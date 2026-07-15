イングランド代表が中盤の統率力を欠いていることを踏まえ、マイヌーに同情するかと問われた元「スリー・ライオンズ」のオーウェン（Casino.org英国アンバサダー）はGOALにこう語った。「少しは同情する。彼にはW杯で重要な役割を果たす力がある。どうなるか分からない。状況は変わり、思いがけないヒーローも現れる」。

「この国にとって史上最高の瞬間であるW杯優勝の時、ジェフ・ハーストが出場するとは誰が予想しただろうか？ジミー・グリーブスは、スライスパン以来の最高の発明のような存在だった。 父はグリーブスを絶賛し、ベストイレブンの話が出ると即座に彼の名を挙げる。しかし結局ハーストが出場し、結果はどうだったか。

サプライズは起こるかもしれない。メインーがそれになる可能性もある。油断は禁物だ。今の戦いを考えれば、ここで負けていたら大々的な検証が行われていただろう。本来、我々に追いつける相手などいないはずだ。

メキシコ戦を史上最大の難関のように盛り上げたが、少し待ってほしい。ノルウェー戦だ。中立国でノルウェーと戦うとしたら――例えば明日スペインで――人々は我々が2〜3点差で勝つと期待するだろう。つまり、どのチームにも勝たねばならない。

今回のアルゼンチン戦が最初の本当の試合だ。五分五分の勝負で、我々にとって真の試練となる。だが、これまでの試合はすべて、イングランドなら当然という内容だったはずだ。

「どうなるかは分からないが、もし優勝すれば、予想外の展開や新たなヒーローが次々と現れるだろう。マイヌーもその一人になるかもしれない。」