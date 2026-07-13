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Diego Luna, RSLGOAL
Ryan Tolmich

翻訳者：

「感情が湧くのは当然だ。でも、その先どうする？」――ディエゴ・ルナが語る、米国男子代表のワールドカップ落選、厳しい現実、そして失望を原動力に変えること。

Analysis
アメリカ合衆国
ディエゴ・ルナ
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M. Pochettino

ディエゴ・ルナはGOALのインタビューで、ワールドカップ出場を逃した悔しさとそこから得た教訓を語った。彼は、より優れた選手になるには日々の取り組みを変える必要があると述べた。

ディエゴ・ルナは、マウリシオ・ポチェッティーノ監督が選んだワールドカップ26人の代表に選ばれなかったと知って以来、深く自省を重ねてきた。その過程で、彼はいくつかのことに気づき、今や率直に認めることができる。

まず、これはとてもつらい。発表の日も、今も、つらさは変わらない。代表落ちが判明してから1か月半以上たったが、一日も頭から離れたことがない。避けられないことだった。 報道は続き、質問も絶えない。まだ乗り越えられておらず、痛みは馴染み深いのに、同時に初めての感覚だ。

第二に、彼は自分の行動にも責任があると感じている。世界が敵だと思ったり、責任を逃れたりするのは簡単だ。しかし、彼はそうせず、自分の選択を省みている。 もっと違うやり方があったと彼は認める。もっとうまく対処できた場面もある。何より、自分が先走ったことが失敗の原因だったのではないかと考える。

「ワールドカップはまさにその象徴だ」と、彼はアウディの『The Driven』キャンペーンの一環としてGOALに語った。「サッカー選手として、ワールドカップに出場すれば、それを達成したとして『チェック』できるものだろう？」と。僕にとっては、それは依然として大きな目標であり、2030年の大会に出場できるよう、これから4年間、全力を尽くさなければならない。だが、その中には小さな目標もある。 あれが目標、これが目標と先走りすぎたのかもしれない。本当に大事なのは、日々の小さな目標だ。

その気づきから、彼は「行き先」ではなく「どうたどり着くか」を再考し始めた。

以前は心から信じ、行動できていなかった。ただ「これが目標だ」「この方法でいく」と口にするだけだった。違う。大切なのは明日、トレーニングで最高の選手になることだ。来週は試合で最高のコンディションを作り、90分間プレーしてチームに貢献することだ。毎日実践し、規律を守る。 そうすれば2030年の舞台に立てる可能性が高まると彼は語る。大切なのは、口先だけでなく、小さな目標を立て、規律を守り、行動し続けることだ。」

そのプロセスは今始まったのではなく、数週間前から始まっている。振り返りの真の目的はそれだったのだ。 ただ、その学びをまだ行動に移せていないことが、このプロセスで最も難しい点だ。長い間、この夏が彼のサッカーキャリアを左右すると考えられており、今もその可能性はある。しかし、真の転機が訪れたのは、サッカーが彼をどん底に突き落とした瞬間だった。

動揺もするし感情も揺れる。でもその先はどうする？ 僕は22歳と若く、うまくいけばもっと多くのワールドカップに出られる。この世界がどう機能するか、何も与えられていないかを学んだ。こういうことは起こり得る。 だから、高いレベルでプレーできるよう、心と体を正しく整える必要がある」

「それはもう過去のことだ」と彼は続ける。「起きたことは起きた。だから、これからどうする？ 僕たちは前へ進み、それが現実になるまで努力し続けるんだ。」

ただ、前を向く前に、22歳のレアル・ソルトレイク所属のスターは立ち止まり、謙虚になり、この夏の結果を受け入れる必要があった。

  • Diego Luna, USMNT new kitNike

    その理由

    米国男子代表がワールドカップで敗退してから1週間がたった今も、ルナが代表から外されたことは最大の話題だ。ワールドカップに向けた1年間、このMFは米国サッカーのブレイクスターとなった。鼻を骨折しながらもプレーする姿は、粘り強いスタイルと代表のあるべき姿を象徴していた。 2025年末までに代表17試合に出場し、候補選手中で最多だった。最後の試合はウルグアイ戦（5－1）で得点を挙げた。その後、W杯キャンペーンの顔としても活躍したため、不在は大きな衝撃となった。

    「周囲の騒ぎは尋常じゃない」と彼は語る。「注目を浴びるし、調子が良い時は最高だ！でも、調子が悪い時は、本当に、本当にひどいことになる。 僕にとっては、そのバランスを理解し、安定した心構えを保ち、物事に振り回されないことが大切だ。それが一番大事なことなんだ。良い時も悪い時も、バランスの取れた心構えを持つこと。良い状態が永遠に続くわけじゃないし、悪い状態も永遠に続くわけじゃないから。」

    「去年を見ればわかる。2025年は僕、ディエゴ・ルナ一色だった。メディアの報道や写真、すべてがそうだった。21歳の僕にとっては『うわっ、すごい！』という感じだった。でも、すべてが学びだ」

    彼の人生を変えたのは、怪我でMLSシーズンの出遅れと3月の合宿欠場だった。それでも本大会での活躍が期待されていたが、彼は選ばれなかった。代表メンバーが公式発表前にリークされた際、最大の話題となったのはルナの不在だった。

    その後、USMNTのマウリシオ・ポチェッティーノ監督は選考理由を問われた。彼は選ばれた選手への敬意から落選理由を明言せず、また、公平性を保ち選手に時間を与えるため、落選した選手には連絡しない方針を取った。

    ルナには、その会話の機会が訪れることになるだろう。選出されなかった理由の一部は推測できるものの、それでも話し合いたい点は残っている。

    代表落選の理由はコーチングスタッフや連盟が決めること。ウルグアイとの親善試合以降、スタッフとは一切話していないし連絡もない。 僕としては、あるがままのことだし、彼らには彼らの事情がある。彼らは連盟のためにやるべきことに忙しかったし、今は僕がやるべきことをやる番だ。

    「連絡があればいつでも耳を傾ける。今は練習に集中するだけだ」

    ただ、仕事に戻る前に、ルナはこの状況をまず受け入れる必要があった。以前似た落ち込みを経験していたことが、ある意味助けになった。

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  • Final - Gold Cup 2025Getty Images Sport

    どこか懐かしい感覚

    ルナにとって、これは初めてのサッカーでの挫折ではなかった。今回が最も大きな挫折ではあったが、初めてではない。彼は以前もメンバーから外された経験があり、こうした仕組みを熟知している。

    ユース時代にはサンノゼ・アースクエイクスから拒否された。近隣のサニーベール出身で、小柄ながら肩幅の広い彼に、チームは将来性を見いだせなかった。 2024年にはMLSオールスターに選ばれ、年間最優秀若手選手賞も獲得したが、それでも米国オリンピック代表から外された。彼の人生は、常に周囲に認められなくても自分を信じて努力し続ける物語だ。

    「現実的に言えば、それは私の人生そのものです」と彼は語る。「私を疑う人たちはいました。私を嫌う人、私の意見に同意しない人、私のあり方を好まない人もいました。それが私の人生そのものでした。でも、自分自身と向き合い、自分自身を信じて努力してきたおかげで、ここまで来ることができたのです。

    「悔しい瞬間もあるし、苛立ちも感じる。でも、それは下された決定だ。特にこのレベルでは、その決定に自分を定義させてはいけない。」

    その心構えで、ルナはW杯代表落選が夏のすべてを左右しないよう努めた。では、この「呪い」を「祝福」に変えるには？ 答えは家族だった。

  • 一味違う夏

    ルナがプロデビューしたのはエルパソだった。アースクエイクスのアカデミーを卒業後、バルセロナのアリゾナ・レジデンシーを経てエルパソ・ロコモティブに加入した。1年余りでレアル・ソルトレイクからオファーを受け、その後多忙でこのテキサスの街に戻る機会はほとんどなかった。

    W杯の休養中にようやく再訪した。

    「10代前半の自分を形作ってくれた人たちに再会できて本当に良かった」と彼は語る。「街に出るとレストランで顔を覚えてもらったり、ファンに囲まれたりして温かく迎えられた。すべてが始まった場所に戻れたのは最高の経験だった」

    それでも、一番貴重だったのは家族との時間だ。サッカー選手はクラブや代表の試合や合宿で忙しい。いつも次の予定が控えている。しかしこの夏は久々に予定が空いたため、ルナはすぐに家族との時間を最優先した。



    「息子や愛する人たちと過ごせたのは幸せでしたが、母国でのワールドカップは一生に一度のチャンス。精神的にはつらかったものの、人生は続く。それに気づくことが大切なんです」とルナは語った。 「家族との時間を台無しにするか、状況を理解して『そういうもの』と受け止め、今を楽しむか。

    「この時間を有意義に過ごそうと決めた。愛する人たちと、特に早朝に家族と過ごすのはめったにない機会だ。辛かったが、サッカーが主役でない日々を体験する良い機会にもなった」

    父親になったことも、友人たちとの時間もあった。代表落選を初めて公に語ったのは、人気YouTuber「チコス・トキシコス」との対談だった。彼らはルナの状況を容赦なくいじった。「この夏は暇なんだって？」。さらにCMや電話の冗談、メキシコ代表の方が良かったのではという茶化しが続いた

    こうした冗談が彼を救った。時には、笑いこそ最高の薬になる。

    「友達と遊べば、彼らが本気でないのは分かるが、それでも楽しい」と彼は言う。「うまくいかない状況でも、将来に活かせる思い出が生まれる。僕はそう受け止めている。 物事を正しい視点で捉えるんだ。変えられないなら受け入れて、笑って済ませばいい。そして、同じことが起きないよう努力し続けるんだ。」

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  • Luna AudiAudi

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    ワールドカップ出場を逃しても、生活はすぐ元に戻る。ルナはMLSの顔であり続け、CM「We'll take it from here」にも出演した彼は人々にとって、以前より強い象徴になっている。

    そして今、ルナは「ミニプレシーズン」と呼ぶ準備期間を経てRSLでの復帰を目指す。夏に抱えた思いをピッチで示し、ようやくこの出来事を過去のものにできるだろう。

    「プレーしたい」と彼は言う。「長い休みだった。それが、この一連の出来事の中で断然最も辛かった部分だと思う。 練習すらできなかった。ただ一人、ピッチに出て「さあ、やるぞ」と突き動かされていた。外やメディアが何を言おうと構わない。今は実力を示し、高いレベルでプレーし、そのチャンスを掴むことが大切だ。

    すべてはマインドセットだ。これを原動力にする。どこへ導かれるかはわからないが、僕にとっては確かに辛かった。大きなチャンスを逃したが、今はシーズンの次の段階に集中し、さらに高め、再びエンブレムを身にまとう機会を得るためにできる限りのことをする。」

    そのとき、USMNTのユニフォームを着る彼は、以前とは別人のような選手になっているだろう。謙虚さを学び、心身ともに強くなり、より強い意欲に燃える選手に。

    ルナの人生は、この夏、望んだ形ではなかったものの、確実に変わった。彼自身も変わったのだ。

    「あまり深くは語りたくない」と彼は締めくくる。「すべてを公にしたくないからだ。ただ、サッカー以外の状況のせいでパフォーマンスが十分でないこともある。良いプロ選手は、ピッチ外とピッチ上の生活のバランスが重要だと理解している。それが、私が最近学んだことの一つだ。

    サッカー以外のことがうまくいかないときは、切り替える方法を見つけ、ピッチでは自由を感じなければならない。 頭を切り替えて、ピッチを離れたときにこそ問題に向き合う。混沌に見えるかもしれないが、一つずつ処理するだけだ。ピッチに立つときは頭を空っぽにし、自分を楽しみ、プレーに集中する。」

    その切り替えをルナはいまも学び続けている。人生が難しくなるタイミングはコントロールできないが、その問題をピッチに持ち込んではならないと彼は理解し始めている。

    「今も取り組んでいるところだ。人生はジェットコースターだから、その切り替えをものにすることが大切なんだ。切り替えができれば最高のパフォーマンスを発揮でき、キャリアの頂点に立てる。それがどこへ導こうと、僕は未来が楽しみだ。」


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