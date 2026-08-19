イングランドサッカー界を代表する名門2クラブの結束を力強く示す形で、ニューカッスル・ユナイテッドとリヴァプールの選手たちは今週日曜、キーガンの記憶に合同で敬意を表する。セント・ジェームズ・パークでの試合前ウォームアップでは、両チームの全選手が背中に「Keegan 7」とプリントされたトレーニングシャツを着てピッチに立つ。

こうしたビジュアル面での追悼はピッチ中央にも及ぶ。多くのサポーターが悲しみの中でスタジアム外に置いたシャツを使って巨大なモザイクが制作された。このモザイクはキックオフ前にセンターサークル内で披露され、「キング・ケヴ」として知られたこの人物と、彼を愛したファンの深い結びつきを象徴するものとなる。