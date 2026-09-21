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「愛はどこにあるのか」 マンチェスター・ユナイテッド退団後にフリーとなったジェイドン・サンチョは、新クラブを見つけられていない衝撃的な現状を受け、重要な問いに答えなければならない
サンチョ、契約満了でマンチェスター・ユナイテッドを退団
キャリアのこの段階にあるサンチョは、本来なら全盛期を迎えているか、そのレベルに到達しようとしているはずだった。イングランドとドイツのサッカー界でプレーしてきた十分な経験もあり、今ごろは最高の状態にあると自身でも考えていたはずだ。
だが、最高の高みへと駆け上がるどころか、マンチェスター・シティのアカデミー出身者である彼は新たなどん底に沈んでいる。契約満了を受け、オールド・トラフォードを去ることが認められた。
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チェルシーとアストン・ヴィラでの期限付き移籍は、完全移籍につながらなかった
プレミアリーグの名門は、放出に合意した際に7300万ポンド（9800万ドル）の資産を切り捨てた。それは、2021年夏にマンチェスター・ユナイテッドがボルシア・ドルトムントからこの有望なFWを引き抜くために費やした金額であり、当時は世界が彼の足元にあるかのようだった。
サンチョは、BVBで50ゴール超、60アシスト超を記録し、世界で最もエキサイティングなウイングの一人という評価を確立していた。しかし、いわゆる『夢の劇場』で過ごした5年間は忘れ去りたいものとなり、その数字に近づくことさえできなかった。
彼がファーストチームのレギュラーとして過ごしたのはそのうち2シーズンだけで、得点は12にとどまった。その間にはドルトムント、チェルシー、アストン・ヴィラへの期限付き移籍も認められた。
それらの移籍によって、彼はチャンピオンズリーグ決勝の舞台に立ち、カンファレンスリーグとヨーロッパリーグを制したが、失われた輝きが本当に取り戻されることはなく、完全移籍の選択肢は見送られた。現在は、引き出すのが難しいかもしれない魅力的なオファーを待っている。
サンチョはどうすればキャリアを立て直せるのか。
サンチョの劇的な失速について見解を求められた元アストン・ヴィラMFのホートンは、IrishBetting.ieとの提携で行われた取材の中で、GOALにこう語った。「『仕事に集中していなければこうなる』と、みんなが簡単に言うことはできるだろう。
「この若者に何が起きたのか、彼の背景がどうなのか、支えている人たちがどんな感じなのか、何が起きてきたのか、私には分からない。ただ分かっているのは、彼があちこちに回されてきたということだ。そしてそれは簡単なことではない。
「いいかい、たとえば若い頃のハリー・ケインのような選手に聞いてみるといい。経験を積むためにレイトン・オリエントへ行き、ミルウォールへ行った。ほかにもそういう選手はいたが、彼がいたレベルではなかった。あれは若手の話だ。だが、ここで話しているのはトップクラブに実際に在籍してきた選手で、今はレンタル移籍に出されている青年なんだ。
「彼にとって決して良い兆候ではないし、メンタル面を思うと気の毒だ。本当にそう思う。彼のそばにいて面倒を見てくれる良い人たちがいることを願う。彼にとって楽ではないはずだからだ。
「望むだけのお金を持つことはできるし、彼もたくさん稼いできたはずだ。それでも、やはりプレーしたいものなんだ。愛情はどこにあるのか、向上心はどこにあるのか、この競技への情熱はどこにあるのか。それが今も彼の中にあることを願っている。きっとあるはずだ。ただ、もう一度自分自身を見つける必要があるように見える。
「この前はトロイ・パロットの話をしていた。トッテナムにいた頃のトロイに何が起きたか見てほしい。レンタル移籍に出され、その後オランダで自分を作り直さなければならなかった。そして今はスペインでうまくやっている。今の彼がやるべきこともまさにそれだ。ただ、子どもの頃にやっていたことへ戻ること。プレーする楽しさを取り戻すこと。誰であれ、そばに寄り添って支え、彼の力を最大限に引き出そうとしてくれる人が必要なんだ。
「ファンとして、誰かが失敗するのを見たい人なんていないだろう？ 私は誰にも失敗してほしくない。どこでプレーしていようと関係ない。みんなにベストを尽くしてプレーしてほしいんだ。なぜなら、自分が良いプレーをしていて、ファンが自分を崇拝とまではいかなくても尊重し、最高のキャリアを送ってほしいと願ってくれるクラブでプレーすることほど、気分のいいものはないからだ。サンチョにもそれを望んでいる。彼には最高のキャリアを送ってほしい」
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イングランド代表サンチョの次のプレー先はどこになるのか？
サンチョはビラで39試合に出場して1得点を記録し、チェルシーでは41試合で5得点を挙げた。最後の出場は2026年5月20日のヨーロッパリーグ決勝で、途中出場だった。
次にいつ、どこでプレーすることになるのかは依然として不透明で、現時点ではどのクラブも彼に計算された賭けに出ようとはしていない。プレミアリーグのクラブが関心を示しているとも伝えられているが、まだ契約は成立しておらず、最新の報道では、イングランドを離れて新たなスタートを求める中で、再び翼を広げる可能性があるとされている。
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