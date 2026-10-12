Wiz Slotsとのタイアップで取材に応じたアンデルソンは、リンガードが自身の母国へ向かうことについて尋ねられ、GOALにこう語った。「彼を選んだのは最高の判断だと思う。今、ブラジルのクラブは財政状況が悪いからね。とても悪いんだ。

「フラメンゴやパルメイラスのように、状況が良いクラブは2つある。それ以外のクラブはどこも10億ほどの負債を抱えている。どのクラブも状況が悪い。なぜ今、ブラジル代表にはトップ選手をそろえるのが難しいのか。選手が出てくると、15歳や16歳、あるいは17歳で売られてしまうからだ。

「だから今、ブラジルで良い代表チームを作るのは難しい。ネイマール、ロナウド、ロナウジーニョ、リバウド、ロマーリオのような選手たちがいた。ブラジルが復活し、かつての敬意を取り戻すには時間がかかるだろう。

「今、人と話すと『ブラジルはクソだ、ブラジルは弱いチームだ』という感じなんだ。でも、トップ選手はいる。ヴィニシウス・ジュニオールはマドリードでトップレベルのプレーをしている。ラフィーニャは素晴らしいプレーをしている。［マテウス］・クーニャはマンチェスターで良いプレーをしている。ブルーノ・ギマランイスはアーセナルでうまくプレーしている。

「なぜ彼らはうまく機能しないのか。僕たちには世界有数の監督［カルロ・アンチェロッティ］がいる。おかしな話に思えるよ。顔ぶれだけを見れば、世界でも指折りの代表チームの一つだ。でも、一緒にプレーしたときにどう機能するかを見なければならない。

「ただ、彼［リンガード］にとっては良いことだと思う。でも、ブラジルでのサッカーはとても難しい。簡単じゃない。マンチェスターを離れたことは一度も後悔していない。でも、ブラジルに戻ったことは後悔しているかもしれない。ブラジルでは、サッカー選手に私生活がないんだ。落ち着いた生活は送れない。人々は選手に怒鳴り始めるし、母親にも、学校にいる子どもたちにも怒鳴る。ビッグクラブに行くと大変だ。誰もが愛してくれるか、誰もが憎むかだからね。

「コリンチャンスはとても難しいクラブだ。うまくやれば良いことになる。でも、うまくいかなければ、人々は彼の車を壊したり、彼に話をしに行ったりするだろう。それでも彼にとっては良いことだ。良い経験になると思う。

「彼が15歳、16歳、17歳くらいの若い頃から見ていた。人としても素晴らしい。優しくて、面白い人だ。うまくやると思う。クラブで素晴らしい活躍をすると思うよ」