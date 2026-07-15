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意外なヒーロー？ コビー・マイヌーのW杯代表落選にマイケル・オーウェンも困惑。だが、マンUの若手はイングランドの栄冠へ、ジェフ・ハーストのような活躍ができるかもしれない。
ハーストは1966年、イングランド代表としてワールドカップ決勝でハットトリックを達成した
60年前、イングランドは自国開催で世界タイトルを獲得した。その日、ハーストはウェンブリー・スタジアムでの西ドイツ戦でハットトリックを達成し、一躍時の人となった。
大会当初はジミー・グリーブスの控えだったが、グリーブスの負傷でチャンスをつかんだ。
ハーストはそのチャンスを最大限に活かし、試合が「完全に終わった」と宣言される前に、一部の観客がピッチに乱入する事態さえ起きた。ウェストハムのレジェンドである彼は、今日に至るまで手本として崇められており、彼とアルフ・ラムジー卿率いるチームが成し遂げた偉業を再現できたイングランド代表チームはいまだに存在しない。
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マイヌーは2026年ワールドカップでまだ出場していない
2026年組はリオネル・メッシ率いるアルゼンチンとの準決勝目前。マイヌーがそこでどんな役割を果たすかはまだ不明だ。本大会ではまだ出場しておらず、最後の出場は6月10日のコスタリカとの親善試合だった。
ベンチ起用を優先するトゥヘル監督の下、彼はベンチを温めるだけ。時には「四角い釘を丸い穴に無理やり押し込む」ような采配も見られる。なぜこの21歳が代表監督から完全に無視されているのか、ネット上では（中にはかなりユーモラスな形で）疑問の声が上がっている。
マンチェスター・ユナイテッドのスター、マイヌーが依然として重要な役割を果たせる理由
イングランド代表が中盤の統率力を欠いていることを踏まえ、マイヌーに同情するかと問われた元「スリー・ライオンズ」のオーウェン（Casino.org英国アンバサダー）はGOALにこう語った。「少しは同情する。彼にはW杯で重要な役割を果たす力がある。どうなるか分からない。状況は変わり、思いがけないヒーローも現れる」。
「この国にとって史上最高の瞬間であるW杯優勝の時、ジェフ・ハーストが出場するとは誰が予想しただろうか？ジミー・グリーブスは、スライスパン以来の最高の発明のような存在だった。 父はグリーブスを絶賛し、ベストイレブンの話が出ると即座に彼の名を挙げる。しかし結局ハーストが出場し、結果はどうだったか。
サプライズは起こるかもしれない。メインーがそれになる可能性もある。油断は禁物だ。今の戦いを考えれば、ここで負けていたら大々的な検証が行われていただろう。本来、我々に追いつける相手などいないはずだ。
メキシコ戦を史上最大の難関のように盛り上げたが、少し待ってほしい。ノルウェー戦だ。中立国でノルウェーと戦うとしたら――例えば明日スペインで――人々は我々が2〜3点差で勝つと期待するだろう。つまり、どのチームにも勝たねばならない。
今回のアルゼンチン戦が最初の本当の試合だ。五分五分の勝負で、我々にとって真の試練となる。だが、これまでの試合はすべて、イングランドなら当然という内容だったはずだ。
「どうなるかは分からないが、もし優勝すれば、予想外の展開や新たなヒーローが次々と現れるだろう。マイヌーもその一人になるかもしれない。」
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イングランドの次は、メッシ率いるアルゼンチンとの準決勝が控えている
イングランド代表は、現代のヒーローを求めている。これまで、キャプテンのハリー・ケインと「ガラクティコ」MFジュード・ベリンガムがそれぞれ6得点を挙げてチームを牽引してきた。
アルゼンチン戦ではさらに魔法のような瞬間が求められる。また、バロンドールを8度受賞したメッシを誰かが厳重にマークする必要がある。そこでメインーが役割を果たす可能性もある。オールド・トラッフォードのアカデミー出身の彼にとって、今こそ「遅きに失するよりまし」という局面となっている。
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