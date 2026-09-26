個のひらめきと戦術的規律のバランスを取る必要性を強調し、元レアル・マドリー監督は、チームの成功の土台は組織としての堅固さにあると指摘した。自身のチームには試合を決められる個の才能がそろっている一方で、隙を見せないためには強固な集団としての組織を維持することが不可欠だと述べた。最終的には、必要に応じて複数の戦い方に適応できることを示したチームの戦術的多様性に誇りを示した。

「この一戦は、我々がいくつものやり方でプレーできることを示している。それが私にとって重要なことだ」と続けた。「バランスこそがすべての鍵だ。我々にはいつでも違いを生み出せる選手たちがいるが、自分たちがさらされないためにも、強固な集団としての組織を保たなければならない」

「トルコにも敬意を表さなければならない。多くの人は彼らがフィジカル面で落ちると考えていたが、そうはならなかった。トルコは最後まで高い強度を維持した。我々もそれに応えることができ、途中出場の選手たちもピッチに入って完璧に役割を引き継いだ。これは本当に満足のいくことだ」