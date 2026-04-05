ゴレツカは2025-26シーズンの残り期間をチームに残ることを選んだものの、彼の長期的な去就は依然として大きな話題となっている。彼は今夏にフリーエージェントとなる見込みであり、この事実が欧州の複数の強豪クラブの関心を引いている。 プレミアリーグではアーセナルが獲得競争をリードしていると報じられており、ミケル・アルテタ監督率いる中盤に、彼のフィジカルと経験を加えたいと考えている。エミレーツ・スタジアムからの関心に加え、イタリアのビッグクラブであるユヴェントスとACミランも、このドイツ人スターに強い関心を寄せているとされている。アトレティコ・マドリードも状況を注視していると伝えられている。