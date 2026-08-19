Getty Images
翻訳者：
感動の追悼！ニューカッスルとリヴァプールがプレミアリーグ開幕戦を前にケビン・キーガンを称える
2人のレジェンドに敬意を表した共同のしるし
イングランドサッカー界を代表する名門2クラブの結束を力強く示す形で、ニューカッスル・ユナイテッドとリヴァプールの選手たちは今週日曜、キーガンの記憶に合同で敬意を表する。セント・ジェームズ・パークでの試合前ウォームアップでは、両チームの全選手が背中に「Keegan 7」とプリントされたトレーニングシャツを着てピッチに立つ。
こうしたビジュアル面での追悼はピッチ中央にも及ぶ。多くのサポーターが悲しみの中でスタジアム外に置いたシャツを使って巨大なモザイクが制作された。このモザイクはキックオフ前にセンターサークル内で披露され、「キング・ケヴ」として知られたこの人物と、彼を愛したファンの深い結びつきを象徴するものとなる。
- Hulton Archive
功労者たちが追悼式典のためタインサイドに戻る
クラブは、ケビンの妻ジャン・キーガンとその家族が、この試合の名誉来賓を務めることを確認した。さらに、アラン・シアラー、ファウスティーノ・アスプリージャ、ダビド・ジノラ、レス・ファーディナンドを含む、キーガンの指揮下で活躍した元選手たち、そして彼の象徴的なチームの主要メンバーも華やかな顔ぶれとして来場する。
キックオフ前には、スタジアムにいる全員で1分間の拍手が行われ、ホームとアウェーの両サポーターがキーガンの人生と功績をたたえる機会となる。さらにこの機会を記念し、キーガンはマッチデープログラムの表紙を飾る。
サポーター主導の演出とビジュアルスペクタクル
セント・ジェームズ・パークの雰囲気は、大規模なコレオグラフィーで知られる著名なサポーター主導グループ「Wor Flags」の尽力によって、いっそう高められる見通しだ。同グループは、この日の催しに見事なビジュアル面の演出を加えるべく、スタジアム全体を使った演出を計画しており、2度にわたってクラブを率いた人物に捧げるイメージでスタジアムが埋め尽くされることになる。
さらに、バナーやフラッグにとどまらず、クラブはファンが残した数千に及ぶ花の追悼品も、持続可能かつ意義ある形で扱った。7月下旬にスタジアム周辺を覆っていた花々は堆肥へと生まれ変わり、その後クラブの練習用ピッチにまかれ、文字通り将来の世代の選手たちのためにその土壌を養っている。
- Hulton Archive
試合を観戦するファン向けの運営面に関する最新情報
ニューカッスル・ユナイテッドは、今週日曜に予定されている式典の開始を見逃さないよう、すべてのサポーターに対して通常よりかなり早くスタジアムへ到着するよう呼びかけた。予定されている追悼の規模と感情的な雰囲気が予想されることを踏まえ、クラブは午後4時30分のキックオフ予定時刻よりかなり前にスタンドが埋まることを望んでいる。
1970年代、アンフィールドでの輝かしい6年間にわたり、キーガンはリヴァプール史に残る偉大な存在としての地位を確立した。リヴァプールを数々のタイトル獲得に導き、ハンブルガーSVへの大きな注目を集めた移籍を果たす前に、ファーストディビジョン3度、ヨーロピアンカップ1度、FAカップ1度、UEFAカップ2度の優勝を成し遂げた。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。