意外な名前だ！ディートマー・ハマンなら、ドイツ代表の親善試合には別のセンターバックを選んでいたはずだ

「彼の能力については議論の余地はない。ケルンで常に先発出場しているわけではないという事実を、彼に対する批判の材料にしてはならない」と、ハマンはエル・マラについて問われると述べた。「彼はケルンで9ゴールを決めており、その成長は着実に上向きだ。彼を招集しない理由は見当たらない。」

一方、ビセックについては、試合終盤に追加点が必要な場合に「前線に投入できる」選手だと評価した。「彼は12月からインテルで再びレギュラーの座を取り戻している。ヘディングが非常に強く、セットプレーがいかに重要かは我々も承知している。彼を代表メンバーに選出したかった」とハマンは語った。