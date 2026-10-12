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愛されるか、嫌われるか！「難しい」コリンチャンスでの挑戦に臨むジェシー・リンガード、マンチェスター・ユナイテッド時代のチームメイトからブラジルでは「車を壊される」と警告される
リンガード、韓国で輝きを取り戻す
サッカーが圧倒的な人気を誇るその地域では、スタンドのサポーターはピッチに立つ選手に100％の献身と努力を求める。チームとしても個人としても水準が下がれば、その代償を払うことになりかねない。
リンガードは、それを身をもって知ることになる状況に自らを置いた。2026年3月、33歳のMFは再び驚きのキャリア上の選択をした。彼は韓国のFCソウルとの契約を解消して以降、無所属だった。
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南米で受け入れられつつある新たな挑戦
ノッティンガム・フォレストから契約を解除され、数カ月間無所属で過ごしたことを機に新たな環境へ飛び出したウォリントン出身のリンガードは、慣れ親しんだ環境からさらに大きく踏み出す覚悟を固めつつある。
コリンチャンスでは、マンチェスター・ユナイテッドの元FWメンフィス・デパイとチームメイトになり、異なる文化や言語、リーグにも適応してきた。十分に健闘し、ブラジル1部リーグでプレーした初のイングランド人として歴史に名を刻んでいる。
リンガードは、南米での生活にうってつけの選手に見える。笑顔でプレーし、カーニバルのような陽気な気風を受け入れる人物だからだ。ただし、今後はいくつかの困難にも直面するだろうと告げられている。
ブラジルサッカー界での生活が厳しいこともある理由
Wiz Slotsとのタイアップで取材に応じたアンデルソンは、リンガードが自身の母国へ向かうことについて尋ねられ、GOALにこう語った。「彼を選んだのは最高の判断だと思う。今、ブラジルのクラブは財政状況が悪いからね。とても悪いんだ。
「フラメンゴやパルメイラスのように、状況が良いクラブは2つある。それ以外のクラブはどこも10億ほどの負債を抱えている。どのクラブも状況が悪い。なぜ今、ブラジル代表にはトップ選手をそろえるのが難しいのか。選手が出てくると、15歳や16歳、あるいは17歳で売られてしまうからだ。
「だから今、ブラジルで良い代表チームを作るのは難しい。ネイマール、ロナウド、ロナウジーニョ、リバウド、ロマーリオのような選手たちがいた。ブラジルが復活し、かつての敬意を取り戻すには時間がかかるだろう。
「今、人と話すと『ブラジルはクソだ、ブラジルは弱いチームだ』という感じなんだ。でも、トップ選手はいる。ヴィニシウス・ジュニオールはマドリードでトップレベルのプレーをしている。ラフィーニャは素晴らしいプレーをしている。［マテウス］・クーニャはマンチェスターで良いプレーをしている。ブルーノ・ギマランイスはアーセナルでうまくプレーしている。
「なぜ彼らはうまく機能しないのか。僕たちには世界有数の監督［カルロ・アンチェロッティ］がいる。おかしな話に思えるよ。顔ぶれだけを見れば、世界でも指折りの代表チームの一つだ。でも、一緒にプレーしたときにどう機能するかを見なければならない。
「ただ、彼［リンガード］にとっては良いことだと思う。でも、ブラジルでのサッカーはとても難しい。簡単じゃない。マンチェスターを離れたことは一度も後悔していない。でも、ブラジルに戻ったことは後悔しているかもしれない。ブラジルでは、サッカー選手に私生活がないんだ。落ち着いた生活は送れない。人々は選手に怒鳴り始めるし、母親にも、学校にいる子どもたちにも怒鳴る。ビッグクラブに行くと大変だ。誰もが愛してくれるか、誰もが憎むかだからね。
「コリンチャンスはとても難しいクラブだ。うまくやれば良いことになる。でも、うまくいかなければ、人々は彼の車を壊したり、彼に話をしに行ったりするだろう。それでも彼にとっては良いことだ。良い経験になると思う。
「彼が15歳、16歳、17歳くらいの若い頃から見ていた。人としても素晴らしい。優しくて、面白い人だ。うまくやると思う。クラブで素晴らしい活躍をすると思うよ」
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元マンチェスター・ユナイテッドのスター選手リンガード、契約延長を懸けてプレー
リンガードがブラジルに渡る際に結んだ契約は1年間だけであり、今後を懸けてプレーしている。契約を延長するにふさわしい選手だと、ベンチにいる人々と観客に納得させなければならない。
地元の人々を喜ばせ続けることができれば、アジアで主な注目選手の一人として過ごした22カ月間に「ロックスター」のように扱われたリンガードは、再び実りある挑戦を楽しめるかもしれない。
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