力強いプレーが評価され、ヨーロッパのトップクラブもすでにディオマンデに注目していると報じられている。ディオマンデは「僕はレギュラーだ。序盤は難しかったが、チャンスを活かし、チームにとって重要な選手になれた」とライプツィヒでのデビューシーズンを振り返った。

右ウイングの後継者を探しているリヴァプールFCや、バイエルン・ミュンヘンも関心を示していると報じられた。バイエルンはニューカッスル・ユナイテッドのアンソニー・ゴードン獲得も検討しているという。