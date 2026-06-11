「意思疎通の齟齬」――アンソニー・ゴードンとジュード・ベリンガムがイングランド代表のPKを巡る気まずい場面に。レアル・マドリードのスターがPKのキッカーの座を奪われた。

フロリダでの雷雨で1時間遅れた試合後、トゥヘル監督は混乱の責任は自分にあると語った。多数の交代でPKキッカーの順番が乱れ、通常はキッカーのケインも退いていた。

「交代が相次ぎ、キッカーの順番が曖昧になった」とトゥヘル監督は説明。「アンソニーは2番目のキッカーだった。通常は壁に表示するが、今日は表示せず、口頭で伝えるべきだった。コミュニケーション不足は私たちの責任だ」

さらにトゥヘルは、中盤のベリンガムについて「ボールを持たない時の動き、強度、プレスという我々のDNAは明確だ。今日はジュードがハリー、エリオット、デクランと初めて中盤で連携する姿を見たかった。モーガンが何をもたらすかは分かっている。 彼は初めてだったが、その考えを理解し、楽しんで実践した。それが私たちのサッカーの一部であり、彼は他の選手たちと同様に高いレベルで遂行した」と語った。



