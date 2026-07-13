ディエゴ・ルナは、マウリシオ・ポチェッティーノ監督が選んだワールドカップ26人の代表に選ばれなかったことを知って以来、深く自省を重ねてきた。その過程で、彼はいくつかのことに気づき、今や率直に認めることができる。

まず、これは辛い。その日は辛く、今も辛い。21歳のMFが米国代表のW杯メンバーから外れてから1か月半以上たったが、頭から離れない日はない。避けられないことだった。 報道は続き、質問も絶えない。まだ乗り越えられておらず、その痛みは馴染み深いのに、同時に初めての感覚だ。

第二に、彼は自分の行動にも責任があると感じている。世界が自分に敵対している、責任を負う必要はないと考えるのは簡単だ。しかし、彼はそうしない道を選んだ。 もっと違うやり方があったと認め、もっとうまく対処できた場面もあったと感じる。何より、自分が先走ったことがすべてを台無しにしたのではないかと考える。

「ワールドカップはまさにその象徴だ」と、アウディ『The Driven』キャンペーンの一環でGOALに語った。「サッカー選手として、ワールドカップに出場すれば『達成』の印を付けられるはずだ」と。僕にとってはまだ大きな目標で、2030年大会に出場できるよう、この4年間全力で取り組む。その過程には小さな目標もある。 あれが目標、これが目標と先走りすぎたのかもしれない。本当に大切なのは、日々の小さな目標だ。

その気づきから、彼は「行き先」ではなく「どうたどり着くか」を再考し始めた。

以前は心から信じ、行動できていなかった。ただ「これが目標だ」「この方法でいく」と口にするだけだった。違う。大切なのは明日、トレーニングで最高の選手になることだ。来週は試合にベストな状態で臨み、90分間プレーしてチームに貢献することだ。毎日実践し、規律を守る。 そうすれば2030年の舞台に立てる可能性が高まると考えています。大切なのは、口にするだけじゃなく、小さな目標を立て、規律を守り、行動し続けることです。」

そのプロセスは今始まったのではなく、数週間前から始まっている。振り返りの真の目的はそれだったのだ。 ただ、このプロセスで最も難しいのは、ルナが学んだことをまだすべて実践できていないことだ。長い間、この夏が彼のサッカーキャリアを左右すると考えられており、今もその可能性はある。しかし、決定的な瞬間は、サッカーが彼をどん底に突き落とした時に訪れた。

動揺もするし感情も揺れる。でもその先はどうする？ 僕は22歳という恵まれた年齢で、うまくいけばもっと多くのワールドカップに出られる。この世界がどう回っているかを学び、何も与えられてはいないと理解した。こういうことは起こり得る。 だから、高いレベルでプレーするために、心と体を正しく整える必要がある。」

「それはもう過去のことだ」と彼は続ける。「起きたことは起きた。だから、これからどうする？ 僕たちは前へ進み、それが現実になるまで努力し続けるんだ。」

ただ、前を向く前に、22歳のレアル・ソルトレイク所属のスターは立ち止まり、謙虚になり、この夏の結末を受け入れる必要があった。