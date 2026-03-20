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Christian Guinin

翻訳者：

意外な名前だ！ディートマー・ハマンなら、ドイツ代表の親善試合には別のセンターバックを選んでいたはずだ

ディートマー・ハマンは、ドイツ代表の今後の国際試合に向けて、ユリアン・ナーゲルスマン監督が選出した代表メンバーに、さらに2人の選手を加えてほしかったと考えている。

スカイの取材に対し、元FCバイエルン・ミュンヘンおよびリヴァプールFCの選手は、個人的にケルンのサイード・エル・マラとインテル・ミラノのヤン・オーレル・ビセックが代表メンバーに選ばれていないことを残念に思っている、と語った。

  • 「彼の能力については議論の余地はない。ケルンで常に先発出場しているわけではないという事実を、彼に対する批判の材料にしてはならない」と、ハマンはエル・マラについて問われると述べた。「彼はケルンで9ゴールを決めており、その成長は着実に上向きだ。彼を招集しない理由は見当たらない。」

    一方、ビセックについては、試合終盤に追加点が必要な場合に「前線に投入できる」選手だと評価した。「彼は12月からインテルで再びレギュラーの座を取り戻している。ヘディングが非常に強く、セットプレーがいかに重要かは我々も承知している。彼を代表メンバーに選出したかった」とハマンは語った。

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    ナゲルスマン監督は、エル・マラの代わりにサネ、シャーデ、レヴェリングを招集した

    とはいえ、52歳の彼はナゲルスマン代表監督の決定には基本的に賛同している。「重要なのは、優秀な選手を揃え、すべてのポジションに控え選手を確保することだ。これまでに比べれば、今回のメンバーは悪くないだろう。非常に才能のある選手がたくさんいる。チームに結束力が生まれれば、素晴らしいことが起こるかもしれない」

    ドイツサッカー連盟（DFB）のナゲルスマン監督は、昨日木曜日、スイス（3月27日）およびガーナ（3月30日）との親善試合に向けた招集メンバーを発表した。 センターバックでは、ビセックに代わって、ヨナタン・ター（FCバイエルン・ミュンヘン）、ニコ・シュロッターベック、ヴァルデマール・アントン（ともにBVB）、アントニオ・リュディガー（レアル・マドリード）、マリック・ティアウ（ニューカッスル・ユナイテッド）が選出された。

    攻撃的なサイドのポジションでは、ナゲルスマン監督はエル・マラではなく、レロイ・サネ（ガラタサライ）、ケビン・シャデ（FCブレントフォード）、ジェイミー・レウェリング（VfBシュトゥットガルト）を選んだ。

  • ドイツ代表チーム、日程：ドイツ代表の今後の試合

    日付

    コンテスト

    試合

    3月27日（金）20時45分

    親善試合

    スイス対ドイツ

    3月30日（月）20時45分

    親善試合

    ドイツ対ガーナ

    5月31日（日）20時45分

    親善試合

    ドイツ対フィンランド

    6月6日（土）20時30分

    親善試合

    アメリカ対ドイツ

    6月14日（日）19:00

    2026年ワールドカップ

    ドイツ対キュラソー

    6月20日（土）22時

    2026年ワールドカップ

    ドイツ対コートジボワール

    6月25日（木）22時

    2026年ワールドカップ

    ドイツ対エクアドル

親善試合
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