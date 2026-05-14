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「感情が先走った」とレンジャーズ主将のジェームズ・タヴェルニエ。イブロックスでの別れを台無しにしたダニー・ロールとの確執に「深く傷ついた」と明かした。
アイブロックスでの意思疎通の断絶
10年以上にわたりレンジャーズの主力として活躍してきたベテランSBは、チームがホームで敗れた試合をスタンドから観戦した。ダニー・ロール監督は当初、「キャプテンがベンチ入りを拒否し、一度スタジアムを離れたが後に戻った」と説明。これに対しタヴェルニエは11日、出場できなかった経緯を説明する声明を発表した。
タバーニエはSNSでこう説明した。「誤解は許されない。ハーツ戦で足首を痛め、医療スタッフと相談した結果、木曜に注射予定だった」
最終的な開始時期で合意に至らなかった
34歳の彼は、チームを最後に一度率いるため、治療をあえて遅らせた。タヴェルニエによると、ロル監督とは先発で出ることで合意していたが、試合直前に監督がこれを覆したという。
私は監督に直接、アイブロックスでサポーターに別れを告げ、子どもたちをマスコットとして先導したいと伝えました。 『それは正しい決断だ。君にはふさわしい送別会を受ける資格がある』と。監督も同意し、素晴らしい送別会を贈りたいと言ってくれた。彼は、その瞬間が私と家族にとってどれほど重要かを正確に理解していた。」
舞台裏に隠された家族の悲劇
タバーニエは、退団の決断が自身に大きな負担をもたらし、特にその日息子が関与していたことが苦しいと語った。キャプテンは、メッセージで知らされた急な予定変更に、退団が迫るにつれ抑えきれない感情が込み上げたとも認めた。
「父親として最も胸が痛むのは、息子がレンジャーズ・アカデミー初のオランダ遠征を諦めたことです。アイブロックスでの私の最後のホームゲームに立ち会いたかったからです」とタバーニエは語った。 火曜日に監督にメッセージを送り、先発できるか尋ねた。子どもたちが「まだマスコットとしてピッチに入れるか」と聞いてくると伝えたところ、途中出場になると告げられた。その瞬間、感情が抑えきれなくなった」
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ジェルスに10年間を捧げて
ゴーヴァンでの在籍が苦い結末を迎えたにもかかわらず、タヴェルニエはクラブへの献身を疑われるべきではないと主張した。ガーズで400試合以上に出場した右サイドバックは、自分の対応に不適切な点があったと認めつつも、個人的な対立よりクラブを最優先すると述べた。
彼はこう結んだ。「多くの人は私が状況をよりうまく処理できたと言うだろうし、私も同意する。しかし、家族と共に10年以上をクラブに捧げた身として、私は深く傷つき、裏切られた。最も失望したのは、後に公表された経緯が、事前に私的に交わされた会話と異なるものだったことだ。 ただし、どんな個人もこの偉大なクラブより大きくはない。レンジャーズが常に最優先だ」
土曜のアウェイ・フォークランド戦で今季最終戦を迎えるレンジャーズは、再開後4連敗で3位に甘んじている。