「感じ始めなければならない」：ロベルト・レヴァンドフスキ、FCバルセロナからの退団の可能性について語る

「わからない。それを感じ取る必要があるからだ。現時点では、自分がどの道を進むべきか50%も確信が持てないため、何も言うことができない。まだそのタイミングではない」と、レヴァンドフスキはThe Athleticのインタビューで語った。

「私の経験と年齢から言えば、今すぐ決断する必要はありません。どう決断すべきか、まだ感覚が掴めていません。おそらく3か月後には決断しなければならないでしょう。しかし、それでもストレスは感じていません。感覚を掴まなければなりません。感覚を掴み始めたら、私の将来について話し合うのも楽になるでしょう」と、37歳の選手は続けて説明しました。