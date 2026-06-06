意外な選択。ロタール・マテウスはレナート・カールがW杯代表から外れた後、「別の選手」を追加招集していた。

マテウスは、膝の怪我で昨シーズン大半を欠場し終盤に復帰したばかりのウエドラオゴの代表選出について、ナゲルスマン監督の判断を完全に理解できないと語った。

「他にも候補はいたはずだ。ナーゲルスマンの判断には100％同意できない。私なら別の選手を選んだだろう」と代表最多出場記録保持者はRTL/ntvとsport.deのインタビューで語った。

攻撃的な選手をもう一人選ぶより、選手層の薄い右サイドの守備を補うべきだった。キャプテンのヨシュア・キミッヒは定位置を確保しているものの、代わりの選手がいないからだ。