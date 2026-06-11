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「意思疎通の齟齬」――アンソニー・ゴードンとジュード・ベリンガムがイングランド代表のPKを巡る気まずい場面に。レアル・マドリードのスターがPKのキッカーの座を奪われた。
イングランドの勝利を巡るペナルティの混乱
オーランドで行われたイングランド対コスタリカ戦は3-0でイングランドの勝利。後半、PKの場面でベリンガムがボールを手にしたが、タッチラインからの指示でゴードンに譲った。
好調のバルセロナFWは冷静にPKを沈め、スコアは2-0に。ピッチ上ではややぎこちなく見えたが、トゥヘル監督は「選手のエゴではなくベンチからの指示」と即座に説明。大会初戦を前にメンバー起用を調整する慌ただしい状況での“意思疎通のズレ”だった。
トゥヘルが混乱を説明
フロリダでの雷雨で1時間遅れた試合後、トゥヘル監督は混乱の責任は自分にあると語った。多数の交代でPKキッカーの順番が乱れ、通常はキッカーのケインも退いていた。
「交代が相次ぎ、キッカーの順番が曖昧になった」とトゥヘル監督は説明。「アンソニーは2番目のキッカーだった。通常は壁に表示するが、今日は表示せず、口頭で伝えるべきだった。コミュニケーション不足は私たちの責任だ」
さらにトゥヘルは、中盤のベリンガムについて「ボールを持たない時の動き、強度、プレスという我々のDNAは明確だ。今日はジュードがハリー、エリオット、デクランと初めて中盤で連携する姿を見たかった。モーガンが何をもたらすかは分かっている。 彼は初めてだったが、その考えを理解し、楽しんで実践した。それが私たちのサッカーの一部であり、彼は他の選手たちと同様に高いレベルで遂行した」と語った。
個人より集団に焦点を当てる
ペナルティの場面やベリンガム、ゴードンの個人プレーが先発に影響するか問われたトゥヘル監督は沈黙した。2人を名指しで批判せず、チーム全体の努力とフロリダの暑さの中で途中出場した選手たちの姿勢を称えた。
「この2人のパフォーマンスについては話したくない。私にとって、この2人に焦点を当てるには時間が短すぎるからだ」と彼は語った。「我々は最初から非常に強力なチームだった。それは分かっていたし、強力な控え選手もいた。それがこのチームの本質であり、ベンチからの姿勢も最高だった。私は90分間のパフォーマンス全体が気に入った。ジュードもアンソニーも、その一員だったのだ」
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スリー・ライオンズ、ダラス戦に備える
PKのドラマはあったが、イングランド代表は大きな自信を保っている。ライス、ゴードン、ワトキンスのゴールでトゥヘル率いるチームは危なげなく勝ち、負傷者も出さなかった。次はカンザスシティで合宿し、ダラスでのクロアチア戦へ最終調整を行う。
60年ぶりの優勝を目指すチームは、かつてないほど団結力が強まっているとトゥヘル監督は語る。「このまま成長し、今日のような連帯感を保てば、ファンと強い絆を築き、素晴らしい経験になると信じている」と語った。