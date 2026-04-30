シメオネ監督は試合後、自チームの規律あるプレーを前日9得点が生まれたPSG対バイエルンの乱戦と対比した。アルゼンチン人監督は、中立ファンや視聴者は得点が乱れ飛ぶ試合を好むが、その多くは守備のミスによるものであり、監督としては賛同しにくいと語った。

シメオネはPrime Videoにこう語った。「アーセナルは強い。チャンピオンズリーグで10勝3分けだ。前半は戦術的で枠内シュートは少なかった。後半、我々がペースを上げると彼らは引いた。追加点は取れなかったが、良い試合だった。

「5－4で終わると皆は『素晴らしい試合だ』と言うが、私は『相手に5点も取られた』と言う。コーチとしては良い試合だったかは分からないが、テレビで見れば美しいだろう」