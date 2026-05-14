ゴーヴァンでの在籍が苦い結末を迎えたにもかかわらず、タヴェルニエはクラブへの献身を疑われるべきではないと主張した。ガーズで400試合以上に出場した右サイドバックは、自分の対応に不適切な点があったと認めつつも、個人的な対立よりクラブを最優先すると述べた。

彼はこう結んだ。「多くの人は私が状況をよりうまく処理できたと言うだろうし、私も同意する。しかし、家族と共に10年以上をクラブに捧げた身として、私は深く傷つき、裏切られた。最も失望したのは、後に公表された経緯が、事前に私的に交わされた会話と異なるものだったことだ。 ただし、どんな個人もこの偉大なクラブより大きくはない。レンジャーズが常に最優先だ」

土曜のアウェイ・フォークランド戦で今季最終戦を迎えるレンジャーズは、再開後4連敗で3位に甘んじている。