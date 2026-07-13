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Diego Luna, RSLGOAL
Ryan Tolmich

翻訳者：

「感情が湧くのは当然。でも、これからどうする？」――ディエゴ・ルナが語る、ワールドカップ代表落選と失望を原動力に変える方法。

Analysis
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M. Pochettino

ディエゴ・ルナはGOALのインタビューで、ワールドカップ出場を逃した悔しさとそこから得た教訓を語った。また、より良い選手になるには日々の取り組みを変える必要があると述べた。

ディエゴ・ルナは、マウリシオ・ポチェッティーノ監督が選んだワールドカップ26人の代表に選ばれなかったことを知って以来、深く自省を重ねてきた。その過程で、彼はいくつかのことに気づき、今や率直に認めることができる。

まず、これは辛い。その日は辛く、今も辛い。21歳のMFが米国代表のW杯メンバーから外れてから1か月半以上たったが、頭から離れない日はない。避けられないことだった。 報道は続き、質問も絶えない。まだ乗り越えられておらず、その痛みは馴染み深いのに、同時に初めての感覚だ。

第二に、彼は自分の行動にも責任があると感じている。世界が自分に敵対している、責任を負う必要はないと考えるのは簡単だ。しかし、彼はそうしない道を選んだ。 もっと違うやり方があったと認め、もっとうまく対処できた場面もあったと感じる。何より、自分が先走ったことがすべてを台無しにしたのではないかと考える。

「ワールドカップはまさにその象徴だ」と、アウディ『The Driven』キャンペーンの一環でGOALに語った。「サッカー選手として、ワールドカップに出場すれば『達成』の印を付けられるはずだ」と。僕にとってはまだ大きな目標で、2030年大会に出場できるよう、この4年間全力で取り組む。その過程には小さな目標もある。 あれが目標、これが目標と先走りすぎたのかもしれない。本当に大切なのは、日々の小さな目標だ。

その気づきから、彼は「行き先」ではなく「どうたどり着くか」を再考し始めた。

以前は心から信じ、行動できていなかった。ただ「これが目標だ」「この方法でいく」と口にするだけだった。違う。大切なのは明日、トレーニングで最高の選手になることだ。来週は試合にベストな状態で臨み、90分間プレーしてチームに貢献することだ。毎日実践し、規律を守る。 そうすれば2030年の舞台に立てる可能性が高まると考えています。大切なのは、口にするだけじゃなく、小さな目標を立て、規律を守り、行動し続けることです。」

そのプロセスは今始まったのではなく、数週間前から始まっている。振り返りの真の目的はそれだったのだ。 ただ、このプロセスで最も難しいのは、ルナが学んだことをまだすべて実践できていないことだ。長い間、この夏が彼のサッカーキャリアを左右すると考えられており、今もその可能性はある。しかし、決定的な瞬間は、サッカーが彼をどん底に突き落とした時に訪れた。

動揺もするし感情も揺れる。でもその先はどうする？ 僕は22歳という恵まれた年齢で、うまくいけばもっと多くのワールドカップに出られる。この世界がどう回っているかを学び、何も与えられてはいないと理解した。こういうことは起こり得る。 だから、高いレベルでプレーするために、心と体を正しく整える必要がある。」

「それはもう過去のことだ」と彼は続ける。「起きたことは起きた。だから、これからどうする？ 僕たちは前へ進み、それが現実になるまで努力し続けるんだ。」

ただ、前を向く前に、22歳のレアル・ソルトレイク所属のスターは立ち止まり、謙虚になり、この夏の結末を受け入れる必要があった。

  • Diego Luna, USMNT new kitNike

    その理由

    米国男子代表がW杯で敗退してから1週間がたった今も、ルナが代表から外されたことは最大の話題だ。W杯までの1年間、このMFは米国サッカーのブレイクスターとなった。鼻を骨折しながらもプレーする姿は、粘り強いスタイルと「代表のあるべき姿」を象徴した。 2025年末までに代表戦17試合に出場し、候補選手中で最多だった。最後の代表戦はウルグアイ戦（5－1）で、彼は得点を挙げた。その後、W杯キャンペーンの顔としても活躍したため、不在は大きな衝撃となった。

    「周囲の騒ぎは尋常じゃない」と彼は語る。「注目を浴びるし、調子が良い時は最高だ！でも、調子が悪い時は、本当に、本当にひどいことになる。 僕にとっては、そのバランスを理解し、安定した心構えを保ち、物事に振り回されないことが大切だ。それが一番大事なことなんだ。良い時も悪い時も、バランスの取れた心構えを持つこと。良い状態が永遠に続くわけじゃないし、悪い状態も永遠に続くわけじゃないから。」

    「去年を見ればわかる。2025年は僕、ディエゴ・ルナ一色だった。メディアの報道や写真、すべてがそうだった。21歳の僕には『うわっ、すごい！』という感じだった。でも、すべてが学びだ」

    彼の人生を変えたのは、怪我でMLSシーズンの出遅れと3月の合宿欠場だった。それでも本大会での活躍が期待されていたが、彼は選ばれなかった。代表メンバーが公式発表前にリークされた際、最大の話題はルナの不在だった。

    その後、USMNTのマウリシオ・ポチェッティーノ監督は選考理由を問われた。彼は選ばれた選手への敬意から落選理由を明言しないと言い、また贔屓を避けるため、選手たちが自主的に結果を受け止められるよう、落選した選手には連絡しない方針を取った。

    ルナには、その会話の機会が訪れることになるだろう。選出されなかった理由の一部は推測できるものの、それでも話し合いたい点は残っている。

    代表落選の理由はコーチングスタッフや連盟が決めること。ウルグアイとの親善試合以降、スタッフとは一切話していないし連絡もない。 彼らには彼らの事情がある。連盟の業務に追われていたのだろう。今は自分がやるべきことに集中する。

    「連絡をくれたら耳を傾ける。今は練習に集中するだけだ」

    ただ、仕事に戻る前に、ルナはこの状況をまず受け入れる必要があった。以前似た落ち込みを経験していたことが、ある意味助けになった。

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  • Final - Gold Cup 2025Getty Images Sport

    どこか懐かしい感覚

    ルナにとって、これは初めてのサッカーでの挫折ではなかった。今回が最も大きな挫折ではあったが、初めてのことではない。彼は以前にもメンバーから外された経験があり、こうした仕組みをよく知っている。

    ユース時代にはサンノゼ・アースクエイクスに拒否された。近隣のサニーベール出身で、小柄ながら肩幅の広い彼に、チームは将来性を見いだせなかった。 2024年にはMLSオールスターに選ばれ、年間最優秀若手選手賞も受賞したが、それでも米国オリンピック代表から外された。彼の人生は、常に周囲に認められるわけではなかった。その経験が、今の彼を鍛えた。

    「現実的に言えば、それは私の人生そのものです」と彼は語る。「私を疑う人たちはいました。私を嫌う人、私の意見に同意しない人、私のあり方を好まない人もいました。それが私の人生そのものでした。でも、自分自身と向き合い、自分自身を信じて努力してきた結果、ここまで来ることができたのです。

    「悔しい瞬間もあるし、苛立ちも感じる。でも、それは下された決定だ。特にこのレベルでは、その決定に自分を定義させてはいけない。」

    その心構えで、ルナはW杯代表落選が夏のすべてを左右しないよう努めた。では、この「呪い」をどう「祝福」に変えたのか？ 答えは家族だった。

  • 一味違う夏

    ルナがプロデビューしたのはエルパソだった。アースクエイクスのアカデミーを卒業後、バルセロナのアリゾナ・レジデンシーを経てエルパソ・ロコモーティブに加入した。1年余りでレアル・ソルトレイクからオファーを受け、その後も多忙でこのテキサスの街に戻る機会はほとんどなかった。

    W杯の休養中にようやく再訪した。

    「10代前半の自分を形作ってくれた人たちに再会できて本当に良かった」と彼は語る。「街に出るとレストランで顔を覚えてもらったり、ファンに囲まれたりして温かく迎えられた。すべてが始まった場所に戻れたのは最高の経験だった」

    それ以上に貴重だったのは家族との時間だ。サッカー選手はクラブや代表の活動で家族と過ごす機会が少ない。いつも次の練習や試合、合宿が待っている。この夏は久々に予定が空いたため、ルナはすぐに予定を調整し、その時間を最大限に活用した。



    「息子や愛する人たちと過ごせたのは幸せだった。でも母国でのワールドカップに出場できるのは一生に一度のチャンス。精神的には厳しかったが、人生は続く。それに気づくことが大切だ」とルナは語った。 「家族との時間を台無しにするか、状況を理解して『そういうもの』と受け止め、今を楽しむか、どちらかだ。

    「この時間を有意義に過ごそうと決めた。つまり、愛する人たちと、特に家族と早朝を共に過ごすこと。これはめったにない機会だ。確かに大変だったが、この夏を通じて、サッカーがしばらくメインではない生活がどんなものか理解できた」

    父親になったことも、友人たちとの時間もうまく切り替える助けになった。代表落選を初めて公に語ったのは人気YouTuber「チコス・トキシコス」との対談で、彼らはルナの状況を容赦なく冗談のネタにした。「この夏は暇なんだって？」というジョークに始まり、CMや電話の話題、メキシコ代表を選んだ方が良かったのではというからかいが続いた

    こうした冗談が彼を救った。時には、笑いこそ最高の薬になる。

    友達と遊べば、彼らが本気でないのは分かるが、それでも楽しい。うまくいかない状況からも、将来に活かせる思い出が生まれる。僕はそう受け止めている。 物事を正しい視点で捉えるんだ。変えられないなら受け入れて、笑って済ませばいい。そして、同じことが起きないよう努力し続けるんだ。」

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  • Luna AudiAudi

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    ワールドカップに出場できなかったことでもっとも意外なのは、その直後すぐに日常に戻ってしまうことだ。彼は依然としてMLSの顔であり、最近もリーグのCM「We'll take it from here」に出演したさまざまな出来事があったにもかかわらず、ルナは人々にとってある種の象徴であり続けており、おそらく以前よりもその存在感は強まっている。

    そして今、ルナは「ミニプレシーズン」と呼ぶ準備期間を経てRSLへの復帰を目前にしている。夏に抱えた思いをすべて語った彼にとって、ピッチに戻り行動で示すことが初めて本当の区切りとなる。

    「プレーしたい」と彼は言う。「長い休みだった。それが、この一連の出来事の中で断然最も辛かった部分だと思う。 練習すらできなかった。ただ一人、ピッチに出て「さあ、やるぞ」と突き動かされていた。外の世界やメディアが何を言おうと構わない。今は実力を示し、高いレベルでプレーし、そのチャンスを掴むことだけだ。

    すべてはマインドセットだ。これを原動力にして、次のチャンスへ集中する。

    そのとき、USMNTのユニフォームを着る彼は、以前とは別人のような選手になっているだろう。謙虚さを学び、心身ともに強くなり、より強い意欲に燃える選手に。

    ルナの人生は、この夏、望んだ形ではなかったものの、確実に変わった。彼自身も変わったのだ。

    「あまり深くは語りたくない」と彼は締めくくる。「すべてを公にしたくないからだ。ただ、サッカー以外の特定の状況のせいで、自分のパフォーマンスが十分でないこともある。良いプロ選手であるためには、ピッチ外とピッチ上の生活のバランスを取ることが重要だと理解することだ。それが、私が最近学んだことの一つだ。

    サッカー以外のことがうまくいかないときは、切り替える方法を見つけなければならない。ピッチに立っているときは、自由な気分でいなければならない。 頭を切り替えて、ピッチを離れたときに初めて問題に向き合える。混沌に見えるかもしれないが、一つずつ処理するだけだ。ピッチに立つときは頭を空っぽにし、自分を信じて楽しむべきだ。」

    その切り替えをルナは今も学び続けている。人生が難しくなるタイミングはコントロールできないが、その困難をピッチに持ち込んではいけないと彼は理解し始めている。

    「今も取り組んでいるところだ。人生はジェットコースターだから、切り替えが大切。それができれば最高パフォーマンスを発揮し、キャリアの頂点に立てる。どこへ導かれようとも、未来が楽しみだ」


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