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「感情が大きく動いた」 ジネディーヌ・ジダン、勝利で飾ったフランスでのデビュー戦を喜ぶも、トルコとの粘り強い勝利後に戦術面の「バランス」を要求
ジズーにとって白星発進
フランス代表の総指揮官としてのジダンの船出は、金曜夜のトルコ戦での僅差ながらも大きな意味を持つ1-0の勝利で始まった。敵対的な雰囲気に包まれたコジャエリ・スタドゥムで、フランスはジダンが自身の時代の象徴としたい守備の粘り強さと決定力を示した。決勝点が生まれたのは54分。キリアン・エムバペが代表通算67得点目を突き刺し、2026-27シーズンのUEFAネーションズリーグ初戦で、アウェーのフランスに貴重な勝ち点3をもたらした。ただ、その勝利は主将の負傷という不安材料によって手放しでは喜べないものとなった。主将は得点直後に交代を強いられている。
後半序盤に大黒柱を失いながらも、フランスは終盤にウールジャン・チャクルが退場となったトルコの反撃をしのぎ切った。この勝利により、フランス代表監督が初陣を白星で飾るのは、1994年のエメ・ジャケ以来初となった。奇しくもジャケは、選手時代のジダンをワールドカップ制覇へ導いた人物でもある。
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ジダン、戦術的要求と感情的な復帰を振り返る
試合後に語ったジダンは、この一戦の重みをすぐに認めつつ、自軍が規律を保つ必要性を強調した。ジダンはTF1に対し、「感情は大きい。これは初めてのことであり、勝利でスタートするのは決して簡単ではない。特にここトルコではね。必要な試合はできたと思う。相手にプレーをさせず、かなり高い位置からプレスをかけ、ボール奪回でも非常にアグレッシブだった。ボールを持った時も、正しくプレーする術を分かっていた」と語った。
「一緒にやれたのはわずか3回半のトレーニングセッションだけだったが、それでも多くの興味深い点が見えた。非常に心強いことだ。選手たちが成し遂げたことに満足しているし、このデビューがこのような形になったことをうれしく思う」
戦術的バランスと適応力の極意
個のひらめきと戦術的規律のバランスを取る必要性を強調し、元レアル・マドリー監督は、チームの成功の土台は組織としての堅固さにあると指摘した。自身のチームには試合を決められる個の才能がそろっている一方で、隙を見せないためには強固な集団としての組織を維持することが不可欠だと述べた。最終的には、必要に応じて複数の戦い方に適応できることを示したチームの戦術的多様性に誇りを示した。
「この一戦は、我々がいくつものやり方でプレーできることを示している。それが私にとって重要なことだ」と続けた。「バランスこそがすべての鍵だ。我々にはいつでも違いを生み出せる選手たちがいるが、自分たちがさらされないためにも、強固な集団としての組織を保たなければならない」
「トルコにも敬意を表さなければならない。多くの人は彼らがフィジカル面で落ちると考えていたが、そうはならなかった。トルコは最後まで高い強度を維持した。我々もそれに応えることができ、途中出場の選手たちもピッチに入って完璧に役割を引き継いだ。これは本当に満足のいくことだ」
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主将不在で戦術的な再編を迫られるフランス
ジダンの初陣は勝利で終わったかもしれないが、主将の離脱によって、祝福の夜はフランス代表の今後に不透明さが漂う一夜へと変わった。エムバペ不在はスターティングメンバーに大きな穴を残しており、ジダンが攻撃の選択肢を厚くするため、スタンバイリストから代役を招集するかどうかは依然として不透明である。フランス代表は月曜日にベルギーとのアウェー戦に臨む予定だが、この注目の一戦は世界最高の選手の一人を欠いて行われることになった。その後、フランス代表は10月上旬にイタリア、ベルギーとの重要なホーム2連戦に向けて、スタッド・ド・フランスへ戻る予定である。
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