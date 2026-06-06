検査結果により、FCバイエルン・ミュンヘンの18歳攻撃選手は、土曜20時30分キックオフのドイツ代表対アメリカ代表最終テスト試合を前に最終練習で筋断裂を負った。これにより彼は今大会から離脱した。
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意外な選択。ロタール・マテウスはレナート・カールがW杯代表から外れた後、「別の選手」を追加招集していた。
ドイツ代表のユリアン・ナーゲルスマン監督は、空いたポジションにRBライプツィヒの若手ウエドラオゴ（A代表1試合出場）を起用すると発表した。20歳の彼はウイングと攻撃的ミッドフィールダーをこなす。
ナゲルスマン監督は「レニーと同様に素晴らしいデビューを飾った選手がまた一人加わる。彼も才能豊かで、ここでは大胆に、気楽にプレーしてほしい」と選んだ理由を語った。
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マテウス：「他にも候補はいたはずだ」
マテウスは、膝の怪我で昨シーズン大半を欠場し終盤に復帰したばかりのウエドラオゴの代表選出について、ナゲルスマン監督の判断を完全に理解できないと語った。
「他にも候補はいたはずだ。ナーゲルスマンの判断には100％同意できない。私なら別の選手を選んだだろう」と代表最多出場記録保持者はRTL/ntvとsport.deのインタビューで語った。
攻撃的な選手をもう一人選ぶより、選手層の薄い右サイドの守備を補うべきだった。キャプテンのヨシュア・キミッヒは定位置を確保しているものの、代わりの選手がいないからだ。
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マテウスはヴァグノマンとバクを昇格候補に挙げている。
65歳の彼は、VfBシュトゥットガルトのヨシャ・ヴァグノマンとRBライプツィヒのリドル・バクが有力候補だったと語った。「あらゆる要素を考慮し、ナーゲルスマン監督も既に考えを持っているだろう」。
ヴァグノマンは3月末のガーナ戦（2-1）で3年ぶりに代表復帰。バクは2025年11月のスロバキア戦（6-0）が直近の代表戦だ。
攻撃陣にも選択肢はあった。マテウスは1.FCケルンのサイード・エル・マラとVfBシュトゥットガルトのクリス・フューリッヒを挙げ、彼らを古典的なウイングと位置づけた。ウエドラオゴの代わりに「少なくとも1人のサイドプレーヤー」を招集し、戦術の幅を広げるべきだったという。