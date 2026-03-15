負傷中のエース、ハリー・ケインに代わってバイエルンのセンターフォワードとして起用されたジャクソンは、バイアレーナでの試合の42分、チームに不利益をもたらす行為をしてしまった。センターサークル付近で、相手選手のマルティン・テリエの足に大きく踏み込み、これに対し主審のクリスチャン・ディンガート（45）から警告を受けた。 VARの介入を受け、ディンガート主審はモニターでその場面を再確認し、セネガル人選手を即座に退場処分とした。

エフェンベルクはSport1の番組『ドッペルパス』で、ディンガートの判定とジャクソンのプレーについて批判した。「彼は明確な判断力を持っている。トップクラスの審判なら、このシーンをイエローではなく、即座にレッドで裁くべきだ。 しかし、ここで疑問なのは、なぜジャクソンはセンターサークルであれほど愚かなほど過剰に熱くなってしまったのかということだ。もし私が監督だったら、ひどく腹を立てるだろう。」

ジャクソンの調子は最近上向きだった。つまり、ヴェルカーゼフとの一戦でさらなる評価を得ることはできず、その代わりに、おそらく数試合のブンデスリーガ出場停止処分を受けることになるだろう。