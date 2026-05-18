『キッカー』誌のインタビューで、来シーズンもライプツィヒに残るかと問われた彼は「はい」と簡潔に答えた。他クラブからの関心については「今は考えていない。 僕はライプツィヒにいて、ここでプレーするのが好きだ」と語った。チャンピオンズリーグ出場権獲得が自身の決断に重要な役割を果たしたことは、ディオマンデも否定できなかった。「結局のところ、重要なのは成績だ。僕にとっては素晴らしい1年だった」と彼は述べた。
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意外な決断：ブンデスリーガの7500万ユーロの若手が移籍を拒否
今シーズン終了したばかりのブンデスリーガで、ディオマンデは大きな発見だった。ライプツィヒは19歳の彼をスペインのレガネスから移籍金2000万ユーロで獲得。ウイングはスピードと1対1の強さで即座に存在感を示し、公式戦36試合で23得点を挙げた。 ディオマンデは「無名の選手に2000万ユーロを使うのは大きなリスクだった」と語った。
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ヨーロッパのトップクラブがヤン・ディオマンデに注目している
力強いプレーが評価され、ヨーロッパのトップクラブもすでにディオマンデに注目していると報じられている。ディオマンデは「僕はレギュラーだ。序盤は難しかったが、チャンスを活かし、チームにとって重要な選手になれた」とライプツィヒでのデビューシーズンを振り返った。
右ウイングの後継者を探しているリヴァプールFCや、バイエルン・ミュンヘンも関心を示していると報じられた。バイエルンはニューカッスル・ユナイテッドのアンソニー・ゴードン獲得も検討しているという。
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ヤン・ディオマンデ：ワールドカップでコートジボワール代表としてドイツと対戦
ライプツィヒのディオマンデは市場価値7500万ユーロで2030年まで契約延長。先週、エマーソン・フェイ監督に米国・カナダ・メキシコ開催のW杯代表に選ばれた。グループステージでは6月20日22時トロントでドイツ代表と対戦する。
2025/26シーズンのヤン・ディオマンデの成績：
ゲーム： 36 出場時間： 2724 得点: 13 アシスト： 10