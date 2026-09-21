サンチョの劇的な失速について見解を求められた元アストン・ヴィラMFのホートンは、IrishBetting.ieとの提携で行われた取材の中で、GOALにこう語った。「『仕事に集中していなければこうなる』と、みんなが簡単に言うことはできるだろう。

「この若者に何が起きたのか、彼の背景がどうなのか、支えている人たちがどんな感じなのか、何が起きてきたのか、私には分からない。ただ分かっているのは、彼があちこちに回されてきたということだ。そしてそれは簡単なことではない。

「いいかい、たとえば若い頃のハリー・ケインのような選手に聞いてみるといい。経験を積むためにレイトン・オリエントへ行き、ミルウォールへ行った。ほかにもそういう選手はいたが、彼がいたレベルではなかった。あれは若手の話だ。だが、ここで話しているのはトップクラブに実際に在籍してきた選手で、今はレンタル移籍に出されている青年なんだ。

「彼にとって決して良い兆候ではないし、メンタル面を思うと気の毒だ。本当にそう思う。彼のそばにいて面倒を見てくれる良い人たちがいることを願う。彼にとって楽ではないはずだからだ。

「望むだけのお金を持つことはできるし、彼もたくさん稼いできたはずだ。それでも、やはりプレーしたいものなんだ。愛情はどこにあるのか、向上心はどこにあるのか、この競技への情熱はどこにあるのか。それが今も彼の中にあることを願っている。きっとあるはずだ。ただ、もう一度自分自身を見つける必要があるように見える。

「この前はトロイ・パロットの話をしていた。トッテナムにいた頃のトロイに何が起きたか見てほしい。レンタル移籍に出され、その後オランダで自分を作り直さなければならなかった。そして今はスペインでうまくやっている。今の彼がやるべきこともまさにそれだ。ただ、子どもの頃にやっていたことへ戻ること。プレーする楽しさを取り戻すこと。誰であれ、そばに寄り添って支え、彼の力を最大限に引き出そうとしてくれる人が必要なんだ。

「ファンとして、誰かが失敗するのを見たい人なんていないだろう？ 私は誰にも失敗してほしくない。どこでプレーしていようと関係ない。みんなにベストを尽くしてプレーしてほしいんだ。なぜなら、自分が良いプレーをしていて、ファンが自分を崇拝とまではいかなくても尊重し、最高のキャリアを送ってほしいと願ってくれるクラブでプレーすることほど、気分のいいものはないからだ。サンチョにもそれを望んでいる。彼には最高のキャリアを送ってほしい」