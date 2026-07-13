ディエゴ・ルナは、マウリシオ・ポチェッティーノ監督が選んだワールドカップ26人の代表に選ばれなかったと知って以来、深く自省を重ねてきた。その過程で、彼はいくつかのことに気づき、今や率直に認めることができる。

まず、これはとてもつらい。発表の日も、今も、つらさは変わらない。代表落ちが判明してから1か月半以上たったが、一日も頭から離れたことがない。避けられないことだった。 報道は続き、質問も絶えない。まだ乗り越えられておらず、痛みは馴染み深いのに、同時に初めての感覚だ。

第二に、彼は自分の行動にも責任があると感じている。世界が敵だと思ったり、責任を逃れたりするのは簡単だ。しかし、彼はそうせず、自分の選択を省みている。 もっと違うやり方があったと彼は認める。もっとうまく対処できた場面もある。何より、自分が先走ったことが失敗の原因だったのではないかと考える。

「ワールドカップはまさにその象徴だ」と、彼はアウディの『The Driven』キャンペーンの一環としてGOALに語った。「サッカー選手として、ワールドカップに出場すれば、それを達成したとして『チェック』できるものだろう？」と。僕にとっては、それは依然として大きな目標であり、2030年の大会に出場できるよう、これから4年間、全力を尽くさなければならない。だが、その中には小さな目標もある。 あれが目標、これが目標と先走りすぎたのかもしれない。本当に大事なのは、日々の小さな目標だ。

その気づきから、彼は「行き先」ではなく「どうたどり着くか」を再考し始めた。

以前は心から信じ、行動できていなかった。ただ「これが目標だ」「この方法でいく」と口にするだけだった。違う。大切なのは明日、トレーニングで最高の選手になることだ。来週は試合で最高のコンディションを作り、90分間プレーしてチームに貢献することだ。毎日実践し、規律を守る。 そうすれば2030年の舞台に立てる可能性が高まると彼は語る。大切なのは、口先だけでなく、小さな目標を立て、規律を守り、行動し続けることだ。」

そのプロセスは今始まったのではなく、数週間前から始まっている。振り返りの真の目的はそれだったのだ。 ただ、その学びをまだ行動に移せていないことが、このプロセスで最も難しい点だ。長い間、この夏が彼のサッカーキャリアを左右すると考えられており、今もその可能性はある。しかし、真の転機が訪れたのは、サッカーが彼をどん底に突き落とした瞬間だった。

動揺もするし感情も揺れる。でもその先はどうする？ 僕は22歳と若く、うまくいけばもっと多くのワールドカップに出られる。この世界がどう機能するか、何も与えられていないかを学んだ。こういうことは起こり得る。 だから、高いレベルでプレーできるよう、心と体を正しく整える必要がある」

「それはもう過去のことだ」と彼は続ける。「起きたことは起きた。だから、これからどうする？ 僕たちは前へ進み、それが現実になるまで努力し続けるんだ。」

ただ、前を向く前に、22歳のレアル・ソルトレイク所属のスターは立ち止まり、謙虚になり、この夏の結果を受け入れる必要があった。