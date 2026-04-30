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Paris Saint-Germain v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final First LegGetty Images Sport
Adhe Makayasa

翻訳者：

「感心しなかった！」ディエゴ・シメオネ、PSG対バイエルンのCL激闘（5-4）が「良い試合ではなかった」と語る。

ディエゴ・シメオネ
アトレティコ・マドリー 対 アーセナル
アトレティコ・マドリー
アーセナル
チャンピオンズ リーグ
ラ・リーガ
パリ・サンジェルマン 対 バイエルン
パリ・サンジェルマン
バイエルン

ディエゴ・シメオネ監督は、パリ・サンジェルマン対バイエルン・ミュンヘンで9得点が生まれた試合について「戦術的レベルに疑問がある」と指摘し、大量得点が生まれる試合は監督にとって悪夢だと語った。アトレティコ・マドリードを率いるシメオネは、準決勝第1戦でアーセナルと1－1で引き分けた直後にこう述べた。

  • メトロポリターノでの膠着状態

    チャンピオンズリーグ準決勝第1戦は、アトレティコとアーセナルが1－1で引き分けた。前半終了間際にヴィクトル・ジョケレスがPKでアーセナルを先制。後半早々、VAR判定で得たPKをフリアン・アルバレスが決めアトレティコが同点とした。 アントワーヌ・グリーズマンがポストを叩く場面もあったが、どちらのチームも勝ち越し点は奪えなかった。

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  • Atletico de Madrid v Arsenal FC - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final First LegGetty Images Sport

    エンターテインメントより戦術

    シメオネ監督は試合後、自チームの規律あるプレーを前日9得点が生まれたPSG対バイエルンの乱戦と対比した。アルゼンチン人監督は、中立ファンや視聴者は得点が乱れ飛ぶ試合を好むが、その多くは守備のミスによるものであり、監督としては賛同しにくいと語った。

    シメオネはPrime Videoにこう語った。「アーセナルは強い。チャンピオンズリーグで10勝3分けだ。前半は戦術的で枠内シュートは少なかった。後半、我々がペースを上げると彼らは引いた。追加点は取れなかったが、良い試合だった。

    「5－4で終わると皆は『素晴らしい試合だ』と言うが、私は『相手に5点も取られた』と言う。コーチとしては良い試合だったかは分からないが、テレビで見れば美しいだろう」

  • アトレティコに怪我の懸念

    戦術論は別として、アトレティコはエミレーツ・スタジアムでの第2戦を前に主力のコンディションを懸念している。PKで2桁得点をマークしたアルバレスとストライカーのソルロットが体調不良だ。

    シメオネ監督はチーム状況を報告し、ロンドンでの決戦を見据えてこう語った。「アルバレスは足首に軽い問題があり、ソルロスはハムストリングを痛めている。良い結果を出したいし、ベストを尽くす。選手たちは皆出場したいと願っているが、どうなるかは分からない。」

  • Atletico de Madrid v Arsenal FC - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final First LegGetty Images Sport

    アーセナル対アトレティコの勝敗を分ける一戦

    6日後に第2戦が行われ、アーセナルは13試合無敗のクラブ記録更新を狙う。 ミケル・アルテタ監督率いるアーセナルはホームの利でわずかに優位だが、シメオネ監督の規律あるカウンターは依然として脅威だ。アルバレスとソルロスの状態は不明で、アトレティコの医療スタッフは主力ストライカーを遠征に間に合わせようと時間との戦いを続けている。