バイエルン・ミュンヘンの元キャプテン、シュテファン・エフェンベルク（57）は、ブンデスリーガのビッグマッチであるバイエル・レバークーゼン戦（1-1）でレッドカードを受けたFCBのFWニコラス・ジャクソン（24）を厳しく批判した。 さらに、この元プロ選手は、名誉会長のウリ・ヘーネス（74）が試合終了後の審判への非難において、行き過ぎた発言をしたと指摘した。
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「愚かでやる気過剰」：シュテファン・エフェンベルクがFCバイエルンの選手を厳しく叱責
負傷中のエース、ハリー・ケインに代わってバイエルンのセンターフォワードとして起用されたジャクソンは、バイアレーナでの試合の42分、チームに不利益をもたらす行為をしてしまった。センターサークル付近で、相手選手のマルティン・テリエの足に大きく踏み込み、これに対し主審のクリスチャン・ディンガート（45）から警告を受けた。 VARの介入を受け、ディンガート主審はモニターでその場面を再確認し、セネガル人選手を即座に退場処分とした。
エフェンベルクはSport1の番組『ドッペルパス』で、ディンガートの判定とジャクソンのプレーについて批判した。「彼は明確な判断力を持っている。トップクラスの審判なら、このシーンをイエローではなく、即座にレッドで裁くべきだ。 しかし、ここで疑問なのは、なぜジャクソンはセンターサークルであれほど愚かなほど過剰に熱くなってしまったのかということだ。もし私が監督だったら、ひどく腹を立てるだろう。」
ジャクソンの調子は最近上向きだった。つまり、ヴェルカーゼフとの一戦でさらなる評価を得ることはできず、その代わりに、おそらく数試合のブンデスリーガ出場停止処分を受けることになるだろう。
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エフェンベルク、ホーネスについて：「ウリは少し言い過ぎた」
しかし、ディンガートが多くのファンや関係者の怒りを買ったのは、ジャクソンへの判定だけにとどまらなかった。バイエルンのゴールが2つ取り消された上、すでに警告を受けていたルイス・ディアスが、シミュレーションの疑いでイエローカード2枚による退場処分を受けたのだ。この判定について、ディンガートは後に誤りだったと認め、自身の過ちを認めた。
しかし、その時点で審判団はすでにバイエルンのオーナー、ウリ・ヘーネスの怒りを買っていた。彼は『ビルト』紙でこう激怒した。「これは私がブンデスリーガの試合でこれまで経験した中で、最悪の審判団のパフォーマンスだ」。エフェンベルクにとっては行き過ぎた言葉だった。「ウリは少し言い過ぎだ」。
日曜日のディンガートの判定に対するバイエルン側の怒りは、依然として収まっていなかった。記録的な優勝回数を誇るこのクラブは、ディアスに対する1試合の自動出場停止処分に対して異議申し立てを行った。また、ホーネスの後任として会長に就任したヘルベルト・ハイナー（71）は、「普段は審判についてコメントしないが、今回は彼にとって最悪の日だった」と不満を漏らした。 バイエルンでは、こういう時『Xのついた文、これはダメだったな』と言うものだ。」
FCバイエルンでは、これらの契約は2026年に満了する
選手 ポジション 年齢 マヌエル・ノイアー ゴールキーパー 39歳 スヴェン・ウルライヒ ゴールキーパー 37歳 ラファエル・ゲレイロ ディフェンダー 32歳 レオン・ゴレツカ MF 31歳