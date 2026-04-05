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「意識的に決断した」――レオン・ゴレツカ、1月にアーセナルからの関心が寄せられる中、バイエルン・ミュンヘンに残留した理由を語る
ゴレツカの夏の移籍が確定
ゴレツカは、今シーズン終了時に契約が満了するのを機に、率直な話し合いを経てバイエルンを退団する見通しだ。2018年にシャルケから加入して以来、彼はミュンヘンの名門クラブの要となってきたが、ブンデスリーガで10年近くにわたり支配的な地位を築いた後、新たな挑戦に踏み出す時期が来たと双方が合意した。このミッドフィルダーは、新たな挑戦に向けて旅立つ前に、さらなるタイトル獲得を目指すと決意を固めている。
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3冠制覇こそが究極の目標だ
ゴレツカは、1月にいくつかの注目度の高い移籍オファーを断ったことを認めた。彼は欧州の多くのトップクラブから関心を集めていたが、今シーズンこそバイエルンで成功を収めるまたとないチャンスだと感じていた。クラブの公式サイトでのインタビューで、ゴレツカは次のように語った。「冬の移籍市場では、夏までここに残るという意識的な決断を下しました。今シーズンは、何でも可能だと感じています。」
現在のバイエルンのプロジェクトへの信頼
ドイツ最大のクラブでプレーすることに伴う多大なプレッシャーにもかかわらず、このベテランのセンターMFは、3冠達成という挑戦にひるむことなく立ち向かっている。彼はチームの体制に対する確信を次のように語った。「適切な選手が、適切なポジションに、適切な監督のもと、適切なクラブに揃っている。それがどれほど難しいことかは承知しているが、今年はすべてのタイトルを勝ち取れると確信している。とにかく、挑戦してみるつもりだ。」
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アーセナルと欧州の強豪クラブが警戒態勢
ゴレツカは2025-26シーズンの残り期間をチームに残ることを選んだものの、彼の長期的な去就は依然として大きな話題となっている。彼は今夏にフリーエージェントとなる見込みであり、この事実が欧州の複数の強豪クラブの関心を引いている。 プレミアリーグではアーセナルが獲得競争をリードしていると報じられており、ミケル・アルテタ監督率いる中盤に、彼のフィジカルと経験を加えたいと考えている。エミレーツ・スタジアムからの関心に加え、イタリアのビッグクラブであるユヴェントスとACミランも、このドイツ人スターに強い関心を寄せているとされている。アトレティコ・マドリードも状況を注視していると伝えられている。