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「感心しなかった！」ディエゴ・シメオネ、PSG対バイエルンのCL激闘（5-4）が「良い試合ではなかった」と語る。
メトロポリターノでの膠着状態
チャンピオンズリーグ準決勝第1戦は、アトレティコとアーセナルが1－1で引き分けた。前半終了間際にヴィクトル・ジョケレスがPKでアーセナルを先制。後半早々、VAR判定で得たPKをフリアン・アルバレスが決めアトレティコが同点とした。 アントワーヌ・グリーズマンがポストを叩く場面もあったが、どちらのチームも勝ち越し点は奪えなかった。
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エンターテインメントより戦術
シメオネ監督は試合後、自チームの規律あるプレーを前日9得点が生まれたPSG対バイエルンの乱戦と対比した。アルゼンチン人監督は、中立ファンや視聴者は得点が乱れ飛ぶ試合を好むが、その多くは守備のミスによるものであり、監督としては賛同しにくいと語った。
シメオネはPrime Videoにこう語った。「アーセナルは強い。チャンピオンズリーグで10勝3分けだ。前半は戦術的で枠内シュートは少なかった。後半、我々がペースを上げると彼らは引いた。追加点は取れなかったが、良い試合だった。
「5－4で終わると皆は『素晴らしい試合だ』と言うが、私は『相手に5点も取られた』と言う。コーチとしては良い試合だったかは分からないが、テレビで見れば美しいだろう」
アトレティコに怪我の懸念
戦術論は別として、アトレティコはエミレーツ・スタジアムでの第2戦を前に主力のコンディションを懸念している。PKで2桁得点をマークしたアルバレスとストライカーのソルロットが体調不良だ。
シメオネ監督はチーム状況を報告し、ロンドンでの決戦を見据えてこう語った。「アルバレスは足首に軽い問題があり、ソルロスはハムストリングを痛めている。良い結果を出したいし、ベストを尽くす。選手たちは皆出場したいと願っているが、どうなるかは分からない。」
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アーセナル対アトレティコの勝敗を分ける一戦
6日後に第2戦が行われ、アーセナルは13試合無敗のクラブ記録更新を狙う。 ミケル・アルテタ監督率いるアーセナルはホームの利でわずかに優位だが、シメオネ監督の規律あるカウンターは依然として脅威だ。アルバレスとソルロスの状態は不明で、アトレティコの医療スタッフは主力ストライカーを遠征に間に合わせようと時間との戦いを続けている。