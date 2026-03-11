ロベルト・レヴァンドフスキのFCバルセロナとの契約は、この夏で満了となる。その後どうなるかについては、彼自身もまだわからない。
「感じ始めなければならない」：ロベルト・レヴァンドフスキ、FCバルセロナからの退団の可能性について語る
「わからない。それを感じ取る必要があるからだ。現時点では、自分がどの道を進むべきか50%も確信が持てないため、何も言うことができない。まだそのタイミングではない」と、レヴァンドフスキはThe Athleticのインタビューで語った。
「私の経験と年齢から言えば、今すぐ決断する必要はありません。どう決断すべきか、まだ感覚が掴めていません。おそらく3か月後には決断しなければならないでしょう。しかし、それでもストレスは感じていません。感覚を掴まなければなりません。感覚を掴み始めたら、私の将来について話し合うのも楽になるでしょう」と、37歳の選手は続けて説明しました。
レヴァンドフスキの妻がバルセロナからの退団を示唆
レヴァンドフスキ自身は将来についてまだ明言を避けているが、妻のアンナは1月末にこの状況についてより明確に語っている。「今年のバルセロナでのシーズンがどうなるか見守りたいと思います。なぜなら、おそらくこれが夫にとってここでの最後のシーズンになるからです。ですから、私たちはそれを最大限に楽しんでいます。ファンたちとのひととき、試合のひとときをすべて楽しんでいます。いつかはそれがなくなることを知っているからです」
2022年にFCバイエルンからバルセロナに移籍したレヴァンドフスキは、今シーズンからカタルーニャの攻撃の中心として、もはや誰もが認める第一候補ではなくなった。それでも、ハンス・フリック監督の下では、彼はチームにとって重要な存在であり続けている。 2025/26 シーズンは、これまでに 33 試合に出場し、14 ゴール、3 アシストを記録している。バルサは、レアル・マドリードに 4 ポイントの差をつけてリーグ首位を走っている。
バルセロナを離れることになった場合、最近の報道では、MLSやサウジアラビアのクラブが次の移籍先として有力視されている。しかし、ヨーロッパに残留する可能性も考えられる。ACミラン、アトレティコ・マドリード、フェネルバフチェなど、すでに複数のクラブがレヴァンドフスキに接触していると報じられている。
ロベルト・レヴァンドフスキ：2025/26 シーズンの統計
ゲーム 34 得点 14 アシスト 3