッティーノ監督は選考理由を問われた。彼は選ばれた選手への敬意から落選理由を明言しないと言い、また、公平性を保ち選手自身が結果を受け止める時間を与えるため、落選した選手には連絡しない方針を取った。

    ルナには、その会話の機会が訪れることになるだろう。選出されなかった理由の一部は推測できるものの、それでも話し合いたい点は残っている。

    代表落ちの理由はコーチ陣や連盟が決めること。ウルグアイとの親善試合以降、スタッフとは一切話していないし連絡もない。 彼らには彼らの事情がある。連盟の業務に追われていたのだろう。今は自分がやるべきことに集中する。

    「連絡をくれる時が来れば、私はいつでも耳を傾ける。今は練習に集中するだけだ」

    ただ、仕事に戻る前に、ルナはこの状況をまず受け入れる必要があった。以前似た落ち込みを経験していたことが、ある意味助けになった。

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  • Final - Gold Cup 2025Getty Images Sport

    どこか懐かしい感覚

    ルナにとって、これは初めてのサッカーでの挫折ではなかった。今回が最も大きな挫折ではあったが、初めてではない。彼は以前もメンバーから外された経験があり、その仕組みを熟知している。

    ユース時代にはサンノゼ・アースクエイクスに拒否された。近隣のサニーベール出身で、小柄ながら肩幅の広い彼に、チームは将来性を見いだせなかった。 2024年、MLSオールスターに選ばれ年間最優秀若手選手賞も取った飛躍のシーズンにもかかわらず、米国オリンピック代表から外された。彼の人生は常に周囲から好かれるタイプではなかったことが、今の彼を形作っている。

    「現実的に、それが私の人生です」と彼は語る。「私を疑う人、嫌う人、意見に同意しない人、あり方を好まない人はいました。それでも、自分と向き合い、自分を信じて努力してきた結果、ここまで来れました。

    「悔しい瞬間もあるし、苛立ちも感じる。でも、それは下された決定だ。特にこのレベルでは、その決定に自分を定義させてはいけない。」

    その心構えで、ルナはW杯代表落選が夏のすべてを左右しないよう努めた。では、この「呪い」をどう「祝福」に変えたのか？ 答えは家族だった。

  • 一味違う夏

    ルナがプロデビューしたのはエルパソだった。アースクエイクスのアカデミーを卒業後、バルセロナのアリゾナ・レジデンシーを経てエルパソ・ロコモーティブに加入した。1年余りでレアル・ソルトレイクからオファーを受け、その後も多忙でこのテキサスの街に戻る機会はほとんどなかった。

    W杯の休養中にようやく再訪した。

    「10代前半の自分を形作ってくれた人たちに再会できて最高だった」と彼は語る。「街に出るとレストランで顔を覚えてもらったり、ファンに囲まれたりして、すべてが始まった場所に戻れたことが本当にうれしかった」

    それ以上に貴重だったのは家族との時間だ。クラブや代表の試合や合宿で忙しいサッカー選手には、オフはほとんどない。しかしこの夏は予定がなく、ルナは久々に家族と過ごし、その時間を最大限に楽しんだ。



    「息子や愛する人たちと過ごせたのは幸せでしたが、母国でのワールドカップは一生に一度のチャンス。精神的にはつらかったものの、人生は続く。それに気づくことが大切なんです」とルナは語った。 「家族との時間を台無しにするか、状況を理解して『そういうものなんだ』と受け止め、今を楽しむか。

    「この時間を有意義に過ごそうと決めた。つまり、愛する人たちと、特に家族と早朝を共に過ごすこと。これはめったにない機会だ。確かに大変だったが、この夏を通じて、サッカーがしばらくメインではない生活がどんなものか理解できた」

    父親になったことも、友人たちとの時間もうまく切り替える助けになった。代表落選を初めて公に語ったのは人気YouTuber「チコス・トキシコス」との対談で、彼らはルナの状況を冗談のネタにし、「この夏は自由なんだって？」とからかった。CMや電話のジョーク、メキシコ代表の方が良かったのではというツッコミも飛んだ

    こうした冗談が彼を救った。時には笑いが最高の薬になる。

    友達と遊べば、彼らが本気でないのは分かるが、それでも楽しい。うまくいかない状況からも、将来に活かせる思い出が生まれる。僕はそう受け止めている。 物事を正しい視点で捉えるんだ。変えることなんてできないんだから、それを受け入れて、笑って済ませればいいじゃないか？ そうして、二度と同じことが起きないように努力し続けるんだ。」

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  • Luna AudiAudi

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    ワールドカップ出場を逃しても、生活はすぐ元に戻る。彼は今もMLSの顔であり、この夏はアウディのキャンペーン「The Driven」に起用された騒動後も、むしろ以前より存在感を強めている。

    今、ルナは「ミニプレシーズン」と呼ぶ準備期間を経てRSLへの復帰を目前にしている。この夏について十分に語った彼だが、ピッチに戻って初めてその言葉を証明できる。そして、この出来事を完全に過去のものにできるのだ。

    「プレーしたい」と彼は言う。「長い休みだった。それが今回の出来事の中で一番つらかった」。 練習すらできなかった。ただ一人、ピッチに出て「さあ、やるぞ」と突き動かされていた。外の世界やメディアが何を言おうと構わない。今は実力を示し、高いレベルでプレーし、そのチャンスを掴むことだけが大切だ。

    すべてはマインドセットだ。これを原動力にして、次のチャンスへ集中する。

    そのとき、USMNTのユニフォームを着る彼は、以前とは別人のような選手になっているだろう。謙虚さを学び、心身ともに強くなり、さらに強いモチベーションを持つ選手に。

    ルナの人生は、この夏、望んだ形ではなかったものの、確実に変わった。彼自身も変わったのだ。

    「あまり深くは語りたくない」と彼は結ぶ。「すべてを公にしたくないからだ。ただ、サッカー以外の事情でパフォーマンスが落ちることもある。プロとしてピッチ外とピッチ内のバランスを保つ大切さを学んだ」。

    サッカー以外のことがうまくいかないときは、切り替える方法を見つけなければならない。ピッチに立っているときは、自由な気持ちでいなければならない。 頭を切り替えて、ピッチを離れたときにこそ問題に向き合う。混沌に見えるかもしれないが、一つずつ処理するだけだ。ピッチに立つときは頭を空っぽにし、自分を楽しみ、プレーに集中する。」

    その切り替えを、ルナは今も学び続けている。人生が困難になるタイミングはコントロールできないが、そうした問題をピッチに持ち込んではいけないと、彼は理解し始めている。

    「今も取り組んでいるところだ。人生はジェットコースターだから、切り替えが大切。それができれば最高パフォーマンスを発揮し、キャリアの頂点に立てる。どこへ導かれようとも、未来が楽しみだ」


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